/એક પણ મેચ રમ્યા વિના IPL ફાઇનલમાં પહોંચી શકે છે RCB, જાણો કેવી રીતે થશે આ ચમત્કાર

IPL 2026 : રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર એક પણ મેચ રમ્યા વિના IPL 2026ની ફાઇનલમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. RCB અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે IPL 2026 ક્વોલિફાયર-1 મેચ મંગળવાર, 26 મેના રોજ રમાશે. ક્વોલિફાયર 1 મેચ ધર્મશાળાના HPCA ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે. જોકે, એક નોંધપાત્ર પરિસ્થિતિ એવી છે કે જ્યાં RCB ટીમ કોઈપણ મેચ રમ્યા વિના IPL 2026ની ફાઇનલમાં પહોંચી શકે છે. RCB એ ગત સિઝનમાં IPL 2025નો ખિતાબ જીત્યો હતો અને આ વખતે પણ તેમની પાસે IPL 2026 ટ્રોફી કબજે કરવાની તક છે.
RCBની મેચ રમ્યા વિના IPL ફાઇનલમાં એન્ટ્રી
હવે, સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે RCB મેચ રમ્યા વિના IPL 2026ની ફાઇનલમાં કેવી રીતે એન્ટ્રી કરી શકે છે ? હકીકતમાં જો IPL 2026 ક્વોલિફાયર-1 મેચ જે 26 મે મંગળવારના રોજ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે યોજાવાની છે, આ મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ જાય છે, તો વિરાટ કોહલીની ટીમ સીધી ફાઇનલમાં પહોંચશે. આનું કારણ એ છે કે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર લીગ તબક્કા દરમિયાન પોઈન્ટ ટેબલ પર નંબર વન સ્થાન પર રહી હતી. IPL 2026 ક્વોલિફાયર 1 મેચ માટે કોઈ રિઝર્વ ડે ફાળવવામાં આવ્યો નથી.
આ ચમત્કાર કેવી રીતે થઈ શકે છે
આ સ્થિતિમાં નિયમો અનુસાર, જો ક્વોલિફાયર 1 મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવે છે, તો રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર IPL 2026 લીગ સ્ટેજની ટોચની ક્રમાંકિત ટીમ હોવાને કારણે ફાઇનલમાં સીધો પ્રવેશ મેળવશે. જો કે, આવી સ્થિતિમાં ગુજરાત ટાઇટન્સને બીજી તક મળશે, કારણ કે ક્વોલિફાયર 1 હારનારી ટીમને ફાઇનલમાં પહોંચવાની બીજી તક મળે છે. ક્વોલિફાયર 1માં હારેલી ટીમ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થતી નથી. તેના બદલે તેને ક્વોલિફાયર 2માં રમીને ફાઇનલમાં પહોંચવાની બીજી તક મળે છે. પરિણામે, ગુજરાત ટાઇટન્સ ક્વોલિફાયર 2માં એલિમિનેટર મેચના વિજેતાનો સામનો કરી શકે છે.
ક્વોલિફાયર 1 માટે કોઈ રિઝર્વ ડે નથી
IPLમાં સામાન્ય રીતે ક્વોલિફાયર 1, એલિમિનેટર અથવા ક્વોલિફાયર 2 મેચ માટે કોઈ રિઝર્વ ડે ફાળવવામાં આવતો નથી. જો 5 ઓવરની ટૂંકી મેચ પણ પૂર્ણ ન થઈ શકે, તો પ્લેઓફ મેચોનું પરિણામ નક્કી કરવા માટે સુપર ઓવરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. વૈકલ્પિક રીતે, લીગ સ્ટેન્ડિંગનો ઉપયોગ પરિણામ માટે આધાર તરીકે થાય છે.
IPLમાં લીગ સ્ટેજમાંથી ટોચની બે ટીમો ક્વોલિફાયર 1 માં ભાગ લે છે. તેથી જો મેચ સંપૂર્ણપણે ધોવાઈ જાય, તો લીગ સ્ટેન્ડિંગમાં ઉપરના ક્રમે રહેલી ટીમને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવે છે, જેનાથી સીધી ફાઇનલમાં એન્ટ્રી થાય છે. જે ટીમ ક્વોલિફાયર 1 હારી જાય છે અને ક્વોલિફાયર 2માં જાય છે તેનો સામનો એલિમિનેટર મેચના વિજેતા સામે થશે. IPL ફાઇનલ ક્વોલિફાયર 1 અને ક્વોલિફાયર 2ની વિજેતા ટીમો વચ્ચે રમાશે.
ધર્મશાળાનું હવામાન
RCB અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે ક્વોલિફાયર 1 મેચ મંગળવાર, 26 મે ના રોજ ધર્મશાળાના HPCA ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થવાની છે. ધર્મશાલામાં મે મહિના દરમિયાન દિવસનું મહત્તમ તાપમાન સામાન્ય રીતે 22°C અને 36.2°C ની વચ્ચે હોય છે, જ્યારે રાત્રિનું લઘુત્તમ તાપમાન 15°C થી 21.8°C ની વચ્ચે હોય છે. મે મહિનાનું સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન 29°C છે, અને સરેરાશ લઘુત્તમ તાપમાન 19°C છે.
ધર્મશાલામાં હવામાન અણધાર્યું છે. 26 મે, મંગળવારના રોજ રાત્રે ક્વોલિફાયર 1 મેચ દરમિયાન ધર્મશાલામાં વરસાદની શક્યતા છે. જો ક્વોલિફાયર 1 મેચ વરસાદને કારણે રદ થાય છે, તો રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર IPL 2026 લીગ તબક્કામાં ટોચની ક્રમાંકિત ટીમ હોવાને કારણે સીધી ફાઇનલમાં પહોંચશે.