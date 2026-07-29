/IPLની સૌથી ધનિક ટીમ બની RCB, ધોનીની CSK ચોથા સ્થાને... જાણો બીજા અને ત્રીજા સ્થાને કોણ છે

Most Valuable IPL Team : IPL વિશ્વની સૌથી ધનિક ક્રિકેટ લીગ બનવાની સાથે એક એવું પ્લેટફોર્મ બની ગયું છે, જે ખેલાડીઓના જીવનમાં પરિવર્તન લાવે છે. 2008માં શરૂ થયેલી ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 20 અબજ યુએસ ડોલરથી વધુનો બિઝનેસ બની ચૂક્યો છે. ગ્લોબલ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક હૌલિહાન લોકીના અહેવાલમાં IPLનું કુલ બિઝનેસ વેલ્યૂ 20.6 અબજ ડોલર છે, જે લગભગ ₹1.96 લાખ કરોડ જેટલું થાય છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે આ વર્ષે બે ફ્રેન્ચાઇઝીની માલિકી બદલાઈ છે. ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા ગ્રુપ, બ્લેકસ્ટોન અને આદિત્ય બિરલા ગ્રુપે સંયુક્ત રીતે RCB ફ્રેન્ચાઇઝ 1.78 અબજ ડોલરમાં હસ્તગત કરી હતી. દરમિયાન મિત્તલ પરિવાર અને અદાર પૂનાવાલાએ સંયુક્ત રીતે રાજસ્થાન રોયલ્સ હસ્તગત કરી. માત્ર IPL જ નહીં, વ્યક્તિગત ટીમોની બ્રાન્ડ વેલ્યૂ પણ આસમાને પહોંચી રહી છે.
₹1.96 લાખ કરોડનું IPL
હૌલિહાન લોકીના અહેવાલ મુજબ, IPLનું બિઝનેસ વેલ્યૂ 11.4 ટકા વધ્યું છે. પ્રતિ મેચ મૂલ્યાંકનની દ્રષ્ટિએ, IPL હવે ફક્ત અમેરિકન ફૂટબોલ લીગ NFLથી પાછળ છે. ફક્ત IPLની બિઝનેસ વેલ્યૂમાં જ 4.3 બિલિયન ડોલરનો વધારો થયો છે.
RCBની બ્રાન્ડ વેલ્યૂ સૌથી વધુ
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB) ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં સૌથી મોંઘી ટીમ છે. RCBની બ્રાન્ડ વેલ્યૂ 16 ટકા વધીને 312 મિલિયન ડોલર સુધી પહોંચી ગઈ છે, જેનાથી તે 300 મિલિયન ડોલરનો આંકડો પાર કરનારી પ્રથમ ટીમ બની છે. અગાઉ RCBની વેલ્યૂ 269 મિલિયન ડોલર હતી.
બીજા અને ત્રીજા સ્થાને કોણ ?
મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ 264 મિલિયન ડોલરના મૂલ્યાંકન સાથે સૌથી મોંઘી ટીમોમાં બીજા ક્રમે છે. કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ 245 મિલિયન ડોલરની બિઝનેસ વેલ્યૂ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે, ત્યારબાદ પાંચ વખતની ચેમ્પિયન ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ છે.
કોની બ્રાન્ડ વેલ્યુ કેટલી ?