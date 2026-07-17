/ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ માટે રેફરીની જાહેરાત, ન આર્જેન્ટિના, ન સ્પેન... આ દેશ સાથે છે ખાસ સંબંધ

FootBall WORLD CUP 2026: સ્પેન અને આર્જેન્ટિના વચ્ચે ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026 ફાઇનલ સોમવાર, 20 જુલાઈ, 2026ના રોજ ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 12:30 વાગ્યે રમાશે. આ મેચ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના ન્યુ યોર્ક-ન્યૂ જર્સી સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાશે. ફીફાએ 2026 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ માટે રેફરીઓની જાહેરાત કરી છે. અનુભવી સ્લોવેનિયન અધિકારી સ્લેવકો વિન્સીક ન્યુ જર્સી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાનારી આર્જેન્ટિના અને સ્પેન વચ્ચેની ટાઇટલ મેચમાં હેડ રેફરી તરીકે ફરજ બજાવશે.
ફૂટબોલ રેફરી ચીફ પિયરલુઇગી કોલિનાએ નિમણૂક પર આનંદ વ્યક્ત કર્યો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ જેવી મોટી મેચ માટે અનુભવી અને લાયક રેફરી હોવા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આ મહત્વપૂર્ણ મેચમાં સ્લેવકો વિન્સીકની નિમણૂક તેમની શાનદાર કારકિર્દીને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ફૂટબોલ અનુસાર, ફાઈનલમાં સ્લેવકો વિન્સીકને મદદ કરવા માટે ટોમાઝ ક્લાન્ચનિક સહાયક રેફરી-1 અને એન્ડરાજ કોવાસિક સહાયક રેફરી-2 તરીકે સેવા આપશે.
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 ફાઇનલ માટે મેચ રેફરીની જાહેરાત
અધમ મખદમેહ ચોથા અધિકારી હશે, અને મોહમ્મદ અલ્કાલાફ રિઝર્વ સહાયક રેફરી હશે. આ 46 વર્ષીય સ્લેવકો વિન્સીકનું પહેલો મેઈન વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ હશે. તેમણે 2022 કતર વર્લ્ડ કપથી તેમની વર્લ્ડ કપ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી, જેમાં બે મેચમાં અમ્પાયરિંગ કર્યું હતું. તેમણે 2026 FIFA વર્લ્ડ કપમાં ત્રણ મેચમાં પણ રેફરિંગ કર્યું છે. ફાઇનલ તેમની છઠ્ઠો વર્લ્ડ કપ મેચ હશે.
સ્લેવકો વિન્સીકનો રેકોર્ડ
સ્લેવકો વિન્સીકની કારકિર્દીમાં ઘણી મોટી મેચોનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં UEFA 2024 ચેમ્પિયન્સ લીગ ફાઇનલનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં રીઅલ મેડ્રિડ અને બોરુસિયા ડોર્ટમંડનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે UEFA યુરોપિયન ચેમ્પિયનશિપ, વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયર, યુરોપા લીગ, નેશન્સ લીગ અને ક્લબ વર્લ્ડ કપ જેવી મોટી ટુર્નામેન્ટમાં પણ અમ્પાયરિંગ કર્યું છે. આ મેચ ન્યૂ યોર્કના ન્યૂ જર્સી સ્ટેડિયમમાં રમાશે, જ્યાં 80,000થી વધુ દર્શકોની અપેક્ષા છે.
સ્પેને 2010માં વર્લ્ડ કપ જીત્યો
લિયોનેલ મેસ્સીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, આર્જેન્ટિનાએ સતત બીજી વખત ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય કર્યું છે. સ્પેને 2010 પછી પહેલી વાર ફાઇનલ માટે પણ ક્વોલિફાય કર્યું છે. સ્પેને 2010માં વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો, અને તેથી, ટીમ બીજા ટાઇટલ પર નજર રાખશે. આર્જેન્ટિના ચોથી વખત ફિફા વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી કબજે કરવાનું લક્ષ્ય રાખશે. આર્જેન્ટિનાએ અગાઉ 1978, 1986 અને 2022માં ટાઇટલ જીત્યું હતું. બંને ટીમો વર્લ્ડ કપમાં પહેલા ફક્ત એક જ વાર મળી છે. આર્જેન્ટિનાએ 1966ની ટુર્નામેન્ટમાં સ્પેનને 2-1થી હરાવ્યું હતું.