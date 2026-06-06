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રિષભ પંતે રચ્યો ઈતિહાસ, એમએસ ધોનીના મહાન રેકોર્ડની કરી બરોબરી, ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં હાસિલ કર્યો કીર્તિમાન

Rishabh Pant: ટીમ ઈન્ડિયાના વિકેટકીપર-બેટર રિષભ પંતે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં વધુ એક સિદ્ધિ મેળવી છે. પંતે એક ખાસ ક્લબમાં એન્ટ્રી કરી લીધી છે. તે એમએસ ધોની અને સૈયદ કિરમાણી બાદ વિકેટકીપર-બેટર તરીકે 50 ટેસ્ટ મેચ રમનાર ત્રીજો ભારતીય બની ગયો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 06, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:48 PM IST
રિષભ પંતે રચ્યો ઈતિહાસ, એમએસ ધોનીના મહાન રેકોર્ડની કરી બરોબરી, ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં હાસિલ કર્યો કીર્તિમાન

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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રિષભ પંતે રચ્યો ઈતિહાસ, એમએસ ધોનીના મહાન રેકોર્ડની કરી બરોબરી
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