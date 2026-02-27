રિંકુ સિંહ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની મેચમાં નહીં રમે ? BCCIએ આપ્યું અપડેટ
Rinku Singh : ભારતના સ્ટાર બેટ્સમેન રિંકુ સિંહના પિતાનું શુક્રવારે વહેલી સવારે નિધન થયું છે. રિંકુ સિંહના પિતા કેન્સરથી પીડાઈ રહ્યા હતા. BCCIના સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ રિંકુ સિંહના પિતાના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો અને પરિવાર પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી. તેમણે ટી20 વર્લ્ડ કપની બાકીની મેચોમાં રિંકુ સિંહના રમવા અંગે પણ અપડેટ આપ્યું છે.
- રિંકુ સિંહના પિતાનું શુક્રવારે વહેલી સવારે નિધન થયું
- BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ શોક વ્યક્ત કર્યો
- રિંકુ સિંહ ચેન્નાઈથી ગ્રેટર નોઈડા પરિવાર પાસે પહોંચ્યો
Rinku Singh : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર ખેલાડી રિંકુ સિંહના પિતાના અવસાન પર BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ શોક વ્યક્ત કર્યો અને પરિવાર પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી. રિંકુના પિતા ગંભીર બીમારી લીવર કેન્સરથી પીડાઈ રહ્યા હતા. તેમની તબિયત લથડતાં તેમને 21 ફેબ્રુઆરીએ ગ્રેટર નોઈડાની યથાર્થ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમને વેન્ટિલેટર સપોર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા હતા. શુક્રવારે વહેલી સવારે તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા.
રિંકુ સિંહ ચેન્નાઈથી ગ્રેટર નોઈડા પહોંચ્યો
BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ કહ્યું હતું કે, BCCI વતી, હું આ મુશ્કેલ સમયમાં રિંકુ સિંહ અને તેના સમગ્ર પરિવાર પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. રિંકુ ગ્રેટર નોઈડા હોસ્પિટલમાં જ્યાં તેના પિતાની સારવાર ચાલી રહી હતી ત્યાં જવા માટે સવારે 5 વાગ્યે ચેન્નાઈથી દિલ્હી જવા રવાના થયો હતો.
રિંકુ સિંહ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની મેચ માટે કોલકાતા જશે નહીં
સૈકિયાએ એ પણ પુષ્ટિ કરી છે કે રિંકુ રવિવારે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની આગામી સુપર 8 મેચ માટે ટીમ સાથે કોલકાતા જશે નહીં. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ભારતની મેચ 1 માર્ચે યોજાવાની છે, જે બંને ટીમો માટે કરો યા મરો મુકાબલો છે. ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝમાંથી જે ટીમ જીતશે તે સેમિફાઇનલમાં પહોંચશે. BCCI સચિવે જણાવ્યું હતું કે રિંકુની સ્થિતિ અંગે અપડેટ ટૂંક સમયમાં આપવામાં આવશે.
લીવર કેન્સર સામે લડી રહ્યા હતા રિંકુના પિતા
રિંકુના પિતા લીવર કેન્સરથી પીડાતા હતા. તેમની તબિયત વધુ લથડતા તેમને 21 ફેબ્રુઆરીએ ગ્રેટર નોઈડાની યથાર્થ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમને વેન્ટિલેટર સપોર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા હતા અને શુક્રવારે સવારે 4:36 વાગ્યે તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા.
T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારતીય ટીમમાં રહેલો રિંકુ ગુરુવારે ચેન્નાઈમાં ઝિમ્બાબ્વે સામેની મેચ પહેલા તેના બીમાર પિતાને મળવા નોઈડા પહોંચ્યો હતો. તે મેચ પહેલા ટીમમાં જોડાયો હતો. જો કે, ઝિમ્બાબ્વે સામેની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં તેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નહોતો.
રિંકુ સિંહના પિતા સિલિન્ડર ડિલિવરી બોય તરીકે કામ કરતા હતા. આર્થિક મુશ્કેલીઓ હોવા છતાં તેના પિતાએ તેને ક્રિકેટર બનવા અને આ ક્ષેત્રમાં સફળતા મેળવવા માટે અથાક મહેનત કરી હતી.
