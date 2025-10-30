ગંભીર-ગિલનું ટેન્શન ખતમ, દક્ષિણ આફ્રિકા સિરીઝ પહેલા ભારત માટે મોટા સમાચાર
ઇંગ્લેન્ડ સામેની ટેસ્ટ સિરીઝમાં ઈજા થયા બાદ રિષભ પંત પહેલીવાર ક્રિકેટમાં પાછા ફરવા માટે તૈયાર છે. તે દક્ષિણ આફ્રિકા A સામે ભારત A માટે બે બિનસત્તાવાર ટેસ્ટ મેચ રમશે. સાઈ સુદર્શને કહ્યું છે કે પંત પહેલા કરતાં વધુ ફિટ દેખાઈ રહ્યો છે, જે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ટેસ્ટ સિરીઝ પહેલા ટીમ માટે સારા સમાચાર છે.
Trending Photos
ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન પગમાં થયેલી ઈજાને કારણે લગભગ ત્રણ મહિના સુધી બહાર રહ્યા બાદ રિષભ પંત દક્ષિણ આફ્રિકા A સામેની બે મેચની ચાર દિવસીય શ્રેણીમાં ભારત A ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. પસંદગીકારો અને ટીમ મેનેજમેન્ટ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની બે મેચની ઘરઆંગણે ટેસ્ટ સિરીઝ પહેલા પંતની મેચ ફિટનેસ પર નજીકથી નજર રાખશે.
પંત પહેલા કરતાં વધુ મજબૂત અને ફિટ
દક્ષિણ આફ્રિકા A સિરીઝ પહેલા સાઈ સુદર્શને પંતની ફિટનેસ વિશે સારા સમાચાર આપ્યા છે. તેણે કહ્યું કે પંત પહેલા કરતાં વધુ મજબૂત અને વધુ ચપળ દેખાય છે. ઈન્ડિયા એ પ્રેક્ટિસ સેશન પછી સુદર્શને કહ્યું, "રિષભ શાનદાર દેખાઈ રહ્યો છે. કદાચ પહેલા કરતાં પણ વધુ ફિટ. તેને ફિટ થવા માટે પ્રેક્ટિસ પર કામ કરવા માટે થોડો સમય મળ્યો, કારણ કે ક્યારેક જ્યારે તમે ઈજાગ્રસ્ત થાઓ છો, ત્યારે તમને તમારી પસંદની વસ્તુઓ પર કામ કરવા માટે ખાસ સમય મળે છે. મને લાગે છે કે તે થોડો ફિટ અને મજબૂત દેખાઈ રહ્યો છે અને હંમેશા જેટલો હિંમતવાન છે."
પંત વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે રમ્યો નહોતો
પંત વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની ઘરઆંગણે ટેસ્ટ સિરીઝ ચૂકી ગયો હતો. તે BCCIના CoE ખાતે તાલીમ લઈ રહ્યો હતો. હવે તે મેદાન પર થોડો ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવવાનો પ્રયાસ કરશે. 28 વર્ષીય પંત દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ટેસ્ટ સિરીઝમાં વિકેટકીપર-બેટ્સમેન તરીકે ધ્રુવ જુરેલનું સ્થાન લઈ શકે છે. જેણે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું.
'લય પાછી મેળવવાની એક મોટી તક'
તમિલનાડુના બેટ્સમેન સુદર્શને કહ્યું કે પંત પ્રેક્ટિસ દરમિયાન તેના સામાન્ય સ્વભાવની જેમ ખુશખુશાલ હતો. તેણે કહ્યું કે વિકેટકીપર-બેટ્સમેને તેના સાથી ખેલાડીઓને આગામી મેચોનો મહત્તમ લાભ ઉઠાવવા વિનંતી કરી જેથી તેઓ તેમની લાલ બોલ (ટેસ્ટ ક્રિકેટ) લય પાછી મેળવી શકે અને મેચ ફિટનેસ મેળવી શકે. સુદર્શને કહ્યું, "પંતનો મેસેજ ખૂબ જ સ્પષ્ટ છે. પ્રેક્ટિસના પહેલા દિવસે, અમે બધા ભેગા થયા હતા અને તે કહી રહ્યો હતો કે આ દરેક માટે તેમની લય પાછી મેળવવાની એક શ્રેષ્ઠ તક છે. અમે જીતવા માટે પણ રમી રહ્યા છીએ, અને તે જ મુખ્ય વાત છે."
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે