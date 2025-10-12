Prev
RCBએ રિંકુ સિંહ માટે શેર કરી ખાસ પોસ્ટ...સોશિયલ મીડિયા પર થઈ રહી છે વાયરલ

Rinku Singh Birthday : ટીમ ઈન્ડિયાનો સ્ટાર ખેલાડી રિંકુ સિંહ 28 વર્ષના થઈ ગયો છે. ચાહકોથી લઈને ક્રિકેટરો દરેક જણ તેને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવી રહ્યા છે. BCCI અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે પણ રિંકુને જન્મદિવસની ખાસ શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 12, 2025, 12:31 PM IST

Rinku Singh Birthday : ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ખેલાડી રિંકુ સિંહનો આજે જન્મદિવસ છે. ચાહકોથી લઈને ક્રિકેટરો તેને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવી રહ્યા છે. ત્યારે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે પણ રિંકુને ખાસ જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે. IPL ફ્રેન્ચાઇઝ RCBએ સોશિયલ મીડિયા પર રિંકુ સિંહ માટે એક ખાસ પોસ્ટ શેર કરી છે, જે વાયરલ થઈ રહી છે.

RCBની રિંકુ માટે ખાસ પોસ્ટ

રિંકુ સિંહને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવતા RCBએ તેમના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લખ્યું, "ચાડના લાડ, બધાના પ્રિય રિંકુ સિંહને જન્મદિવસની શુભકામનાઓ! તમારું વર્ષ સફળતા અને મેચ વિજેતા પરિણામોથી ભરેલું રહે. તમારા દિવસનો આનંદ માણો." BCCIએ પણ એક પોસ્ટ શેર કરી, જેમાં લખ્યું, "2025 એશિયા કપ વિજેતા, પ્રતિભાશાળી ટીમ ઈન્ડિયા બેટ્સમેન રિંકુ સિંહને જન્મદિવસની શુભકામનાઓ."

રિંકુ સિંહ એશિયા કપ 2025 ફાઇનલમાં જોવા મળ્યો હતો

રિંકુ સિંહને એશિયા કપ 2025 માટે ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેને પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં તક મળી નહોતી. હાર્દિક પંડ્યા એશિયા કપ 2025 ફાઇનલ પહેલા ઘાયલ થયો હતો, ત્યારબાદ રિંકુને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો. ફાઇનલમાં રિંકુ સિંહને ફક્ત એક જ બોલ રમવાની તક મળી, જેના પર તેણે ફોર ફટકારીને ટીમ ઇન્ડિયા માટે વિનિંગ શોટ માર્યો. રિંકુને એશિયા કપ 2025માં ફક્ત એક જ બોલ રમવાની તક મળી. હવે આ ખેલાડી ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની T20 શ્રેણીમાં રમતો જોવા મળી શકે છે. 

 

May your year be filled with success and match winning finishes. Enjoy your day! 🎂🥳#PlayBold #ನಮ್ಮRCB @rinkusingh235 pic.twitter.com/GBwglI1mfS

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) October 12, 2025

રિંકુ સિંહની કારકિર્દી

રિંકુ સિંહે અત્યાર સુધી ટીમ ઇન્ડિયા માટે બે ODI અને 34 T20 મેચ રમી છે. તેણે ODIમાં 55 રન બનાવ્યા છે, જ્યારે T20માં તેણે 550 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેણે ત્રણ અડધી સદી ફટકારી છે. રિંકુએ અત્યાર સુધી IPLમાં 58 મેચ રમી છે, જેમાં 1099 રન બનાવ્યા છે, જેમાં ચાર અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.

rinku singhrinku singh birthdayhappy birthday rinku singhrcb share social media post

