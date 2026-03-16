RCB All Time 11 By Virat Kohli : વિરાટ કોહલી છેલ્લા 18 વર્ષથી RCBનો ભાગ છે. પોતાના અનુભવના આધારે તેણે પહેલીવાર ટીમની ઓલ-ટાઇમ પ્લેઇંગ ઇલેવન પસંદ કરી છે, ત્યારે આ ટીમમાં કયા ખેલાડીઓને સ્થાન આપ્યું છે અને ટીમનો કેપ્ટન કોને બનાવવામાં આવ્યો છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 16, 2026, 05:02 PM IST
વિરાટ કોહલીએ પહેલીવાર પસંદ કરી RCBની ઓલટાઇમ પ્લેઈંગ XI, જાણો કોને બનાવ્યો કેપ્ટન

RCB All Time 11 By Virat Kohli : IPL 2026ની શરૂઆત પહેલા વિરાટ કોહલીએ તેની ઓલ-ટાઇમ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB)ની પ્લેઈંગ XI પસંદ કરી છે. જેમાં તેણે પોતાને પણ સામેલ કર્યો છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે કોહલીએ તેની ટીમમાં કોને સામેલ કર્યા અને તેણે કયા ખેલાડીને ટીમની કેપ્ટનશીપ સોંપી છે. 

ઓપનિંગ માટે પોતાને પસંદ કર્યો

ઓપનિંગ સ્લોટ માટે કોહલીએ ક્રિસ ગેલ સાથે પોતાને પસંદ કર્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે વિરાટે લાંબા સમય સુધી RCB માટે ઓપનિંગની જવાબદારી નિભાવી છે. કોહલીએ દક્ષિણ આફ્રિકાના પૂર્વ દિગ્ગજ બેટ્સમેન એબી ડી વિલિયર્સને નંબર 3 માટે સિલેક્ટ કર્યો છે. 

મિડલ ઓર્ડરમાં કોને મળ્યું સ્થાન ?

કોહલીએ મિડલ ઓર્ડરની શરૂઆત કેએલ રાહુલ સાથે કરી છે, તેને ચોથા સ્થાન પર મૂક્યો છે. પાંચમા નંબર પર કોહલીએ રજત પાટીદારને પસંદ કર્યા છે, આ તે ખેલાડી જેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટીમે 2025 સીઝનમાં ટાઇટલ જીત્યું હતું. કોહલીએ સ્પિન બોલિંગ સામે પાટીદારના કૌશલ્યની પણ પ્રશંસા કરી. છઠ્ઠા નંબરના સ્થાન માટે તેણે વિકેટકીપર-બેટ્સમેન દિનેશ કાર્તિકને પસંદ કર્યો છે.

4 બોલરોની પસંદગી

પોતાની XI માટે ચાર બોલરોમાં કોહલીએ હર્ષલ પટેલને સાતમા નંબર પર રાખ્યો છે. તેના પછી તેણે દિગ્ગજ અનિલ કુંબલેને આઠમા નંબરનું સ્થાન આપ્યું. ત્યારબાદ તેણે મિશેલ સ્ટાર્કને નવમા નંબર પર ત્યારબાદ ડેલ સ્ટેન દસમા નંબર પર અને યુઝવેન્દ્ર ચહલને અગિયારમા નંબર પર રાખ્યો છે.

 

Find out who breaks into King Kohli's all-time RCB XI 👀

This is @bigbasket_com presents RCB Bold Diaries. 📹

PS: This video was recorded at the start of the IPL 2025 season. #PlayBold #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/6uVeCFjegR

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) March 16, 2026

કયા ખેલાડીને કેપ્ટન તરીકે પસંદ કર્યો ?

RCB દ્વારા શેર કરાયેલા વિડીયોમાં કોહલીએ ફક્ત તેની પ્લેઇંગ XI પસંદ કરી છે, તેણે કોઈ ચોક્કસ ખેલાડીને કેપ્ટનશીપની જવાબદારી સ્પષ્ટ રીતે સોંપી નથી. કોહલીએ પોતે ઘણા લાંબા સમય સુધી ટીમના કેપ્ટન તરીકે સેવા આપી છે.

કોહલીએ પસંદ કરલી RCBની ઓલ-ટાઇમ પ્લેઈંગ XI

ક્રિસ ગેલ, વિરાટ કોહલી, એબી ડી વિલિયર્સ, કેએલ રાહુલ, રજત પાટીદાર, દિનેશ કાર્તિક, હર્ષલ પટેલ, અનિલ કુંબલે, મિચેલ સ્ટાર્ક, ડેલ સ્ટેન, યુઝવેન્દ્ર ચહલ.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

