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ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ માટે રેફરીની જાહેરાત, ન આર્જેન્ટિના, ન સ્પેન... આ દેશ સાથે છે ખાસ સંબંધ

FootBall WORLD CUP 2026: સ્પેન અને આર્જેન્ટિના વચ્ચે ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલ મેચ સોમવાર, 20 જુલાઈ, 2026ના રોજ ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 12:30 વાગ્યે રમાશે. આ મેચ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના ન્યૂ યોર્ક-ન્યૂ જર્સી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 17, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:59 PM IST
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ માટે રેફરીની જાહેરાત, ન આર્જેન્ટિના, ન સ્પેન... આ દેશ સાથે છે ખાસ સંબંધ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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