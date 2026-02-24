Team India: રિંકુ સિંહ અચાનક છોડ્યો ટીમ ઈન્ડિયા સાથ, ઘરે પાછો ફર્યો, જાણો કારણ
Rinku Singh News: રિંકુ સિંહ અચાનક ઈન્ડિયા કેમ્પ છોડીને ઘરે પરત ફર્યા છે રિંકુ સિંહ ભારતીય ટીમનો ભાગ છે. રિંકુ સિંહ ચાલુ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતીય ટીમનો ભાગ છે. જો કે લાગતુ નથી કે તેઓ ઝિમ્બાબ્વે સામે મેચ રમી શકે, ત્યારે ભારત માટે પણ આ મુશ્કેલ સમય છે.
- રિંકુ સિંહ અચાનક ઈન્ડિયા કેમ્પ છોડીને ઘરે પરત ફર્યા છે
- રિંકુ સિંહ ચાલુ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતીય ટીમનો ભાગ છે.
- રિંકુ સિંહના પિતા ખાનચંદ સિંહની તબિયત વધુ બગડી ગઈ છે.
Rinku Singh News: ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ફિનિશર, રિંકુ સિંહ, કૌટુંબિક ઈમરજન્સીમાં અચાનક ઈન્ડિયા છોડીને ઘરે પરત ફર્યા છે. રિંકુ સિંહ ચાલુ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતીય ટીમનો ભાગ છે. ભારતની આગામી મેચ 26 ફેબ્રુઆરીએ ઝિમ્બાબ્વે સામે છે.
તેમના પિતા વેન્ટિલેટર પર છે
અહેવાલો અનુસાર, રિંકુ સિંહના પિતા ખાનચંદ સિંહની તબિયત વધુ બગડી ગઈ છે. રિંકુ સિંહના પિતા ખાનચંદ સિંહને ચોથા સ્ટેજનું લીવર કેન્સર છે અને તેઓ વેન્ટિલેટર પર છે. નોંધનીય છે કે T20 વર્લ્ડ કપ રિંકુ સિંહ માટે અત્યાર સુધી સારો રહ્યો નથી. તેમણે પાંચ મેચમાં માત્ર 24 રન બનાવ્યા છે. તેમણે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની છેલ્લી મેચમાં ખાતું પણ ખોલાવ્યું ન હતું.
ગ્રેટર નોઇડાની સ્થાનિક હોસ્પિટલમાં દાખલ
ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, રિંકુના પિતા ખાનચંદ સિંહની હાલત ગંભીર છે અને તેમને ગ્રેટર નોઇડાની સ્થાનિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
ઝિમ્બાબ્વે સામે મેચ
રિંકુ ભારતીય ટીમ સાથે સોમવાર, 23 ફેબ્રુઆરીના રોજ ચેન્નાઈ ગયો હતો, જ્યાં ભારત તેમની આગામી સુપર 8 મેચમાં ઝિમ્બાબ્વે સામે રમશે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ડાબોડી બેટ્સમેન મંગળવારે સવારે ચેન્નાઈથી તેના પિતાને જોવા માટે રવાના થયો હતો, જે લાઇફ સપોર્ટ (વેન્ટિલેટર) પર છે.
પ્રેક્ટિસ કરી નહોતી
26 ફેબ્રુઆરીએ ઝિમ્બાબ્વે સામે ટીમની મેચમાં તે રમે તેવી શક્યતા નથી. આ ઘટનાને કારણે, રિંકુ મંગળવારે સાંજે પ્રેક્ટિસ માટે ઉપલબ્ધ નહોતો.
ભારતનો સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાનો માર્ગ મુશ્કેલ
દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ભારતની 76 રનની હાર બાદ સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાનો માર્ગ મુશ્કેલ બન્યો છે. ત્યારબાદ, ઝિમ્બાબ્વે પર વેસ્ટ ઇન્ડીઝની જીતે ભારતની મુશ્કેલીઓમાં વધુ વધારો કર્યો છે. જો ટીમ ઇન્ડિયા સેમિફાઇનલની દોડમાં રહેવા માંગે છે, તો તેમને ફક્ત ઝિમ્બાબ્વે સામે જીતની જરૂર નથી, પરંતુ એક મોટી જીતની જરૂર પડશે. વધુમાં, તેમને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે વેસ્ટ ઇન્ડીઝની હાર માટે પ્રાર્થના કરવાની જરૂર પડશે.
