/RCB સતત બીજી વખત જીત્યું IPLનું ટાઈટલ, ફાઇનલમાં GTને હરાવ્યું, જાણો

RCB vs GT: રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે ફાઇનલમાં ગુજરાત ટાઇટન્સને હરાવીને સતત બીજી વખત IPL ટાઇટલ જીત્યું, વિરાટ કોહલીની અડધી સદીને કારણે. RCB સતત બે IPL ટાઇટલ જીતનાર ત્રીજી ટીમ બની. અગાઉ, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) એ 2010-11 માં બે વાર IPL ટાઇટલ જીત્યું હતું, અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ (MI)એ 2019-20માં.
RCB vs GT: અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે IPL 2026ની ફાઇનલમાં, ગુજરાત ટાઇટન્સે ટોસ હારીને પહેલા બેટિંગ કર્યા પછી, વોશિંગ્ટન સુંદરની અડધી સદી (50)ની મદદથી RCBને 8 વિકેટ ગુમાવીને 156 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો હતો. કોહલીની અડધી સદીને કારણે RCBએ 18 ઓવરમાં 5 વિકેટે જીત મેળવી હતી.
ગુજરાત ટાઇટન્સની બેટિંગમાં સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યું હતું
નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની લાલ અને કાળી માટીની મિશ્ર પીચ પર શોટ રમવાનું મુશ્કેલ હતું, જે ગુજરાત ટાઇટન્સની બેટિંગમાં સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યું હતું, RCB માટે રસિક સલામે ત્રણ વિકેટ લીધી હતી, જ્યારે ભુવનેશ્વર કુમાર અને જોશ હેઝલવુડે બે-બે વિકેટ લીધી હતી. કૃણાલ પંડ્યાએ 23 રન આપીને એક વિકેટ લીધી.
ગુજરાતની ટીમ મુલ્લાનપુરમાં ફસાઈ ગઈ હતી
ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે, વોશિંગ્ટન સુંદર એકમાત્ર ખેલાડી હતો જે પડકારનો સામનો કરી શક્યો, તેણે 37 બોલમાં પાંચ ચોગ્ગા સાથે અણનમ 50 રન બનાવ્યા. શુક્રવારે બીજી ક્વોલિફાયર રમવાનો થાક અને મુલ્લાનપુરમાં ખરાબ હવામાનને કારણે વિલંબિત પ્રસ્થાનથી તેની મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ હશે. જો કે, RCBના બોલરોએ આ પીચ પર મોટાભાગે યોગ્ય લાઇન અને લેન્થ પર બોલિંગ કરી હતી.
ગુજરાતને ઓપનિંગ જોડી પાસેથી મજબૂત શરૂઆતની આશા હતી
RCBએ ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, અને તેમના બોલરોએ શરૂઆતથી જ પ્રભુત્વ મેળવ્યું, પાવરપ્લેમાં ઓપનર શુભમન ગિલ (10) અને સાઈ સુદર્શન (12)ને આઉટ કર્યા. ગુજરાત ટાઇટન્સે તેમની ઓપનિંગ જોડી પાસેથી મજબૂત શરૂઆતની આશા રાખી હતી, પરંતુ ટીમ આ નિષ્ફળતાઓમાંથી બહાર આવી શકી નહીં. જોકે, ટીમ લાંબા સમયથી ધીમી શરૂઆત કરી રહી છે, જે કંઈ નવી વાત નથી. પરંતુ ગિલે હેઝલવુડ (2/37)ની બોલ પર એક શક્તિશાળી શોટ રમ્યો, અને બોલ તેના બેટની ધારથી RCB કેપ્ટન રજત પાટીદારના હાથમાં ગયો. સુદર્શન એક વખત DRSને કારણે જેકબ ડફીના કેચથી બચી ગયો હતો, પરંતુ તે પણ લાંબો સમય ટકી શક્યો નહીં.
ગિલ અને સુદર્શને આ સિઝનમાં 700 થી વધુ રન બનાવ્યા
ડાબા હાથના બેટ્સમેને ભુવનેશ્વર કુમાર (2/29)ના સચોટ, ઊંચા અને પહોળા બાઉન્સર પર ખરાબ પુલ શોટ રમ્યો, અને વિકેટકીપર જીતેશ શર્મા દોડી ગયો અને એક સરળ કેચ પકડ્યો. ગિલ અને સુદર્શને આ સિઝનમાં 700 થી વધુ રન બનાવ્યા હતા. તેમના આઉટ થયા પછી, ગુજરાત ટાઇટન્સની બેટિંગ સંપૂર્ણપણે પડી ભાંગી. પાવર પ્લેમાં તેઓ 2 વિકેટે 45 રન પર હતા. બાકીના બેટ્સમેનોમાં ઇનિંગને ફરીથી બનાવવાની હિંમત અને ધીરજનો અભાવ હતો. જોસ બટલર (19) અને વોશિંગ્ટન ઇનિંગને સ્થિર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો પરંતુ રક્ષણાત્મક રમતમાં સંઘર્ષ કરવો પડ્યો.
યુવા ઝડપી બોલર રસિક સલામે નિશાંત સિંધુ (18 બોલમાં 20) અને રાહુલ તેવતિયાની વિકેટ લીધી, અને તેમનું પ્રભાવશાળી ફોર્મ ચાલુ રાખ્યું. 100 રન સુધી પહોંચતા પહેલા જ ઘરઆંગણાની ટીમે મુખ્ય બેટ્સમેન ગુમાવી દીધા. ગુજરાત ટાઇટન્સને ઇનિંગની પહેલી છગ્ગો ફટકારવા માટે 13મી ઓવર સુધી રાહ જોવી પડી, જે અરશદ ખાન (કૃણાલના બોલ પર 15) દ્વારા મિડ-વિકેટ પર ફટકારવામાં આવી. આરસીબીના બોલરોના વર્ચસ્વનો અંદાજ એ હકીકત પરથી લગાવી શકાય છે કે હોમ ટીમની ઇનિંગમાં ફક્ત ત્રણ છગ્ગા (અરશદ ખાનના બે અને રાશિદ ખાનનો એક)નો સમાવેશ થતો હતો.