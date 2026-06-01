/કંકોત્રી અપાઈ ગઈ, હોટલ પણ બુક થઈ ગઈ... અચાનક આવ્યો એક ફોન કોલ અને બદલાઈ ગઈ RCBના કેપ્ટનની કિસ્મત

Rajat Patidar : રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુએ IPL 2026નો ખિતાબ જીતીને સતત બીજી વખત ચેમ્પિયન બનવાની નોંધપાત્ર સિદ્ધિ હાંસલ કરી. 17 વર્ષની આતુરતાનો અંત લાવનારા કેપ્ટન રજત પાટીદારે ફરી એકવાર ટીમને ટ્રોફી સુધી પહોંચાડી અને સાબિત કર્યું કે RCBની સફળતા માત્ર સંયોગ નથી. પાટીદારની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ટીમે સતત બીજી વખત IPL ટ્રોફી જીતી છે.
IPL 2026ની ક્વોલિફાયર-1માં રજત પાટીદારની વિસ્ફોટક ઇનિંગે બધાને તેના ચાહક બનાવી દીધા હતા. આ ઇનિંગ્સને કારણે RCB ફાઇનલમાં પહોંચ્યું હતું. આજે ઘણા લોકો આ ખેલાડીને સલામ કરે છે, પરંતુ થોડા વર્ષો પહેલા તેણે એક એવો નિર્ણય લીધો જેણે બધાને ખૂબ જ પ્રભાવિત કર્યા. IPL મેગા ઓક્શનમાં અનસોલ્ડ રહ્યા બાદ રજતે લગ્ન કરવાનો નિર્ણય લીધો. પછી એક ફોન કોલે તેનું જીવન સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યું.
2022ની મેગા ઓક્શનમાં અનસોલ્ડ રહ્યો
2022ની મેગા ઓક્શનમાં કોઈ ટીમે રજત પાટીદારને ખરીદ્યો નહોતો. જે તેના માટે એક મોટો ફટકો હતો. RCBએ પણ તેનો સાથ છોડી દીધો હતો. થોડા સમય માટે ક્રિકેટથી દૂર રહીને તે તેના પરિવારની ઇચ્છા અનુસાર લગ્ન કરવા સંમત થયો. ઇન્દોરમાં તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ હતી. લગ્નની તારીખ નક્કી થઈ ગઈ હતી, કંકોત્રીઓ અપાઈ ગઈ હતી અને હોટલ પણ બુક થઈ ગઈ હતી. તેનો પરિવાર ખૂબ જ ખુશ હતો અને રજત પણ તેના જીવનમાં એક નવો અધ્યાય શરૂ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો. જોકે, કિસ્મતે તેના માટે એક અલગ રસ્તો નક્કી કર્યો હતો.
એક ફોન કોલ અને બદલાઈ ગયું જીવન
લગ્ન પહેલા રજતને RCB ટીમ તરફથી ફોન આવ્યો. તેમના એક ખેલાડી લુવનિથ સિસોદિયાને ઈજા થઈ હતી અને ફ્રેન્ચાઇઝીને તેના સ્થાને બીજા ખેલાડીની જરૂર હતી. RCBએ રજતને ટીમમાં ફરીથી જોડાવાની તક આપી. તે ક્ષણે તેને એક મોટી મૂંઝવણનો સામનો કરવો પડ્યો લગ્ન કે ક્રિકેટ ? બીજો વિચાર કર્યા વિના રજતે ક્રિકેટ પસંદ કર્યું અને તેના લગ્ન મુલતવી રાખવાનો નિર્ણય લીધો. તેનો પરિવાર પણ તેના નિર્ણય પર અડગ રહ્યો. આ મહત્વપૂર્ણ ક્ષણે તેની કારકિર્દીનો સંપૂર્ણપણે બદલી નાખી.
એલિમિનેટરમાં ઐતિહાસિક ઇનિંગ્સ રમી
RCBમાં પાછા ફર્યા બાદ રજત પાટીદારે પોતાની યોગ્યતા સાબિત કરવામાં કોઈ કચાસ છોડી નહીં. IPL 2022ની એલિમિનેટર મેચમાં તેણે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે અણનમ 112 રન બનાવીને ઇતિહાસમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું. તે IPL પ્લેઓફમાં સદી ફટકારનાર પ્રથમ અનકેપ્ડ ખેલાડી બન્યો. આ ઇનિંગ્સે તેને રાતોરાત સ્ટાર બનાવી દીધો. ત્યારબાદ આરસીબીએ તેના પર વિશ્વાસ મુક્યો અને ટીમનો કેપ્ટન બનાવ્યો.
ઈજાને કારણે IPL 2023માંથી બહાર થયો
પાટીદાર પોતાનું સ્થાન કાયમ માટે મજબૂત કરવા માટે તૈયાર દેખાઈ રહ્યો હતો તે જ સમયે તેને બીજો એક ઝટકો લાગ્યો. એડીની ઈજાને કારણે, તે IPL 2023માંથી સંપૂર્ણપણે બહાર થઈ ગયો. આખી સિઝન ગુમાવવી એ એક મોટો ફટકો હતો. ઈજામાંથી સ્વસ્થ થયા પછી તે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં પાછો ફર્યો અને ધીમે ધીમે તેની કારકિર્દી ફરીથી બનાવી.
વર્ષ 2025 કારકિર્દીમાં સૌથી મોટો ટર્નિંગ પોઈન્ટ
ઈજા પછી IPLમાં તેની વાપસી પ્રભાવશાળી હતી, કારણ કે તેણે 2024માં 15 મેચમાં 395 રન બનાવ્યા. આ દરમિયાન સ્પિનરો સામે છગ્ગા મારવાની તેની અસાધારણ ક્ષમતા દુનિયાએ જોઈ. અહીંથી પાટીદારનું કદ વધ્યું.
વર્ષ 2025માં તેની કારકિર્દીમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ વળાંક આવ્યો. ટીમે ફાફ ડુ પ્લેસિસને રિલીઝ કરી દીધો હતો, જ્યારે વિરાટ કોહલીએ ફક્ત બેટ્સમેન તરીકે રમવાનું ચાલુ રાખવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. પરિણામે RCBએ ટીમની કમાન રજત પાટીદારને સોંપી અને ખેલાડીએ કેપ્ટનશીપની જવાબદારી પૂરા દિલથી સ્વીકારી. કેપ્ટન તરીકે પહેલી જ સિઝનમાં ટીમને ટ્રોફી અપાવી, ત્યારબાદ આ વર્ષે પણ ટાઈટલ જીત્યું.
આ સાથે રજત પાટીદારે ઇતિહાસ રચ્યો છે. તે IPLમાં કેપ્ટન તરીકેની પોતાની પહેલી બે સીઝનમાં સતત બે ટાઇટલ જીતનાર પ્રથમ કેપ્ટન બન્યો છે. આજ સુધી અન્ય કોઈ કેપ્ટન આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી શક્યો નથી.