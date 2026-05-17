/પંજાબ સામેની મેચમાં અચાનક બદલાયો RCBનો કેપ્ટન, આ ખેલાડીને મળી ટીમની કમાન

RCB Captain : IPL 2026માં RCBને પહેલીવાર પોતાનો કેપ્ટન બદલવો પડ્યો છે. પંજાબ કિંગ્સ સામેની મેચ નિયમિત કેપ્ટન રજત પાટીદાર રમી રહ્યો નથી. ત્યારે ટીમની કમાન જીતેશ શર્માને સોંપવામાં આવી છે. ત્યારે રજત પાટીદારને કેમ રમી રહ્યો નથી અને ટીમની પ્લેઈંગ ઈલેવન વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
RCB Captain : IPL 2026ની 61મી મેચમાં પંજાબ કિંગ્સ (PBKS) અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB) ટીમો આમને-સામને છે. ધર્મશાલા સ્ટેડિયમ ખાતે PBKSએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ટોસ દરમિયાન જીતેશ શર્મા RCB ટીમનું નેતૃત્વ કરતા જોવા મળ્યો હતો.
ઉલ્લેખનીય છે કે, RCBનો નિયમિત કેપ્ટન રજત પાટીદાર આ મેચમાં રમી રહ્યો નથી, તેની ગેરહાજરીમાં વિકેટકીપર-બેટ્સમેન જીતેશ ટીમનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે. ત્યારે બધાના મનમાં એક સવાલ છે કે રજત પાટીદારને કેમ રમી રહ્યો નથી.
રજત પાટીદારને કેમ રમી રહ્યો નથી ?
ટોસ પછી આરસીબીનું નેતૃત્વ કરી રહેલા જીતેશ શર્માએ રજત પાટીદાર અંગે અપડેટ આપતા કહ્યું કે તે હાલમાં ઈજાગ્રસ્ત છે, પરંતુ હૈદરાબાદમાં યોજાનારી અંતિમ લીગ સ્ટેજ મેચ માટે ઉપલબ્ધ હોઈ શકે છે. જીતેશ શર્માએ કહ્યું કે, રજત તેની ઈજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે અને અમને આશા છે કે તે હૈદરાબાદમાં ફરીથી ટીમ સાથે જોડાશે. તેની ઈજાને કારણે રજત પાટીદારે ટીમ સાથે ધર્મશાળાની મુસાફરી પણ કરી નહોતી. પંજાબ કિંગ્સ અને આરસીબી બંનેએ આ મેચ માટે બે-બે ફેરફારો કર્યા છે.
બંને ટીમોની પ્લેઇંગ ઇલેવન
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ : જેકબ બેથેલ, વિરાટ કોહલી, દેવદત્ત પડિકલ, વેંકટેશ ઐયર, જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર/કેપ્ટન), ટિમ ડેવિડ, રોમારિયો શેફર્ડ, કૃણાલ પંડ્યા, ભુવનેશ્વર કુમાર, જોશ હેઝલવુડ અને સુયશ શર્મા.
પંજાબ કિંગ્સ : પ્રિયાંશ આર્ય, પ્રભસિમરન સિંહ (વિકેટકીપર), કૂપર કોનોલી, શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), સૂર્યાંશ શેડગે, શશાંક સિંહ, અઝમતુલ્લાહ ઓમરઝાઈ, હરપ્રીત બ્રાર, લોકી ફર્ગ્યુસન, અર્શદીપ સિંહ, યુઝવેન્દ્ર ચહલ.
રજત પાટીદારે આ સિઝનમાં અત્યાર સુધીમાં 12 મેચમાં ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું છે, જેમાંથી 8 મેચમાં ટીમને વિજય અપાવ્યો છે. ટીમ ચાર મેચ હારી હોવા છતાં RCB હાલમાં 60 લીગ મેચો પછી IPL 2026 પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર છે. હવે આ મેચમાં ટીમને વિજય અપાવવા અને પ્લેઓફમાં તેમની ટિકિટ સુરક્ષિત કરવાની જવાબદારી જીતેશ શર્મા પર છે. દરમિયાન, પંજાબ કિંગ્સ IPL 2025 ફાઇનલમાં RCB સામેની તેની હારનો બદલો લેવાનો પ્રયાસ કરશે.