Team Sold: IPL 2026 પહેલા વેચાઈ જશે RCB, થશે ઇતિહાસનો સૌથી મોટી ડીલ !
Team Sold: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL)ની સૌથી ગ્લેમરસ ટીમોમાંની એક, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) ફરી એકવાર હેડલાઇન્સમાં છે. તેનું કારણ IPL ના સ્થાપક લલિત મોદીનો એક મોટો દાવો છે. મોદીનો દાવો છે કે બ્રિટિશ સ્પિરિટ જાયન્ટ ડિયાજિયો PLC એ IPL 2026 પહેલા RCBને વેચવાનો નિર્ણય લીધો છે.
Team Sold: વિરાટ કોહલીની હાજરી અને 2025માં તેની પ્રથમ IPL ટ્રોફી જીતવાથી, RCBની બ્રાન્ડ વેલ્યુ આસમાને પહોંચી ગઈ છે. અહેવાલો અનુસાર, તેનું મૂલ્ય આશરે $269 મિલિયન (આશરે રૂ. 2,386 કરોડ) હોવાનો અંદાજ છે. આ જ કારણ છે કે RCBએ બ્રાન્ડ વેલ્યુની દ્રષ્ટિએ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ (MI) જેવા પાંચ વખતના ચેમ્પિયનને પાછળ છોડી દીધા છે.
દુર્ઘટનાએ ચિત્ર બદલી નાખ્યું
જૂન 2025 માં RCB એ તેની પ્રથમ IPL ટ્રોફી જીતી કે તરત જ બેંગલુરુમાં ઉજવણી શરૂ થઈ ગઈ. પરંતુ વિજય સરઘસ દરમિયાન થયેલી ભાગદોડમાં 11 લોકો માર્યા ગયા અને 50થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા. આ ઘટના બાદ, ડિયાજિયોના ટીમને લગભગ 3 બિલિયન ડોલર (₹17753 કરોડ)માં વેચવાના ઇરાદા અંગે અફવાઓ ફેલાઈ હતી. તે સમયે ડિયાજિયોએ આ અહેવાલોને નકારી કાઢ્યા હતા.
લલિત મોદીનો સનસનાટીભર્યો દાવો
લલિત મોદીએ હવે આ મુદ્દા પર નવો બોમ્બ ફેંક્યો છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્વિટર પર લખ્યું કે પહેલાં તેનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ હવે માલિકોએ RCB વેચવાનો નિર્ણય લીધો છે. મને વિશ્વાસ છે કે એક મુખ્ય વૈશ્વિક ભંડોળ અથવા સાર્વભૌમ ભંડોળ તેને ખરીદવા માંગશે. આ IPLમાં સૌથી મોટો સોદો હશે. મોદી માને છે કે આ સોદો IPL ફ્રેન્ચાઇઝીઓના ન્યૂનતમ ભાવ માટે એક નવો બેન્ચમાર્ક સ્થાપિત કરશે અને ભવિષ્યમાં લીગના મૂલ્યને વધુ ઊંચાઈએ લઈ જશે.
RCB કોણ ખરીદશે?
ક્રિકેટ વર્તુળો હાલમાં RCBના નવા માલિક કોણ હશે તે અંગે ચર્ચા કરી રહ્યા છે. મોદીનો સંકેત સ્પષ્ટ છે કે કોઈ મોટી વૈશ્વિક કંપની અથવા વિદેશી રોકાણકાર રસ ધરાવી શકે છે. જો આવું થાય, તો તે ફક્ત IPL ઇતિહાસમાં જ નહીં પરંતુ ભારતીય રમતગમત ઇતિહાસમાં પણ સૌથી મોટો સોદો સાબિત થઈ શકે છે.
IPLમાં એક નવો બેન્ચમાર્ક સ્થાપિત કરવા માટેનો સોદો
લલિત મોદીએ જણાવ્યું હતું કે RCBના વેચાણથી અન્ય તમામ ટીમોનું મૂલ્ય પણ વધશે. તેમણે આગાહી કરી હતી કે આ સોદો IPL ઇતિહાસમાં સૌથી મોટું રોકાણ હશે અને વૈશ્વિક સ્તરે લીગની સ્થિતિને વધુ મજબૂત બનાવશે.
