/IPLમાં સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ટોપ-3 ક્રિકેટર... રોહિત અને ધોની કરતા પણ આગળ છે આ દિગ્ગજ ખેલાડી

IPL Richest Players List : એમાં કોઈ શંકા નથી કે IPL એ વિશ્વની સૌથી ધનિક T20 ક્રિકેટ લીગ છે. અહીં ખેલાડીઓ રાતોરાત કરોડપતિ બની જાય છે. છેલ્લા 18 વર્ષથી આ લીગ દર વર્ષે સફળતાના નવા સીમાચિહ્નો હાંસલ કરી રહી છે. તાજેતરના એક અહેવાલમાં IPLમાંથી સૌથી વધુ કમાણી કરતા ટોપ-3 ખેલાડીઓનો ખુલાસો થયો છે.
IPL Richest Players List : ભારતમાં હાલમાં IPL 2026નો માહોલ ચરમસીમાએ છે. 19મી સીઝન તેના અંતિમ તબક્કામાં છે. 64 મેચો પછી ત્રણ પ્લેઓફ ટીમો મળી ગઈ છે. ચોથા સ્થાન માટે પાંચ ટીમો વચ્ચે જોરદાર જંગ ચાલી રહ્યો છે. ચારેય ક્વોલિફાઇંગ ટીમોનું ચિત્ર 24 મે સુધીમાં સ્પષ્ટ થવાની ધારણા છે. 19મી સીઝનના ઉત્સાહ વચ્ચે એક ખૂબ જ રસપ્રદ અને આશ્ચર્યજનક અહેવાલ સામે આવ્યો છે. આ અહેવાલમાં આ લીગમાં સૌથી વધુ કમાણી કરનારા ત્રણ દિગ્ગજોના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
IPL ઇતિહાસનો સૌથી સફળ બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી લીગમાં સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ખેલાડી તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. તે પગારના મામલે લીગના ઇતિહાસમાં નંબર વન સ્થાન પર પહોંચી ગયો છે.
ફેનેટિક સ્પોર્ટ્સ અને હુરુન ઇન્ડિયા દ્વારા તાજેતરના સંયુક્ત અહેવાલમાં આ સનસનાટીભર્યો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. આ અહેવાલ 53 દેશોના 504 શહેરો તેમજ 6 મોટી સ્પોર્ટ્સ લીગના 1,323 ખેલાડીઓના ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ પર આધારિત છે.
કોહલી કમાણીમાં નંબર 1, રોહિત બીજા અને ધોની ત્રીજા ક્રમે છે
2008માં શરૂ થયેલી IPL હાલમાં તેની 19મી સીઝન ચાલી રહી છે. આ 19 વર્ષના ઇતિહાસમાં, ભારતીય દિગ્ગજો ખેલાડીઓની કમાણીના સંદર્ભમાં ચાર્ટમાં પ્રભુત્વ ધરાવે છે. કોહલી સૌથી આગળ છે, ત્યારબાદ રોહિત શર્મા અને પછી એમએસ ધોની આવે છે. ત્રણેય છેલ્લા 19 વર્ષથી આ લીગનો અભિન્ન ભાગ રહ્યા છે અને પોતપોતાની ટીમોનો ચહેરો બની ગયા છે.
1. વિરાટ કોહલી (₹230 કરોડ)
2008માં IPLની શરૂઆત થઈ ત્યારથી વિરાટ કોહલી ફક્ત એક જ ફ્રેન્ચાઇઝી રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) માટે સતત રમ્યો છે. અહેવાલો અનુસાર, તેણે આજ સુધી IPLમાંથી કુલ ₹230 કરોડની કમાણી કરી છે. વધુમાં તે બ્રાન્ડ મૂલ્યની દ્રષ્ટિએ લીગનો સૌથી મોટો ગ્લોબલ સ્ટાર છે.
2. રોહિત શર્મા (₹227.2 કરોડ)
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો પૂર્વ કેપ્ટન અને પાંચ વખત IPL ટ્રોફી વિજેતા રોહિત શર્મા આ યાદીમાં થોડા અંતરથી બીજા ક્રમે છે. તેની કુલ IPL કમાણી ₹227.2 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે.
3. મહેન્દ્ર સિંહ ધોની (₹200 કરોડ)
મહેન્દ્ર સિંહ ધોની જેણે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK)ને પાંચ ચેમ્પિયનશિપ ટાઇટલ અપાવ્યા હતા, તે ₹200 કરોડની કુલ કમાણી સાથે ત્રીજા સ્થાને છે. આજે પણ ધોની ભારતીય ક્રિકેટ અને IPLમાં સૌથી મોટા કોમર્શિયલ અને બ્રાન્ડ આઇકોનમાંથી એક છે. 2026ની IPL સીઝન દરમિયાન તે એકવાર પણ મેદાનમાં ઉતર્યો નથી, આ તેની છેલ્લી સીઝન હોવાનું માનવામાં આવે છે.
KKR દેશની સૌથી મૂલ્યવાન ટીમ બની
તાજેતરના એક અહેવાલમાં ખેલાડીઓની કમાણી ઉપરાંત IPL ટીમોની નેટવર્થ અને વેલ્યુએશન પણ જાહેર કરવામાં આવી છે. બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર શાહરૂખ ખાન અને જુહી ચાવલાની સહ-માલિકીની કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR) આ સંદર્ભમાં બીજા બધાને પાછળ છોડી દીધા છે. KKRનું કુલ વેલ્યુએશન ₹19,200 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે, જે તેને દેશની સૌથી મૂલ્યવાન IPL ફ્રેન્ચાઇઝ બનાવે છે.
પાંચ વખતની ચેમ્પિયન, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ (MI) અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) વેલ્યુએશનની દ્રષ્ટિએ સંયુક્ત રીતે બીજા સ્થાને છે. આ બંને ટીમોની બ્રાન્ડ વેલ્યુ આશરે ₹18,400 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે. એક અહેવાલ મુજબ, તમામ 10 IPL ફ્રેન્ચાઇઝીઓનું સામૂહિક વેલ્યુએશન હવે ₹1.63 લાખ કરોડને વટાવી ગયું છે, જે તેને વિશ્વની સૌથી ધનિક સ્પોર્ટ્સ લીગમાંની એક બનાવે છે.