/RCBએ રચ્યો ઇતિહાસ, આ મહારેકોર્ડ બનાવનારી IPLની પહેલી ટીમ; મુંબઈ ઇન્ડિયન્સનો મોટો રેકોર્ડ ધ્વસ્ત

RCB Script History: RCBની ટીમે IPLના ફાઇનલમાં ઇતિહાસ રચવાનું કામ કર્યું છે. રોયલ ચેલેન્જર બેંગ્લોરના બોલરોએ તોફાની અંદાજમાં બોલિંગ કરીને એક એવો અદ્ભુત કારનામું કરી બતાવ્યું છે જે અન્ય કોઈ ટીમ કરી શકી ન હતી. હવે RCBએ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સની ટીમનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે.
RCB Script History: RCBની ટીમે IPL 2026ની ફાઇનલ મેચમાં પહેલા બોલિંગ કરતા શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. ટીમના બોલરોએ ગુજરાતના બેટ્સમેનોને એકપણ મોકો આપ્યો ન હતો. બોલિંગના જોરે જ RCBની ટીમે ગુજરાત ટાઇટન્સને 20 ઓવરમાં 155 રન પર જ રોકી દીધી. આ સિઝનમાં RCBના ફાસ્ટ બોલરોએ કમાલનું પ્રદર્શન કરીને પાવરપ્લેમાં અગનગોળા ફેંક્યા હતા. આ દમદાર બોલિંગના દમ પર જ ટીમ IPLના ઇતિહાસમાં એક અદ્ભુત પરાક્રમ કરનારી પહેલી ટીમ બની ગઈ છે. આ પહેલાં આ કામ કોઈ કરી શક્યું ન હતું.
RCBએ પાવરપ્લેમાં રચ્યો ઇતિહાસ
RCBના બોલરોએ IPLની આ સિઝનમાં ઘાતક બોલિંગ કરીને પાવરપ્લેમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેવાનું પરાક્રમ કર્યું છે. ટીમના બોલરોએ આ સિઝનમાં પાવરપ્લેમાં 35 વિકેટ લીધી છે. આ સાથે જ ટીમ IPLના ઇતિહાસની એક સિઝનના પાવરપ્લેમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનારી ટીમ બની ગઈ છે. RCBએ આ મામલામાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. વર્ષ 2013 અને 2023ની સિઝનમાં મુંબઈના બોલરો પાવરપ્લેમાં 33 વિકેટ લીધી હતી. ગુજરાતની ટીમે પણ આ સિઝનમાં પાવરપ્લેમાં 33 વિકેટ લીધી છે.
RCBની ત્રિપુટીનો કમાલ
RCB માટે આ સિઝનમાં જોશ હેઝલવુડ, ભુવનેશ્વર કુમાર અને રસિખ સલામ ડારે કમાલની બોલિંગ કરી છે. ભુવનેશ્વર કુમારે 16 મેચોમાં બોલિંગ કરતા પોતાનો ક્લાસ બતાવ્યો અને 28 વિકેટ ઝડપી. તેઓ ટૂર્નામેન્ટની શરૂઆતથી જ પર્પલ કેપની રેસમાં બનેલા છે. જેકબ ડફી અને જોશ હેઝલવુડે તેમનો ભરપૂર સાથ આપ્યો. હેઝલવુડે આ સિઝનમાં ઘાતક બોલિંગ કરીને 13 મેચોમાં 15 વિકેટ લીધી છે. રસિખ સલામ ડારે પણ આ સિઝનમાં શાનદાર લયમાં બોલિંગ કરતા 12 મેચોમાં 19 વિકેટ ઝડપી છે.