RCB vs SRH : 14મી ઓવરમાં એવું તે શું થયું કે અમ્પાયર પર ગુસ્સે થયો હેનરિક ક્લાસેન !
RCB vs SRH : IPL 2026ની પહેલી જ મેચમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના સ્ટાર બેટ્સમેન હેનરિક ક્લાસેનને થર્ડ અમ્પાયરે આઉટ જાહેર કરવામાં આવતા એક મોટો વિવાદ સર્જાયો હતો. ફિલ સોલ્ટે બાઉન્ડ્રી લાઇન નજીક હેનરિક ક્લાસેનનો કેચ લીધો હતો.
- હેનરિક ક્લાસેનના કેચ આઉટ પર મોટો વિવાદ
- હૈદરાબાદની ઇનિંગની 14મી ઓવર દરમિયાન બની ઘટના
- હેનરિક ક્લાસેનને થર્ડ અમ્પાયરે આપ્યો હતો આઉટ
RCB vs SRH : IPL 2026ની શરૂઆતની મેચમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH)ના સ્ટાર બેટ્સમેન હેનરિક ક્લાસેનના આઉટ થવાથી મોટો વિવાદ થયો. 28 માર્ચના રોજ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ સામેની આ મેચ દરમિયાન થર્ડ અમ્પાયરે ક્લાસેનને આઉટ જાહેર કર્યો. જોકે, આ નિર્ણય પર વિવાદ શરૂ થયો છે.
આ ઘટના સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની ઇનિંગની 14મી ઓવર દરમિયાન બની હતી, જ્યારે રોમારિયો શેફર્ડ દ્વારા ફેંકવામાં આવેલા પહેલા બોલ પર હેનરિક ક્લાસેન લેગ સાઇડ તરફ મોટો શોટ રમ્યો હતો. બાઉન્ડ્રીની નજીક ઉભેલા ફિલ સોલ્ટે એક શાનદાર કેચ કર્યો હતો. જો કે, કેચ પકડતી કરતી વખતે તે બાઉન્ડ્રી દોરડાની ખૂબ નજીક હતો અને તે નીચે પડતાં બાઉન્ડ્રી કુશન સાથે ટચ થયો હોય તેવું લાગ્યું.
That's not just a catch, that's a full-on rollercoaster at the ropes 😮💨
— Star Sports (@StarSportsIndia) March 28, 2026
ફિલ્ડ અમ્પાયરોએ તરત જ નિર્ણય થર્ડ અમ્પાયરને મોકલ્યો. રિપ્લે બાદ થર્ડ અમ્પાયર રોહન પંડિતે જણાવ્યું કે તેમણે બાઉન્ડ્રી કુશનમાં કોઈ હિલચાલ જોઈ નથી, જેના આધારે કેચ ક્લીન માનવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ તેને આઉટ આપવામાં આવ્યો. હેનરિક ક્લાસેન આ નિર્ણયથી સંતુષ્ટ દેખાતો નહોતો અને પેવેલિયન પરત ફરતી વખતે અમ્પાયર સાથે દલીલ કરતો જોવા મળ્યો હતો.
રિપ્લે જોતાં હેનરિક ક્લાસેનની શંકા સંપૂર્ણપણે વાજબી હતી. કેચ દરમિયાન ફિલ સોલ્ટનું શરીર બાઉન્ડ્રી નજીક દેખાતું હતું. ચોક્કસ એંગલથી એવું લાગતું હતું કે કુશન સાથે સંપર્ક થયો હશે. ક્લાસેનને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના સૌથી ખતરનાક બેટ્સમેનોમાંના એક તરીકે ગણવામાં આવે છે. આવી રીતે તેના આઉટ થવાથી મેચની ગતિ પર નોંધપાત્ર અસર પડી હતી.
