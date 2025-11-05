Prev
RCB: IPL 2025માં 18 વર્ષના ટાઇટલ દુષ્કાળનો અંત લાવનાર રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર ટીમ વેચાવાની તૈયારીમાં છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે, ટીમના માલિકે RCBને વેચાણ માટે રજૂ કરી છે. IPL અને WPLના માલિક જિયાજીઓ આગામી 6 મહિનામાં ફ્રેન્ચાઇઝી વેચવાનો પૂરો વિશ્વાસ છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 05, 2025, 10:31 PM IST

થઈ ગયું કન્ફર્મ... વેચાવા જઈ રહી છે RCB, ફ્રેન્ચાઇઝીએ કર્યો મોટો ખુલાસો

RCB: IPL 2025 માં 18 વર્ષના ટાઇટલ દુષ્કાળનો અંત લાવનાર રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર ટીમ વેચાણ જઈ રહી છે. વર્ષો સુધી સપોર્ટ કર્યા બાદ ફેન્સની થાકેલી આંખોને સુકૂન મળ્યું, જ્યારે RCBએ IPL 2025માં ટાઇટલ જીત્યું. વિરાટ કોહલી સહિત ઘણા દિગ્ગજો ભાવુક થયા હતા. હવે સમાચાર આવ્યા છે કે, ટીમના માલિકે RCBને વેચાણ માટે રજૂ કરી છે. IPL અને WPLના માલિક જિયાજીઓ આગામી 6 મહિનામાં ફ્રેન્ચાઇઝી વેચવાનો પૂરો વિશ્વાસ છે.

ડિયાજિયોએ કર્યો ખુલાસો 
ટીમના વેચાણનો ખુલાસો ડિયાજિયો દ્વારા જ કરવામાં આવ્યો છે. ડિયાજિયોની ભારતીય પેટાકંપની, યુનાઇટેડ સ્પિરિટ્સ લિમિટેડ (USL) એ તેની સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપની, રોયલ ચેલેન્જર્સ સ્પોર્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (RCSPL) માં તેના રોકાણની "વ્યૂહાત્મક સમીક્ષા" શરૂ કરી છે. તે RCB ફ્રેન્ચાઇઝીનું સંચાલન કરે છે. આ ખુલાસો બુધવારે (5 નવેમ્બર) બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE)ને આપેલા સંદેશાવ્યવહારમાં કરવામાં આવ્યો છે.

કેમ વેચાઈ રહી છે RCB?
USLના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને CEO પ્રવીણ સોમેશ્વરે જણાવ્યું કે, RCSPL એક મૂલ્યવાન સંપત્તિ છે, પરંતુ તે તેમના કેટલાક જરૂરી આલ્કોબેવ બિઝનેસ માટે કોઈ અવરોધથી ઓછું નથી. કંપનીએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે કે, વેચાણની આ સમગ્ર પ્રક્રિયા 31 માર્ચ 2026 સુધીમાં પૂર્ણ થઈ જશે. આ પગલું સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે, ડિયાજિયો તેના મુખ્ય વ્યવસાય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની ઇચ્છા ધરાવે છે.

આવ્યું આ નિવેદન 
તેમના ખુલાસામાં કંપનીએ જણાવ્યું કે, "USL તેની સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપની, RCSPLમાં રોકાણની એક સ્ટ્રેટેજિક રિવ્યૂ શરૂ કરી રહી છે. RCSPLના બિઝનેસમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) ફ્રેન્ચાઇઝ ટીમની માલિકીનો હક સામેલ છે, જે દર વર્ષ બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલ ફોર ક્રિકેટ ઈન ઈન્ડિયા (BCCI) દ્વારા આયોજિત પુરુષોની ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) અને મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL) ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લે છે." આ ખુલાસામાં એક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો ઉમેરવામાં આવ્યો છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું કે, "ઉમ્મીદ છે કે આ પ્રક્રિયા 31 માર્ચ 2026 સુધીમાં પૂર્ણ થઈ જશે."

