/ઋષભ પંતે છોડી લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સની કેપ્ટનશીપ, સતત 2 ખરાબ સીઝન બાદ લીધો મોટો નિર્ણય

Rishabh Pant: લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ માટે IPL 2026ની સીઝન સમાપ્ત થતાની સાથે જ એક મોટા સમાચાર સામે આવી છે. લખનૌના કેપ્ટન અને તેમના 27 કરોડના ખેલાડી ઋષભ પંતે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સની કેપ્ટનશીપ છોડી દીધી છે. ફ્રેન્ચાઇઝીએ આ માહિતી ટ્વિટ દ્વારા શેર કરી છે.
Rishabh Pant: ઋષભ પંતની કેપ્ટન્સીમાં IPL 2026માં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG)નું પ્રદર્શન 'શરમજનક' રહ્યું છે. IPL 2026માં લખનૌની ટીમ પોઈન્ટ ટેબલમાં સૌથી છેલ્લા સ્થાને રહી છે. 'પ્લેઓફ'ની રેસમાંથી બહાર થયા બાદ ઋષભ પંતે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સની કેપ્ટન્સી છોડવાનો નિર્ણય લીધો છે. લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે શુક્રવારે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ દ્વારા જણાવ્યું કે, તેમણે ઋષભ પંતની કેપ્ટન પદ છોડવાની વિનંતીનો સ્વીકાર કરી લીધો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, IPL 2025ની હરાજી દરમિયાન ઋષભ પંત LSG માટે એક મોટું સાઈનિંગ હતું, કારણ કે ફ્રેન્ચાઈઝીએ તેમને 27 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યા હતા.
ઋષભ પંતે છોડી લખનૌની કેપ્ટન્સી
લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું કે, "લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) ઔપચારિક રીતે જાહેરાત કરે છે કે ઋષભ પંતે ફ્રેન્ચાઈઝીને પોતાની કેપ્ટન્સીની જવાબદારીઓમાંથી મુક્ત કરવાની વિનંતી કરી છે અને ફ્રેન્ચાઈઝીએ તેમની આ વિનંતીનો તાત્કાલિક અસરથી સ્વીકાર કર્યો છે." ઋષભ પંત કેપ્ટન તરીકે છેલ્લી બે સીઝન (IPL 2025 અને IPL 2026) દરમિયાન લખનૌની ટીમને પ્લે-ઓફ સુધી પહોંચાડવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે.
IPL 2026માં કારમી હાર બાદ LSGએ કરી મોટી જાહેરાત
IPL 2026ની સીઝનમાં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG)ની ટીમ પોઈન્ટ ટેબલમાં સૌથી નીચેના સ્થાને રહી છે. લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સની ટીમ 14 મેચોમાંથી માત્ર ચાર મેચ જ જીતી શકી છે. આ પહેલા IPL 2025ની સીઝનમાં પણ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સનું પ્રદર્શન ખાસ રહ્યું નહોતું. IPL 2025માં ઋષભ પંતની કેપ્ટન્સીમાં ટીમે 14 માંથી માત્ર 6 મેચ જીતી હતી. ઋષભ પંતની કેપ્ટન્સી હેઠળ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સને છેલ્લી બે સીઝન (IPL 2025 અને IPL 2026) દરમિયાન કુલ 28 મેચોમાંથી માત્ર 10 જીત મળી છે.
મોટા નિર્ણયો ક્યારેય સરળ હોતા નથી
લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG)ના ક્રિકેટ ડાયરેક્ટર ટોમ મૂડીએ કહ્યું કે, "ઋષભ પંતે આ વિનંતી સાથે ફ્રેન્ચાઈઝીનો સંપર્ક કર્યો હતો અને અમે સન્માનપૂર્વક તેનો સ્વીકાર કરી લીધો છે. આવા નિર્ણયો ક્યારેય સરળ હોતા નથી. ઋષભ એક કેપ્ટન તરીકે આ ડ્રેસિંગ રૂમમાં જે કંઈ પણ લાવ્યા, તે બદલ અમે તેમના આભારી છીએ." IPL 2026માં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે ઋષભ પંતને 27 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યા હતા. આ IPL ઓક્શનમાં કોઈપણ ખેલાડી પર લગાવવામાં આવેલી અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી બોલી હતી.
ઋષભ પંતનો રેકોર્ડ
ઋષભ પંતની કેપ્ટન્સીમાં IPL 2025ની સીઝનમાં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) 14માંથી માત્ર 6 મેચ જીતી શકી છે. 12 પોઈન્ટ્સ સાથે આ ટીમ પોઈન્ટ ટેબલમાં સાતમા સ્થાને રહી હતી. IPL 2025 ઋષભ પંતે 14 મેચોમાં 24.45ની એવરેજથી 269 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં અણનમ 118 રનની સદીની ઇનિંગ પણ સામેલ હતી. IPL 2026 માટે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે પંતને 27 કરોડ રૂપિયામાં રિટેન કર્યા હતા, પરંતુ આ સીઝનમાં ટીમનું પ્રદર્શન વધુ ખરાબ રહ્યું. લખનૌની ટીમ 14માંથી 10 મેચ હારી ગઈ અને પોઈન્ટ ટેબલમાં સૌથી નીચેના ક્રમે રહી. IPL 2026ની સીઝનમાં પંતે 28.36ની એવરેજથી 312 રન બનાવ્યા હતા. આ સાથે જ વિકેટકીપર તરીકે તેમણે 10 કેચ પણ ઝડપ્યા હતા.