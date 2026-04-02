IPLમાં ના રમવા દીધો તો કર્યો કેસ, RCBના બોલરે ક્રિકેટ બોર્ડ સામે કોર્ટના દ્વાર ખટખટાવ્યા
Cricket Controversy : RCBના ફાસ્ટ બોલર નુવાન તુષારાએ શ્રીલંકા ક્રિકેટ (SLC) સામે કાનૂની લડાઈ શરૂ કરી છે. પોતાની ફિટનેસ અંગેના વિવાદ અને IPL 2026 માટે NOCના ઇનકાર વચ્ચે ખેલાડીએ બોર્ડ અધિકારીઓને કોર્ટમાં પડકાર્યા છે.
Trending Photos
Cricket Controversy : રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB)ના મુખ્ય ફાસ્ટ બોલર નુવાન તુષારાએ શ્રીલંકા ક્રિકેટ (SLC) સામે કોર્ટના દ્વાર ખટખટાવ્યા છે. તેણે IPL 2026 માટે તેની ટીમમાં જોડાવાથી રોકવાના વિરોધમાં આ કેસ દાખલ કર્યો છે. આ સીઝનમાં કેપ્ટન રજત પાટીદારની આગેવાની હેઠળની RCB ટીમ માટે તુષારાને એક મહત્વપૂર્ણ ખેલાડી છે, કારણ કે અનુભવી બોલર જોશ હેઝલવુડ હાલમાં શરૂઆતની મેચો માટે બહાર છે. તેથી તુષારાની ગેરહાજરી ટીમ માટે એક મોટો ઝટકો સાબિત થઈ શકે છે.
બોર્ડે NOC આપવાનો ઇનકાર કેમ કર્યો ?
શ્રીલંકા ક્રિકેટની ગવર્નિંગ બોડીએ તુષારાને નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ (NOC) આપવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કર્યો છે. બોર્ડનો દાવો છે કે 31 વર્ષીય બોલર નિર્ધારિત ફિટનેસ ધોરણો પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ ગયો છે. નોંધનીય છે કે, આ વર્ષે ઘણા શ્રીલંકન સ્ટાર્સને આ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડ્યો છે. કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR)ના મથીશા પથિરાના અને વાનિન્દુ હસરંગાને T20 વર્લ્ડ કપ 2026 દરમિયાન થયેલી ઇજાઓને કારણે હજુ સુધી NOC મળ્યા નથી.
કોલંબો ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં NOC રોકવાના નિર્ણયને પડકાર્યો
શ્રીલંકાના મીડિયા આઉટલેટ 'ન્યૂઝવાયર' ના અહેવાલ મુજબ, તુષારાએ કોલંબો ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં તેના NOC રોકવાના નિર્ણયને પડકાર્યો છે. આ કેસની પ્રારંભિક સુનાવણી આજે થઈ હતી અને આગામી સુનાવણી 9 એપ્રિલે થશે. તુષારાએ પોતાની અરજીમાં શ્રીલંકા ક્રિકેટના ચેરમેન શમ્મી સિલ્વા, સેક્રેટરી બંદુલા દિસાનાયકે, ટ્રેઝરર સુજીવા ગોડાલિયાદ્દા અને CEO એશ્લે ડી સિલ્વાને પ્રતિવાદી તરીકે નામ આપ્યા છે. ખેલાડી માને છે કે બોર્ડનો આ નિર્ણય અન્યાયી છે અને તેની કારકિર્દી પર પ્રતિકૂળ અસર કરી રહ્યો છે.
શું તુષારા ખરેખર અનફિટ છે ?
આ સમગ્ર વિવાદનું સૌથી રસપ્રદ પાસું એ છે કે તુષારાને કોઈ શારીરિક ઈજા થઈ નથી. શ્રીલંકન બોર્ડે ફક્ત તેના 'ફિટનેસ ધોરણો' અંગે પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. બીજી તરફ તુષારાએ પોતાના રિપોર્ટમાં સ્પષ્ટતા કરી છે કે તેની સમગ્ર કારકિર્દી દરમિયાન તેનું ફિટનેસ સ્તર સારું રહ્યું છે અને તેને ક્યારેય NOC નકારવામાં આવી નથી. રિપોર્ટમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે તુષારાનો સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ 31 માર્ચે સમાપ્ત થઈ ગયો હતો અને તેઓ તેને રિન્યૂ કરવા માંગતા નથી. તેણે બોર્ડને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટથી દૂર રહેવાની તેની યોજના વિશે પણ જાણ કરી દીધી છે.
દાવ પર લાગ્યો કરોડોનો કોન્ટ્રાક્ટ
નુવાન તુષારાએ કોર્ટમાં અરજી કરી છે કે તેને કાયદેસર રીતે NOC માટે હકદાર જાહેર કરવામાં આવે. જો તે આ પ્રમાણપત્ર મેળવવામાં નિષ્ફળ જાય, તો RCB સંભવતઃ ₹1.60 કરોડના તેના કરારને સમાપ્ત કરી શકે છે. તુષારાને RCB દ્વારા 2025 મેગા ઓક્શન દરમિયાન ખરીદવામાં આવ્યો હતો અને ગયા વર્ષે ટાઇટલ જીતનાર ટીમનો સભ્ય પણ હતો. આ પહેલા 2024માં તેણે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે રમતી વખતે પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેણે 7 મેચમાં 8 વિકેટ લીધી હતી. હવે બધાની નજર 9 એપ્રિલે થનારી સુનાવણી પર છે કે તુષારાને IPLમાં રમવાની પરવાનગી મળશે કે નહીં.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે