/વિરાટ કોહલીએ રચ્યો ઇતિહાસ, રોહિત અને ધોનીને પણ છોડ્યા પાછળ, બનાવ્યા અનેક મહારેકોર્ડ

Virat Kohli Record : KKR સામેની મેચ માટે મેદાનમાં ઉતરતાની સાથે જ વિરાટ કોહલીએ IPLના ઇતિહાસમાં એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. પોતાની 279મી મેચ રમીને તે લીગમાં સૌથી વધુ મેચ રમનાર ખેલાડી બન્યો છે. તેણે એમએસ ધોની અને રોહિત શર્માને પણ પાછળ છોડી દીધા છે. આ ઉપરાંત કોહલીએ આ મેચમાં બીજા પણ કેટલાક રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યા છે.
Virat Kohli Record : 13 મેના રોજ રાયપુર સ્ટેડિયમ ખાતે IPL 2026 દરમિયાન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ વચ્ચે રમાયેલી મેચમાં વિરાટ કોહલીએ મેદાન પર પગ મૂકતાની સાથે જ ઇતિહાસ રચી દીધો. આ સ્ટાર બેટ્સમેન હવે આઈપીએલના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ મેચ રમનાર ખેલાડી બની ગયો છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, વિરાટ કોહલીએ આ મેચમાં શાનદાર બેટિંગ પ્રદર્શન કર્યું. કોહલીએ 60 બોલમાં 105 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી, જેમાં 11 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ કોહલીની આઈપીએલ કારકિર્દીની 9મી સદી હતી. એકંદરે આ કોહલીની ટી20 કારકિર્દીની 10મી સદી હતી. કોહલીની સદીના કારણે આરસીબીએ આ મેચમાં 6 વિકેટથી જીત નોંધાવી.
ટી20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સદી
22 - ક્રિસ ગેલ
13 - બાબર આઝમ
10 - ડેવિડ વોર્નર
10 - વિરાટ કોહલી
9 - રાયલી રોસો / સાહિબઝાદા ફરહાન
9 - ક્વિન્ટન ડી કોક / અભિષેક શર્મા
IPL ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ સદી
9 - વિરાટ કોહલી*
7 - જોસ બટલર
6 - ક્રિસ ગેલ
6 - કેએલ રાહુલ
5 - સંજુ સેમસન
KKR સામેની આ મેચ કોહલીની IPL કારકિર્દીની 279મી મેચ હતી. આ સાથે તેણે એમએસ ધોની અને રોહિત શર્માનો રેકોર્ડ તોડ્યો. આ પહેલા, ત્રણેય ખેલાડીઓ 278 મેચ સાથે ટોચના સ્થાને હતા. ધોનીએ 2025 સીઝનની અંતિમ લીગ મેચ દરમિયાન આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી, જ્યારે રવિવારે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામેની મેચ દરમિયાન રોહિત અને વિરાટે બરાબરી કરી હતી. હવે વિરાટે આ યાદીમાં નંબર વન સ્થાન મેળવ્યું છે.
IPLમાં સૌથી વધુ મેચ રમનારા ખેલાડીઓ
વિરાટ કોહલી - 279
એમએસ ધોની - 278
રોહિત શર્મા - 278
રવીન્દ્ર જાડેજા - 265
દિનેશ કાર્તિક - 257
વિરાટના નામે વધુ એક ખાસ રેકોર્ડ ઉમેરાયો છે. તે IPLના ઇતિહાસમાં એક જ ફ્રેન્ચાઇઝી માટે સૌથી વધુ મેચ રમનાર ખેલાડી પણ છે. તેની સમગ્ર IPL કારકિર્દી દરમિયાન તે ફક્ત RCB માટે રમ્યો છે. આ સંદર્ભમાં ધોની બીજા સ્થાને છે, તેણે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે 248 મેચ રમી છે. દરમિયાન રોહિત શર્માએ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે 233 મેચ રમી છે.
માત્ર એટલું જ નહીં, વિરાટે બીજી એક મોટી સિદ્ધિ પણ હાંસલ કરી છે. તે IPL ઇતિહાસમાં 12 અલગ અલગ સીઝનમાં 400 કે તેથી વધુ રન બનાવનાર પ્રથમ બેટ્સમેન બન્યો છે.
IPLમાં સૌથી વધુ 400+ રન બનાવનારા ખેલાડી
વિરાટ કોહલી - 12
ડેવિડ વોર્નર - 9
સુરેશ રૈના - 9
શિખર ધવન - 9
રોહિત શર્મા - 9
આ મેચ દરમિયાન, કોહલીએ 14,000 રન પણ પૂરા કર્યા અને એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો. તેણે આ સીમાચિહ્ન સુધી પહોંચવા માટે સૌથી ઓછી ઇનિંગ્સ લીધી.
14,000 T20 રન બનાવવા માટે સૌથી ઓછી ઇનિંગ્સ
409 - વિરાટ કોહલી*
423 - ક્રિસ ગેલ
431 - ડેવિડ વોર્નર
468 - જોસ બટલર
505 - એલેક્સ હેલ્સ
633 - કિરોન પોલાર્ડ
બધાની નજર હવે તેના પર રહેશે કે વિરાટ આ સિઝનમાં પોતાનો રેકોર્ડ કેટલો આગળ વધે છે. RCB પ્લેઓફની રેસમાં મજબૂત સ્થિતિમાં છે, અને જો ટીમ વધુ આગળ વધે છે, તો કોહલીનો રેકોર્ડ વધુ પ્રભાવશાળી બની શકે છે.