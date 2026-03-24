IPL 2026 : ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં 11 સીટો કાયમ માટે ખાલી રહેશે, RCBએ આ કારણોસર લીધો મોટો નિર્ણય
IPL 2026 : IPL 2026 પહેલા બેંગલુરુના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં 11 સીટો કાયમી ધોરણે ખાલી રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
- IPL 2026 શરૂ થાય તે પહેલાં RCBએ લીધો મોટો નિર્ણય
- ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં 11 સીટો કાયમી ખાલી રહેશે
- સ્ટેડિયમના દરવાજા પાસે ભવ્ય સ્મારક બનાવાશે
IPL 2026 : IPLની 19મી સીઝન શરૂ થાય તે પહેલાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ ફ્રેન્ચાઇઝીએ એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. ગયા વર્ષે ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં થયેલી ભાગદોડમાં 11 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા. તે વ્યક્તિઓના સન્માનમાં ફ્રેન્ચાઇઝીએ એક મોટું પગલું ભર્યું છે. આ નિર્ણય ગયા વર્ષે RCBના પ્રથમ IPL ટાઇટલ વિજયની ઉજવણી દરમિયાન થયેલી ભાગદોડમાં જીવ ગુમાવનારા 11 લોકોની યાદમાં લેવામાં આવ્યો છે.
દરેક મેચમાં ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં 11 સીટો ખાલી રહેશે
4 જૂન 2025ના રોજ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમની બહાર મોટી ભીડ વચ્ચે એક દુ:ખદ ઘટના બની, જેનાથી સમગ્ર ક્રિકેટ જગતમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ. RCB અને KSCA વચ્ચેના સંયુક્ત નિર્ણયના ભાગરૂપે ફ્રેન્ચાઇઝીએ સ્ટેડિયમના એક અગ્રણી સ્ટેન્ડમાં 11 સીટો કાયમી ધોરણે ખાલી રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે. હવેથી આ સીટો પર કોઈ પણ વ્યક્તિ કબજો કરશે નહીં અને તે કાયમ માટે ખાલી રહેશે. IPL અને આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો સહિત સ્થળ પર યોજાનારી દરેક મેચ દરમિયાન આ સીટો ખાલી રહેશે. RCBના આ નિર્ણયથી ચારેબાજુથી વ્યાપક પ્રશંસા મળી છે.
સ્ટેડિયમના દરવાજા પાસે ભવ્ય સ્મારક બનાવાશે
RCBએ ચાલુ સિઝન પહેલા ઘણા અન્ય મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લીધા છે. ભાગદોડમાં જીવ ગુમાવનારા 11 વ્યક્તિઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાના હેતુથી સ્ટેડિયમ પરિસરમાં એક સ્મારક બનાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. IPL 2026ની શરૂઆતની મેચ પહેલા 28 માર્ચે સ્ટેડિયમના મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર પાસે આ સ્મારકનું અનાવરણ થવાનું છે. મેચના દિવસે 11 પીડિતોના નામ વિશાળ સ્ક્રીનો પર પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે અને એક મિનિટનું મૌન પાળવામાં આવશે.
ખેલાડીઓ પ્રેક્ટિસ સેશન દરમિયાન 11 નંબરની જર્સી પહેરશે
આ સિઝનમાં RCBના ખેલાડીઓ પણ તેમના પ્રેક્ટિસ સેશન દરમિયાન 11 નંબરની જર્સી પહેરીને પીડિતોને શ્રદ્ધાંજલિ આપશે. ફ્રેન્ચાઇઝના સીઈઓ રાજેશ મેનને આ સમગ્ર પહેલ અંગે વિગતવાર માહિતી આપી હતી. કર્ણાટક સરકાર, પોલીસ અને વહીવટીતંત્રનો આભાર વ્યક્ત કરતાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે હવે બધી મેચો માટે કડક SOP લાગુ કરવામાં આવી છે, જે KSCA, RCB અને સ્થાનિક એજન્સીઓના સહયોગથી લાગુ કરવામાં આવશે.
ઓપનિંગ મેચમાં RCB અને SRH ટકરાશે
IPL 2026નો ઉદ્ઘાટન સમારોહ 28 માર્ચે બેંગલુરુના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાવાનો છે. સીઝનની ઉદ્ઘાટન મેચ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે રમાશે. RCB રજત પાટીદારના નેતૃત્વ હેઠળ મેદાનમાં ઉતરશે, જ્યારે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદનું નેતૃત્વ ઇશાન કિશન કરશે. નિયમિત કેપ્ટન પેટ કમિન્સ IPL 2026ની શરૂઆતની કેટલીક મેચોમાંથી બહાર છે. તેની ગેરહાજરીમાં ઇશાન કિશન જવાબદારી સંભાળશે.
