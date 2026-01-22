Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

ગૌતમ ગંભીરની એક ચાલ અને પલટાઈ ગઈ મેચ, ટીમ ઈન્ડિયાને મળ્યો નવો ફિનિશર

IND vs NZ 1st T20 : બુધવારે નાગપુરમાં રમાયેલી ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પહેલી T20 મેચમાં કોચ ગૌતમ ગંભીરના એક ચાલે મેચનું પાસું ફેરવી દીધું. ભારતીય ટીમે ન્યૂઝીલેન્ડને 48 રનથી હરાવ્યું. ટીમ ઈન્ડિયાએ પાંચ મેચની ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીમાં 1-0થી લીડ મેળવી લીધી છે. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 22, 2026, 11:57 AM IST

Trending Photos

ગૌતમ ગંભીરની એક ચાલ અને પલટાઈ ગઈ મેચ, ટીમ ઈન્ડિયાને મળ્યો નવો ફિનિશર

IND vs NZ 1st T20 : બુધવારે નાગપુરમાં રમાયેલી ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પ્રથમ ટી20 મેચમાં ભારતે શાનદાર જીત નોંધાવી. આ મેતમાં કોચ ગૌતમ ગંભીરની એક ચાલે આખી મેચ પલટી નાખી અને ન્યૂઝીલેન્ડને 48 રનથી ભારતે હરાવીને પાંચ મેચની ટી20માં 1-0ની લીડ મેળવી. ટીમ ઈન્ડિયાની જીત માટે મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર પણ શ્રેય જાય છે. કોચ ગંભીર અને કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે એક શાનદાર રણનીતિના ભાગરૂપે પ્રથમ ટી20 મેચ માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં રિંકુ સિંહ જેવા પાવરફુલ ફિનિશરની પસંદગી કરી.

ગૌતમ ગંભીરની એક ચાલ અને પલટાઈ ગઈ મેચ

Add Zee News as a Preferred Source

ગૌતમ ગંભીર અને સૂર્યકુમાર યાદવે તેમની યોજના મુજબ ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પ્રથમ ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં રિંકુ સિંહને 7 નંબર પર બેટિંગ કરવા મોકલ્યો. આ તકનો લાભ ઉઠાવીને રિંકુ સિંહે 20 બોલમાં 44 રન બનાવ્યા. 220ના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરતા, રિંકુ સિંહે ચાર ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગા ફટકાર્યા. રિંકુ સિંહના બેસ્ટ ફિનિશિંગ ટચને કારણે ટીમ ઇન્ડિયાએ 20 ઓવરમાં સાત વિકેટે 238 રનનો સ્કોર બનાવ્યો.

T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા સારા સમાચાર

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા પાસે સારા સમાચાર છે કે ફિનિશર રિંકુ સિંહ શાનદાર ફોર્મમાં છે. ટીમ ઈન્ડિયા પાસે રિંકુ સિંહના સ્વરૂપમાં એક મજબૂત મેચ ફિનિશર છે. T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ટીમ ઈન્ડિયા માટે 7 નંબર પર બેટિંગ કરવા માટે રિંકુ સિંહ એક સારો વિકલ્પ સાબિત થશે. રિંકુ સિંહે ભારત માટે 36 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 165ના સ્ટ્રાઈક રેટથી 594 રન બનાવ્યા છે. તે વિસ્ફોટક બેટિંગમાં નિષ્ણાત છે અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં તેણે પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગનું પ્રદર્શન કર્યું છે.

રિંકુ સિંહ સ્પિન અને ફાસ્ટ બોલિંગ બંને સારી રીતે રમે છે. આ બેટ્સમેન પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી હારેલી બાજી જીતાડવામાં માહિર છે. ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે T20 શ્રેણીની પહેલી મેચ 48 રનથી જીતી લીધી. ટોસ હાર્યા બાદ બેટિંગ કરવા ઉતરેલા ભારતે અભિષેક શર્મા અને રિંકુ સિંહની વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સની મદદથી સાત વિકેટ ગુમાવીને 238 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં મહેમાન ટીમ નિર્ધારિત ઓવરોમાં સાત વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 190 રન જ બનાવી શકી હતી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
rinku singhTeam IndiaTeam India FinisherIND vs NZIND vs NZ 1st T20

Trending news