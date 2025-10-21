Rishabh Pant Captain: રિષભ પંત બન્યો કેપ્ટન, આફ્રિકા સામે આ 2 મેચમાં સંભાળશે કમાન
Rishabh Pant to lead against SA: સાઉથ આફ્રિકા એ ટીમ ભારતના પ્રવાસે આવી રહી છે. ઈન્ડિયા-એ અને આફ્રિકા-એ વચ્ચે બે ચાર દિવસીય મેચ રમાશે. બીસીસીઆઈએ આ મેચ માટે ટીમની જાહેરાત કરી છે, જેની કમાન રિષભ પંતને સોંપવામાં આવી છે.
Rishabh Pant to lead India A: સાઉથ આફ્રિકા વિરુદ્ધ ટેસ્ટ સિરીઝ પહેલા રિષભ પંતને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. તેને કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે. તે સાઉથ આફ્રિકા વિરુદ્ધ 2 મેચમાં ઈન્ડિયા એની કમાન સંભાળશે. સાઉથ આફ્રિકાની ટીમ ભારતના પ્રવાસે આવી રહી છે. બંને દેશો વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ સિરીઝ રમાશે.
આફ્રિકા વિરુદ્ધ આ બે મેચમાં પંત બન્યો કેપ્ટન
ભારતના પ્રવાસ પર ટેસ્ટ સિરીઝની શરૂઆત પહેલા સાઉથ આફ્રિકા-એ ટીમ બે ચાર દિવસીય મેચ રમશે. રિષભ પંતને ઈન્ડિયા-એ ટીમનો કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે. જ્યારે સાઈ સુદર્શનને વાઇસ કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે. બીસીસીઆઈએ આ બંને મેચ માટે બે અલગ-અલગ ટીમ જાહેક કરી છે.
ઈજા બાદ વાપસી માટે તૈયાર પંત
રિષભ પંત ઈજાને કારણે ટીમ ઈન્ડિયામાંથી બહાર છે. ઈંગ્લેન્ડના પ્રવાસ પર પંતને પગમાં ઈજા થઈ હતી. હવે પંત મેદાન પર વાપસી કરવા તૈયાર છે. આગામી સાઉથ આફ્રિકા ટેસ્ટ સિરીઝમાં પંતની ટીમમાં વાપસી થઈ શકે છે. તે પહેલા બીસીસીઆઈએ તેને ઈન્ડિયા-એ ટીમની કમાન સોંપી છે. આ મેચમાં પંતને પોતાની ફિટનેસ સાબિત કરવાની તક મળશે.
સાઉથ આફરિકા-એ વિરુદ્ધ પ્રથમ ચાર દિવસીય મેચ માટે ઈન્ડિયા-એ ટીમઃ રિષભ પંત (કેપ્ટન), આયુષ મ્હાત્રે, એન જગદીસન, સાઈ સુદર્શન, દેવદત્ત પડિક્કલ, રજત પાટીદાર, હર્ષ દુબે, તનુષ કોટિયન, માનવ સુથાર, અંશુલ કમ્બોજ, યશ ઠાકુર, આયુષ બદોની, સારાંશ જૈન.
આફ્રિકા-એ સામે બીજી ચાર દિવસીય માટે ભારતીય-એ ટીમઃ રિષભ પંત (કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ, ધ્રુવ જુરેલ, સાઈ સુદર્શન, દેવદત્ત પડિક્કલ, ઋતુરાજ ગાયકવાડ, હર્ષ દુબે, તનુષ કોટિયન, માનવ સુથાર, ખલીલ અહમદ, ગુરનૂર બરાડ, અભિમન્યુ ઈશ્વરન, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, મોહમ્મદ સિરાજ, આકાશ દીપ.
