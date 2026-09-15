/ક્રિકેટર રિંકુ સિંહ અને સાંસદ પ્રિયા સરોજના લગ્નની તારીખ થઈ નક્કી, આ દિવસે લખનઉમાં લેશે સાત ફેરા

Rinku Singh Priya Saroj Wedding : ભારતીય ટીમનો સ્ટાર ખેલાડી રિંકુ સિંહ અને સમાજવાદી પાર્ટીની સાંસદ પ્રિયા સરોજ ટૂંક સમયમાં લગ્ન કરવા જઈ રહ્યા છે. આ યુગલે જૂન 2025માં સગાઈ કરી હતી. હવે તેમના લગ્ન નક્કી થઈ ગયા છે અને તારીખની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે. લગ્નની તારીખ અને સ્થળ નક્કી થતાં બંને પરિવારોમાં ઉત્સાહનો માહોલ છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે રિંકુના લગ્ન ક્યારે અને ક્યાં થશે.
રિંકુ સિંહના લગ્નની તારીખ જાહેર
રિંકુ અને પ્રિયાના લગ્ન આ વર્ષે 4 ડિસેમ્બરે લખનૌની રામાડા હોટેલમાં થશે. અગાઉ જૂન 2025માં લખનૌની સેન્ટ્રમ હોટેલમાં તેમની સગાઈ થઈ હતી, જેમાં અનેક દિગ્ગજ હસ્તીઓ હાજર રહી હતી. હવે લગ્નની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. તાજેતરમાં રિંકુ સિંહે યુપી ટી20 લીગમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ મેરઠ મેવેરિક્સ ચેમ્પિયન બની હતી.
અફઘાનિસ્તાન સામેની વર્તમાન ટી20 શ્રેણી માટે રિંકુ સિંહની પસંદગી કરવામાં આવી નથી. આ ઉપરાંત તે એશિયન ગેમ્સ 2026ની ટીમનો પણ ભાગ નથી.
પિતાના નિધન બાદ લગ્ન મુલતવી રાખવામાં આવ્યા
શરૂઆતમાં લગ્ન જૂન 2026માં યોજાવાના હતા. જોકે, કેન્સરને કારણે રિંકુ સિંહના પિતા ખાનચંદ સિંહના નિધન બાદ તેને મુલતવી રાખવા પડ્યા હતા. તેના પિતા લગ્ન જોવા ઈચ્છતા હતા, પરંતુ કદાચ નસીબને કંઈક બીજું જ મંજૂર હતું. પિતાના અવસાન બાદ બંને પરિવારોએ લગ્નની તારીખ મુલતવી રાખી હતી.
જોકે મહેમાનોની યાદી હજુ જાહેર કરવામાં આવી નથી, તેમ છતાં એવી શક્યતા છે કે દેશભરની ઘણી જાણીતી હસ્તીઓ આ સમારોહમાં હાજરી આપશે. શાહરૂખ ખાન પણ હાજર રહે તેવી શક્યતા છે, કારણ કે શાહરૂખ ખાને અગાઉ રિંકુ સિંહને વચન આપ્યું હતું કે તે લગ્નમાં હાજરી આપશે. રિંકુએ KKR માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે અને તે IPL 2024નું ટાઇટલ જીતનારી ટીમનો પણ હિસ્સો હતો.
ઉલ્લેખનીય છે કે પ્રિયા સરોજ 2024માં પ્રથમ વખત લોકસભા સંસદ સભ્ય તરીકે ચૂંટાઈ હતી. તેણે સમાજવાદી પાર્ટીની ટિકિટ પર મછલીશહર મતવિસ્તારમાંથી ચૂંટણી જીતી હતી. તેણે વિવિધ ઈન્ટરવ્યુમાં રિંકુ સિંહ સાથેની તેની લવસ્ટોરી વિશે ઘણી વખત વાત કરી છે. હાલમાં તે રાજકારણમાં સંપૂર્ણપણે સક્રિય છે, જ્યારે રિંકુ સિંહ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના એક મોટા સ્ટાર તરીકે ઉભરી આવ્યો છે.