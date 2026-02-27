Prev
Ind vs WI Match: પિતાના અવસાન બાદ રિંકુ સિંહ નહીં રમે WI સામેની મેચ ? BCCIએ આપ્યું મોટું અપડેટ, જાણો

Rinku Singh News: ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર બેટ્સમેન રિંકુ સિંહ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની આગામી રમશે કે નહીં. આ વાતને લઈ BCCIએ જાણકારી આપી છે. ચાલો તમને જણાવીએ કે બોર્ડ સેક્રેટરી દેવજીત સૈકિયાએ આ બાબતે શું કહ્યું છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 27, 2026, 07:00 PM IST
  • રિંકુના પિતાના નિધન પર BCCI સેક્રેટરીએ શું કહ્યું?
  • રિંકુ સિંહ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની મેચમાં રહેશે હાજર ?
  • રવિવારે ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે કોલકત્તામાં મેચ 

Ind vs WI Match: પિતાના અવસાન બાદ રિંકુ સિંહ નહીં રમે WI સામેની મેચ ? BCCIએ આપ્યું મોટું અપડેટ, જાણો

Rinku Singh News: ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ખેલાડી રિંકુ સિંહના પિતા ખાનચંદ સિંહનું અવસાન થયું છે. તેઓ લાંબા સમયથી કેન્સર સામે લડી રહ્યા હતા. 21 ફેબ્રુઆરીએ તેમની તબિયત બગડી, ત્યારબાદ તેમને ગ્રેટર નોઈડાની યથાર્થ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા જ્યાં તેમની સારવાર ચાલી રહી હતી. તેમણે 27 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવારના રોજ સવારે 4:36 વાગ્યે અંતિમ શ્વાસ લીધા. આ સમાચારથી ક્રિકેટ જગતમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ. BCCI સેક્રેટરી દેવજીત સૈકિયાએ પણ શોક વ્યક્ત કર્યો.

રિંકુના પિતાના નિધન પર BCCI સેક્રેટરીએ શું કહ્યું?

BCCI સેક્રેટરી દેવજીત સૈકિયાએ જણાવ્યું કે બોર્ડ આ મુશ્કેલ સમયમાં રિંકુ સાથે ઉભું છે. એક ખાસ મુલાકાતમાં, તેમણે કહ્યું કે, BCCI વતી, હું આ મુશ્કેલ સમયમાં રિંકુ સિંહ અને તેમના સમગ્ર પરિવાર પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. રિંકુ સવારે 5 વાગ્યે ચેન્નાઈથી દિલ્હી પહોંચ્યો અને ગ્રેટર નોઈડાની એક હોસ્પિટલમાં ગયો હતો.

રિંકુ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે રમશે નહીં

દેવજીત સૈકિયાએ રિંકુ સિંહ અંગે વધુ એક મોટી અપડેટ આપી છે, જેમાં પુષ્ટિ આપવામાં આવી છે કે તે આગામી સુપર 8 મેચ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. રિંકુ સિંહ ટીમ ઈન્ડિયા સાથે કોલકાતા જશે નહીં. તેમણે કહ્યું કે ટૂંક સમયમાં અપડેટ જાહેર કરવામાં આવશે. અગાઉ, દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની મેચ પછી, રિંકુ તેના પિતાને મળવા નોઈડા આવ્યો હતો, પરંતુ પછી ટીમમાં પાછો જોડાયો હતો.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની મેચ ટીમ ઈન્ડિયા માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે. તેને વર્ચ્યુઅલ ક્વાર્ટર ફાઇનલ તરીકે જોવામાં આવી રહી છે. જે પણ ટીમ તે મેચ જીતશે તે સીધી સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવશે. આ મેચ 1 માર્ચે કોલકાતામાં રમાશે.

