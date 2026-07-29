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IPLની સૌથી ધનિક ટીમ બની RCB, ધોનીની CSK ચોથા સ્થાને... જાણો બીજા અને ત્રીજા સ્થાને કોણ છે

Most Valuable IPL Team : ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL)નું બિઝનેસ વેલ્યૂ 20 અબજ ડોલરને વટાવી ગઈ છે, તો RCB સૌથી ધનિક ટીમ બની ગઈ છે. ત્યારે આ લેખમાં RCBની બ્રાન્ડ વેલ્યૂ કેટલી છે અને RCB બાદ બીજી કઈ ટીમો સૌથી ધનિક છે, તેના વિશે જાણીશું.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 29, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:36 PM IST
IPLની સૌથી ધનિક ટીમ બની RCB, ધોનીની CSK ચોથા સ્થાને... જાણો બીજા અને ત્રીજા સ્થાને કોણ છે

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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