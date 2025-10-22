‘2027 વર્લ્ડ કપ સુધી સમય બરબાદ…’ વિરાટ કોહલીને લઈને રિકી પોન્ટિંગના નિવેદને ઉડાડ્યા હોશ
Ricky Ponting Advice Virat Kohli: વિરાટ કોહલીને ચાહકો 2027નો વન-ડે વર્લ્ડ કપ રમતા જોવા માંગે છે. જો કે, તેમના માટે આ રસ્તો સરળ નથી અને આ જ વાતનો ઉલ્લેખ રિકી પોન્ટિંગે પણ તાજેતરમાં કર્યો છે. ઓસ્ટ્રેલિયન દિગ્ગજે કહ્યું કે કોહલીએ આગામી વર્લ્ડ કપની રાહ જોવી ન જોઈએ અને અત્યારથી જ નાના-નાના લક્ષ્યો બનાવીને આગળ વધવું જોઈએ.
Ricky Ponting on Virat Kohli Future: 2027ના વર્લ્ડ કપમાં વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માના રમવાને લઈને ઘણા સવાલો છે. વિરાટ કોહલી છેલ્લા એક દાયકામાં ટીમ ઇન્ડિયા માટે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે. ચાહકો તેમને આગામી વન-ડે વર્લ્ડ કપ રમતા જોવા માંગે છે. હાલમાં વિરાટ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની વન-ડે સિરીઝમાં જોવા મળી રહ્યા છે. પ્રથમ મેચમાં તે શૂન્ય પર પોતાની વિકેટ ગુમાવી બેઠા હતા. હવે ઓસ્ટ્રેલિયન દિગ્ગજ રિકી પોન્ટિંગે વિરાટને લઈને હોશ ઉડાવી દે તેવું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે તીખા શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો અને એ જણાવવાનો પ્રયાસ કર્યો કે 'ધ રન મશીન'ને નાના-નાના લક્ષ્યો સેટ કરવા પડશે.
રિકી પોન્ટિંગનું વિરાટ કોહલીને લઈને નિવેદન
આઈસીસી રિવ્યુ શોમાં રિકી પોન્ટિંગે વિરાટ કોહલી વિશે વાત કરી અને કહ્યું કે કોહલીએ 2027ના વર્લ્ડ કપ સુધી સમય બગાડવો ન જોઈએ અને તે પહેલા નાના-નાના લક્ષ્યો બનાવીને આગળ વધવું જોઈએ. તેમણે કહ્યું, ‘મને કોઈની પાસેથી એ વસ્તુ સાંભળવી ગમતી નથી કે મેં આ ગેમમાં બધું જ હાંસલ કરી લીધું છે, કારણ કે તમારે હજી પણ નાના-નાના લક્ષ્યો બનાવવા પડશે અને સીધા 2027ના વર્લ્ડ કપ સુધી ટકી રહેવાનો પ્રયાસ ન કરવો જોઈએ.’
રિકી પોન્ટિંગે આગળ કહ્યું, ‘વિરાટ કોહલી ખૂબ જ પ્રેરિત રહે છે. મને લાગે છે કે તે કદાચ બેઠા હશે અને તેમણે પોતાને કેટલાક લક્ષ્યો આપ્યા હશે કે તે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની સિરીઝમાં શું હાંસલ કરી શકે છે. તેમણે માત્ર રાહ જોવી ન જોઈએ અને આગામી વર્લ્ડ કપ સુધી સમય બરબાદ ન કરવો જોઈએ.’
રોહિત-વિરાટ પર રિકી પોન્ટિંગે સવાલ ઉઠાવ્યા
રિકી પોન્ટિંગે રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીની પ્રશંસા કરી. જો કે, તેમણે બંને પર સવાલ ઉઠાવ્યો અને કહ્યું કે વર્લ્ડ કપ 2027 પહેલા તેમને સારું પ્રદર્શન કરવાની જરૂર છે. તેમણે કહ્યું, ‘અમને ખબર છે કે બંને ખેલાડીઓ ખૂબ જ શાનદાર છે. તેઓ ભારતની સર્વશ્રેષ્ઠ ટીમમાં છે. જો કે, શું તેઓ અત્યારે અને વર્લ્ડ કપની વચ્ચે સારું પ્રદર્શન કરી શકે છે?’
