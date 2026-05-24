/પ્લેઓફ પહેલા RCBને મોટો ઝટકો ! IPL 2026માંથી બહાર થયો આ સ્ટાર બેટ્સમેન

Jacob Bethell Ruled Out of IPL 2026 : રજત પાટીદારની ટીમને પ્લેઓફ પહેલા એક મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ટીમનો વિસ્ફોટક બેટ્સમેન જેકબ બેથેલ IPL 2026માંથી બહાર થયો છે. ઈજાને કારણે રમવા માટે ફિટ ના હોવાથી તે ઘરે પાછો ફર્યો છે.
Jacob Bethell Ruled Out of IPL 2026 : IPL 2026 તેના અંતિમ તબક્કામાં છે. પ્લેઓફ મેચો 26 મેથી શરૂ થવાની છે. નોકઆઉટ સ્ટેજ પહેલા ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરના કેમ્પમાંથી અત્યંત ખરાબ સમાચાર આવ્યા છે. ટીમનો યુવા અને આક્રમક બેટ્સમેન જેકબ બેથેલ, આંગળીની ઇજાને કારણે ટુર્નામેન્ટની બાકીની બધી મેચોમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.
ઇજાને કારણે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર
જેકબ બેથેલને પંજાબ કિંગ્સ સામે રમાયેલી મેચ દરમિયાન આ ઈજા થઈ હતી. કેચ પકડવાનો પ્રયાસ કરતી તેના ડાબા હાથની રિંગ ફિંગરમાં ઈજા થઈ હતી. તબીબી તપાસ બાદ સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે તે આ સિઝનમાં વધુ કોઈ મેચ રમવાની સ્થિતિમાં નથી. શુક્રવારે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે રમાયેલી અંતિમ લીગ મેચમાં બેથેલ પ્લેઇંગ ઇલેવનનો ભાગ નહોતો. તે હવે તેની ઇજાના કારણે ઇંગ્લેન્ડ પાછો ફર્યો છે.
RCBએ 23 મેના રોજ અપડેટ આપ્યું
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે શનિવાર, 23 મેના રોજ એક સત્તાવાર નિવેદન જારી કરીને બેથેલના ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થવાની પુષ્ટિ કરી. ફ્રેન્ચાઇઝીએ જણાવ્યું હતું કે, જેકબ બેથેલને પંજાબ કિંગ્સ સામેની મેચ દરમિયાન ઈજા થઈ હતી. મેડિકલ તપાસ બાદ જેકબ ઇંગ્લેન્ડની આગામી ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા વધુ તપાસ માટે યુકે પરત ફરી રહ્યો છે.
ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB)એ પણ આ સમાચારની પુષ્ટિ કરી છે, ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ જે 4 જૂનથી લોર્ડ્સ ખાતે શરૂ થવાની છે, તેથી તેની ઉપલબ્ધતા યુકેમાં કરવામાં આવેલા મેડિકલ ટેસ્ટ પછી નક્કી કરવામાં આવશે.
RCB માટે એક 'ગુડ ન્યૂઝ'
કેપ્ટન રજત પાટીદારના નેતૃત્વ હેઠળની આરસીબી ટીમ હૈદરાબાદ સામેની તેની છેલ્લી લીગ મેચ 55 રનથી હારી જવા છતાં તેઓ 18 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલ પર ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે, જેના કારણે ક્વોલિફાયર 1 માટે સીધું ક્વોલિફાય થયું છે. 26 મેના રોજ યોજાનારી આ હાઈ-સ્ટેક મેચમાં આરસીબી ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે ટકરાશે. આવા સમયે બેથેલની વિદાય નિઃશંકપણે ટીમ રચનાની દ્રષ્ટિએ એક ઝટકો છે, તો RCB ચાહકો માટે રાહત અને સારા સમાચાર પણ છે.
RCBનો સૌથી વિસ્ફોટક ઓપનિંગ બેટ્સમેન ફિલ સોલ્ટ સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થઈ ગયો છે અને ટીમમાં પાછો ફર્યો છે. સોલ્ટ એક મહિના પહેલા દિલ્હી કેપિટલ્સ સામેની મેચ દરમિયાન ઈજાગ્રસ્ત થયા બાદ વતન પરત ફર્યો હતો. તે હવે RCB કેમ્પમાં ફરી જોડાયો છે અને ગુજરાત સામેની પ્રથમ ક્વોલિફાયર મેચ માટે સીધો પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં એન્ટ્રી કરવા માટે તૈયાર છે. તેની વાપસી RCને વધુ મજબૂત બનાવી શકે છે.
વેંકટેશ ઐયર મિડલ ઓર્ડરમાં રમી શકે છે
ફિલ સોલ્ટ અને જેકબ બેથેલની ગેરહાજરીમાં રમાયેલી છેલ્લી મેચમાં ઓલરાઉન્ડર વેંકટેશ ઐયરે વિરાટ કોહલી સાથે ઇનિંગની શરૂઆત કરી હતી અને માત્ર 19 બોલમાં 44 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી હતી. જોકે, સોલ્ટના આગમન સાથે વેંકટેશ ઐયરને હવે મિડલ ઓર્ડરમાં ખસેડી શકાય છે, જેનાથી RCBની બેટિંગ લાઇનઅપમાં વધુ ઊંડાણ મળી શકે છે.