ઝિમ્બાબ્વે સામેની મેચ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા માટે સારા સમાચાર, આ સ્ટાર ખેલાડીની ટીમમાં વાપસી

T20 World Cup 2026 : ઝિમ્બાબ્વે સામેની મેચ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. સ્ટાર ખેલાડી રિંકુ સિંહ ફરી એકવાર ટીમ સાથે જોડાશે. ટીમ ઈન્ડિયાના બેટિંગ કોચે આ માહિતી આપી છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 25, 2026, 05:41 PM IST
  • ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો માટે એક સારા સમાચાર
  • રિંકુ સિંહ ઝિમ્બાબ્વે સામેની મેચ પહેલા ટીમમાં વાપસી કરશે
  • ભારતીય બેટિંગ કોચ સિતાંશુ કોટકે આ માહિતી આપી હતી

T20 World Cup 2026 : ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો માટે એક સારા સમાચાર છે. ટીમ ઈન્ડિયાનો વિસ્ફોટક બેટ્સમેન રિંકુ સિંહ ઝિમ્બાબ્વે સામેની મહત્વપૂર્ણ મેચ પહેલા ટીમમાં વાપસી કરવા માટે તૈયાર છે. ભારતીય બેટિંગ કોચ સિતાંશુ કોટકે બુધવારે ચેન્નાઈમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન આ માહિતી આપી છે. કોચે જણાવ્યું કે રિંકુ બુધવારે સાંજ સુધીમાં ટીમ સાથે હોટેલમાં રિપોર્ટ કરશે અને ગુરુવારની સુપર 8 મેચ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે.

રિંકુ સિંહે કેમ છોડ્યો હતો ટીમનો સાથ ?

મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, રિંકુ સિંહના પિતા ખાનચંદ સિંહ કેન્સર સામે ઝઝૂમી રહ્યા છે. તેમની તબિયત લથડી હતી અને તેમને ગ્રેટર નોઈડાની એક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. જ્યારે રિંકુને તેના પિતાની ગંભીર સ્થિતિની જાણ થઈ, ત્યારે તેણે પોતાના પરિવાર સાથે રહેવા માટે ઘરે પાછા ફરવાનું નક્કી કર્યું. જોકે, તે હવે ફરી એકવાર ટીમ ઈન્ડિયા સાથે જોડાવા માટે ચેન્નાઈ જઈ રહ્યો છે.

બેટિંગ કોચે આપી માહિતી 

ટીમ ઈન્ડિયાના બેટિંગ કોચ સિતાંશુ કોટકે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે રિંકુ સિંહ આજે ટીમમાં જોડાઈ શકે છે. તેના પિતાની તબિયત ખરાબ હતી, જેના કારણે તેને ઘરે પાછા ફરવાની ફરજ પડી હતી. તેથી રિંકુની T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થવાની અટકળોનો અંત આવ્યો છે. રિંકુનો ટીમમાં સમાવેશ જરૂરી છે. તે ટીમ ઈન્ડિયા માટે ફિનિશર તરીકે રમે છે. બેટ્સમેન હોવા ઉપરાંત, તે એક બેસ્ટ ફિલ્ડર પણ છે.

રિંકુ સિંહનું બેટ અત્યાર સુધી ચાલ્યું નથી

રિંકુએ ટુર્નામેન્ટમાં ભારત માટે પાંચેય મેચ રમી છે, જેમાં તેણે ફક્ત 24 રન બનાવ્યા છે. જોકે, રિંકુ ટીમ ઈન્ડિયા માટે નીચલા ક્રમનો મહત્વપૂર્ણ બેટ્સમેન રહ્યો છે અને ઝિમ્બાબ્વે અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની આગામી મેચોમાં તે ભારતીય ટીમ માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે.

