રિષભ પંતને ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ODI સિરીઝમાંથી બહાર કરાશે ? રિપોર્ટમાં મોટો દાવો

ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી 11 જાન્યુઆરીથી શરૂ થવાની છે. આ શ્રેણી માટે ટૂંક સમયમાં ભારતીય ટીમની જાહેરાત થશે. ત્યારે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની વનડે ટીમમાં વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રિષભ પંતના સમાવેશ અંગે શક્યતા ઓછી છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 28, 2025, 11:10 AM IST

ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની વનડે આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી 11 જાન્યુઆરીથી 18 જાન્યુઆરી સુધી રમાશે. ન્યુઝીલેન્ડ સામેની આ ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમની જાહેરાત આ અઠવાડિયે થવાની ધારણા છે. એવા અહેવાલો છે કે વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રિષભ પંતને ન્યુઝીલેન્ડ સામેની વનડે શ્રેણીમાંથી બહાર કરવામાં આવશે.

રિષભ પંતને વનડે ટીમમાંથી બહાર કરાશે ?

રિષભ પંતને આ મહિને દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, વિકેટકીપર-બેટ્સમેન એક પણ મેચ માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન મેળવી શક્યો નહોતો. મીડિયા અહેવાલ મુજબ, પંતને ભારતની વનડે ટીમમાંથી બહાર કરી શકાય છે. પંત હાલમાં વિજય હજારે ટ્રોફી (2025-26 આવૃત્તિ)માં દિલ્હીનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે.

છેલ્લે 2024માં વનડે રમી હતી

28 વર્ષીય પંત ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ભારતનો પ્રથમ પસંદગીનો વિકેટકીપર છે, પરંતુ તેને ભારતની ODI અને T20 ટીમોમાં ખૂબ જ ઓછી તકો મળે છે. પંતે છેલ્લે 7 ઓગસ્ટ, 2024ના રોજ કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમમાં શ્રીલંકા સામે ભારત માટે ODI રમી હતી.

શુભમન ગિલ ઈજામાંથી સ્વસ્થ થયો

BCCI પસંદગીકારો આ અઠવાડિયે ત્રણ ODI માટે ભારતની ટીમની જાહેરાત કરે તેવી અપેક્ષા છે. શુભમન ગિલ ભારતનો ODI કેપ્ટન છે અને ગરદનની ઈજાને કારણે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI શ્રેણી ચૂકી ગયો હતો. તે હવે સ્વસ્થ થઈ ગયો છે અને કિવીઓ સામે ભારતની કેપ્ટનશીપ માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે.

ઈશાન કિશનને તક મળી શકે છે

અહેવાલો અનુસાર, બે વર્ષથી વધુ સમય પછી ઈશાન કિશનને ODI ટીમમાં તક મળી શકે છે, જે પંતની જગ્યાએ હશે. ઈશાન કિશન ભારત માટે છેલ્લે 11 ઓક્ટોબર, 2023ના રોજ 2023ના વર્લ્ડ કપ દરમિયાન અફઘાનિસ્તાન સામે વનડે રમ્યો હતો. ઈશાન કિશનની 2026ના ટી20 વર્લ્ડ કપ માટે પણ પસંદગી કરવામાં આવી છે.

