Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI સિરીઝ માટે બદલાઈ જશે ટીમ ઈન્ડિયા ! આ બે સ્ટાર ખેલાડીઓની થશે વાપસી

IND vs SA : દક્ષિણ આફ્રિકા સિરીઝ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમ ટૂંક સમયમાં જાહેર થવાની છે. ભારતીય ટીમમાં ODI સિરીઝ માટે થોડી અલગ ટીમ હશે. શ્રેયસ ઐયર ઈજાને કારણે ટીમમાંથી બહાર રહેશે. ઐયરની જગ્યાએ રિષભ પંતને ટીમમાં સ્થાન મળે તેવી શક્યતા છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 05, 2025, 06:04 PM IST

Trending Photos

દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI સિરીઝ માટે બદલાઈ જશે ટીમ ઈન્ડિયા ! આ બે સ્ટાર ખેલાડીઓની થશે વાપસી

IND vs SA : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની આગામી સિરીઝ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત ટૂંક સમયમાં કરવામાં આવશે. આ સિરીઝ માટે ભારતની ODI ટીમ બદલાઈ જશે. શ્રેયસ ઐયર હજુ સુધી સંપૂર્ણપણે ફિટ નથી અને તેથી તે સિરીઝ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.

ઐયરના સ્થાને રિષભ પંત

Add Zee News as a Preferred Source

ઐયરના સ્થાને રિષભ પંતનો ટીમમાં સમાવેશ થઈ શકે છે. લાંબા સમય સુધી ગેરહાજરી બાદ પંતનું ODI ટીમમાં વાપસી લગભગ નિશ્ચિત માનવામાં આવે છે. પંત હાલમાં ઈન્ડિયા A માટે રમી રહ્યો છે અને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું છે.

હાર્દિક પંડ્યા પણ સંપૂર્ણપણે ફિટ 

હાર્દિક પંડ્યા પણ સંપૂર્ણપણે ફિટ છે અને ODI ટીમમાં વાપસી કરવા માટે તૈયાર છે. હાર્દિકને એશિયા કપ 2025 દરમિયાન ઈજા થઈ હતી અને તેથી તે ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પર ટીમનો ભાગ નહોતો. ODI સિરીઝ 30 નવેમ્બરથી શરૂ થવાની છે, બીજી મેચ 3 ડિસેમ્બરે અને અંતિમ ODI 6 ડિસેમ્બરે રમાશે.

ભારતીય ટીમ હાલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે છે, જ્યાં તે પાંચ મેચની ટી20 સિરીઝ રમી રહી છે. ત્યારબાદ ટીમ ઈન્ડિયા દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ઘરઆંગણે બે ટેસ્ટ, ત્રણ વનડે અને પાંચ મેચની ટી20 સિરીઝ રમશે. જો કે, આ સિરીઝ પહેલા દક્ષિણ આફ્રિકા એ ટીમ ભારત એ સામે એક વનડે સિરીઝ રમશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Rishabh PantHardik PandyaIND vs SA ODI 2025Shubman Gill

Trending news