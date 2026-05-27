/RCB vs GT મેચમાં અજીબ ઘટના... જે બોલ પર ફોર આવી એ જ બોલ પર આઉટ થયો બેટ્સમેન, જાણો કેવી રીતે

RCB vs GT IPL 2026 Qualifier 1 : IPL 2026ના ક્વોલિફાયર 1માં પ્રથમ ઇનિંગ દરમિયાન રોમાંચક મુકાબલો રહ્યો. RCBએ નોકઆઉટ મેચમાં અત્યાર સુધીનો સૌથી વધુ સ્કોર બનાવ્યો, ગુજરાતને 254 રનનો વિશાળ ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. આ દરમિયાન સાઈ સુદર્શન એવી રીતે આઉટ થયો કે અમ્પાયર પણ સ્તબ્ધ થઈ ગયા.
RCB vs GT IPL 2026 Qualifier 1 : 26 મેના રોજ IPL 2026ના ક્વોલિફાયર 1 દરમિયાન ધર્મશાલા સ્ટેડિયમમાં એક એવો નજારો જોવા મળ્યો જેણે ખેલાડીઓથી લઈને ચાહકો સુધી બધાને ચોંકાવી દીધા. ગુજરાત ટાઇટન્સનો સ્ટાર બેટ્સમેન સાઇ સુદર્શન અત્યંત વિચિત્ર રીતે આઉટ થયો, જેનાથી મેચની શરૂઆતમાં જ RCBને એક મહત્વપૂર્ણ વિકેટ મળી.
સુદર્શન કેવી રીતે આઉટ થયો ?
255 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતી વખતે ગુજરાતની ઓપનિંગ જોડી પર મોટી આશાઓ હતી. જોકે, સુદર્શન 14 રનના સ્કોર પર કમનસીબ રીતે આઉટ થયો. તેણે જેકબ ડફીના બોલ પર એક શાનદાર શોટ રમ્યો અને સુદર્શન રન લેવા માટે દોડ્યો, પરંતુ તેનું બેટ તેના હાથમાંથી સરકી ગયું અને સીધું સ્ટમ્પ પર વાગ્યું, જેના કારણે સુદર્શન 'હિટ વિકેટ' આઉટ થયો. જો કે, બોલ બાઉન્ડ્રી પાર કરી ગયો હતો.
સાઈ સુદર્શન IPL પ્લેઓફ/નોકઆઉટના ઇતિહાસમાં હિટ વિકેટ આઉટ થનાર માત્ર બીજો બેટ્સમેન બન્યો છે. આ પહેલા, 2025માં ન્યૂ ચંદીગઢમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે ગુજરાત ટાઇટન્સ તરફથી રમતી વખતે કુસલ મેન્ડિસ આવી જ રીતે આઉટ થયો હતો.
— Faruk (@uf2151593) May 26, 2026
RCB 92 રનથી જીત્યું
254 રનનો વિશાળ ટાર્ગેટ ચેઝ કરવા ઉતરેલી ગુજરાત ટાઈટન્સે માત્ર 51ના સ્કોર પર જ 5 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. જો કે, ગુજરાતની ટીમ 20 ઓવર સુધી પહોંચવામાં સફળ રહી. ગુજરાત માટે તે રાહુલ તેવતિયાએ તેણે 43 બોલમાં 68 રનની ઇનિંગ રમી, જોકે તેનો પ્રયાસ આખરે નિરર્થક ગયો અને RCB 92 રનથી જીત્યું. રજત પાટીદાર આ જીતના હીરો તરીકે ઉભરી આવ્યો, તેણે માત્ર 33 બોલમાં 93 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી. RCB પાંચમી વખત ફાઇનલમાં પ્રવેશ્યું છે. ગુજરાતને ક્વોલિફાયર 2માં બીજી તક મળશે.