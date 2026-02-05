બીજી વખત WPLમાં ચેમ્પિયન બની RCB, ફાઈનલમાં દિલ્હી કેપિટલ્સને 6 વિકેટથી હરાવ્યું
WPL 2026 RCB-W vs DC-W Final: વિમેન્સ પ્રીમિયર લીગ (WPL 2026 Final)ના ચેમ્પિયન ટીમ સામે આવી ગઈ છે. સતત ચૌથી વખત દિલ્હી કેપિટલ્સની ટીમને WPL ફાઈનલ મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. RCBએ દિલ્હીને હરાવીને બીજી વખત ચેમ્પિયન બન્યું છે. આ રોમાંચક મુકાબલામાં સ્મૃતિ મંધાના અને જોર્જિયા વેરહામની વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સના જોરે RCBએ 6 વિકેટે શાનદાર જીત નોંધાવી છે.
WPL 2026 RCB-W vs DC-W Final: રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરની ટીમ ગુરુવારે વિમેન્સ પ્રીમિયર લીગ 2026ની ચેમ્પિયન બની છે. બેંગ્લોરની ટીમે બીજી વખત આ ખિતાબ પોતાના નામે કર્યો છે. આ સાથે જ ટીમ સૌથી વધુ WPL ટ્રોફી જીતનારી બીજી ટીમ બની ગઈ છે. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ પણ બે વાર (2023, 2025) ચેમ્પિયન બની ચુકી છે. અગાઉ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે 2024માં દિલ્હી કેપિટલ્સને 6 વિકેટે હરાવ્યું હતું.
બીજી તરફ દિલ્હી કેપિટલ્સ સતત ચોથી વખત ફાઈનલ મેચ હારનારી ટીમ બની છે. દિલ્હીની ટીમ વિમેન્સ પ્રીમિયર લીગની શરૂઆતથી અત્યાર સુધીની તમામ સીઝનમાં ફાઈનલ સુધી પહોંચી છે, પરંતુ ટ્રોફી જીતવાની રાહ ફરી એકવાર વધી ગઈ છે.
મેચની વાત કરીએ તો દિલ્હી કેપિટલ્સે પ્રથમ બેટિંગ કરતા કેપ્ટન જેમીમા રોડ્રિગ્સની અડધી સદીની મદદથી 4 વિકેટે 203 રન બનાવ્યા હતા. જેના જવાબમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે સ્મૃતિ મંધાના અને જોર્જિયા વેરહામ વચ્ચે થયેલી WPL ઇતિહાસની સૌથી મોટી પાર્ટનરશિપની મદદથી બે બોલ બાકી હતા ત્યારે મેચ જીતી લીધી હતી. બેંગ્લોરે 19.4 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 204 રન બનાવી લીધા હતા.
સ્મૃતિ અને જોર્જિયાની ઐતિહાસિક પાર્ટનરશિપ
204 રનના વિશાળ લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરને બીજા જ ઓવરમાં પ્રથમ ઝટકો લાગ્યો હતો. ગ્રેસ હેરિસ 7 બોલમાં માત્ર 9 રન બનાવીને આઉટ થઈ હતી. જો કે, ત્યારબાદ કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાના અને જોર્જિયા વેરહામ વચ્ચે બીજી વિકેટ માટે 92 બોલમાં 165 રનની રેકોર્ડબ્રેક પાર્ટનરશિપ નોંધાવી હતી, જે વિમેન્સ પ્રીમિયર લીગ (WPL)ના ઇતિહાસમાં કોઈપણ વિકેટ માટેની સૌથી મોટી પાર્ટનરશિપ છે.
જોર્જિયા વેરહામ 54 બોલમાં 79 રન બનાવીને આઉટ થઈ હતી, જ્યારે રિચા ઘોષ માત્ર 6 રન જ બનાવી શકી હતી. RCBની કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાનાએ 41 બોલમાં 87 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. અંતે, રાધા યાદવે 19મી ઓવરના ચોથા બોલ પર ચોગ્ગો ફટકારીને ટીમને બીજી વખત ચેમ્પિયન બનાવી હતી.
જેમીમાની અડધી સદી પર ફરી વળ્યું પાણી
મેચની શરૂઆતમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. બેટિંગ કરવા ઉતરેલી દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે લિઝેલ લી અને શેફાલી વર્માની ઓપનિંગ જોડીએ સારી શરૂઆત કરી હતી અને પ્રથમ વિકેટ માટે 49 રન બનાવ્યા હતા. છઠ્ઠી ઓવરમાં અરુંધતી રેડ્ડીએ શેફાલી વર્માને (13 બોલમાં 20 રન) આઉટ કરીને આ પાર્ટનરશિપને તોડી હતી.
ત્યારબાદ આઠમી ઓવરમાં એન ડી ક્લાર્કે લિઝેલ લીને આઉટ કરીને પેવેલિયન ભેગી કરી હતી. લિઝેલ લીએ 30 બોલમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને ત્રણ સિક્સરની મદદથી 37 રન બનાવ્યા હતા. 16મી ઓવરમાં સાયલી સાતઘરેએ કેપ્ટન જેમીમા રોડ્રિગ્સને આઉટ કરીને RCBને ત્રીજી સફળતા અપાવી હતી. જેમીમા રોડ્રિગ્સે 37 બોલમાં આઠ ચોગ્ગા ફટકારીને 57 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી.
દિલ્હીની ટીમે બનાવ્યો હતો વિશાળ સ્કોર
દિલ્હી કેપિટલ્સે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં ચાર વિકેટ ગુમાવીને 203 રનનો વિશાળ સ્કોર ઊભો કર્યો હતો. લૌરા વૂલફાર્ટ ઇનિંગના છેલ્લા બોલ પર રનઆઉટ થઈ હતી, તેણે 25 બોલમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને બે સિક્સરની મદદથી 44 રન બનાવ્યા હતા.
બીજી તરફ,શિનેલ હેનરીએવિસ્ફોટક બેટિંગ કરતા માત્ર 15 બોલમાં ચાર ચોગ્ગા અને બે સિક્સર ફટકારીને અણનમ 35 રન બનાવ્યા હતા. RCB માટે બોલિંગમાં અરુંધતી રેડ્ડી, એન ડી ક્લાર્ક અને સાયલી સાતઘરેએ એક-એક વિકેટ લીધી હતી.
