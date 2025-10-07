રિષભ પંતને લઈને મોટા સમાચાર, આ સિરીઝથી થઈ શકે છે વાપસી
Rishabh Pant : રિષભ પંત લાંબા સમયથી ટીમ ઈન્ડિયાની બહાર છે. ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન પંતને ઈજા થઈ હતી અને ત્યારથી તે મેદાનથી દૂર છે. પંત ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે ચાલી રહેલી ટેસ્ટ સિરીઝનો પણ ભાગ નથી.
Rishabh Pant : ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ સિરીઝ ચાલી રહી છે. ટીમ ઇન્ડિયા પહેલી ટેસ્ટ જીતીને સિરીઝમાં 1-0થી આગળ છે. બંને ટીમો વચ્ચે બીજી ટેસ્ટ 10 ઓક્ટોબરથી દિલ્હીમાં શરૂ થશે. આ મેચ પહેલા ટીમ ઇન્ડિયા માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર આવ્યા છે. રિષભ પંતની વાપસી અંગે મહત્વપૂર્ણ માહિતી સામે આવી છે, જે ક્રિકેટમાંથી બહાર છે. એવું માનવામાં આવે છે કે પંત 25 ઓક્ટોબરથી શરૂ થતી 2025-26 રણજી ટ્રોફીના બીજા રાઉન્ડમાં મેદાનમાં વાપસી કરી શકે છે. તે 14 નવેમ્બરથી શરૂ થતી દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની બે મેચની સિરીઝ દરમિયાન ટીમ ઇન્ડિયા માટે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પણ વાપસી કરી શકે છે.
પંત ટૂંક સમયમાં વાપસી કરશે ?
ક્રિકઇન્ફોના અહેવાલ મુજબ, પંત તેના રિહેબના અંતિમ તબક્કામાં હોવાનું માનવામાં આવે છે અને આ અઠવાડિયાના અંતમાં બેંગલુરુમાં સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (COI) ખાતે તેની ફિટનેસ તપાસવામાં આવશે. નોંધનીય છે કે તેના પગનું પ્લાસ્ટર ત્રણ અઠવાડિયા કરતાં વધુ સમય પહેલા દૂર કરવામાં આવ્યું હતું અને તે હવે કોઈપણ સમસ્યા વિના ફરીફરી શકે છે. તેણે બેટિંગ પણ ફરી શરૂ કરી દીધી છે. જો પંતને મંજૂરી મળી જાય છે, તો તે દિલ્હી ટીમમાં જોડાશે તેવી અપેક્ષા છે, જે 15 ઓક્ટોબરે રણજી ટ્રોફીના ઓપનિંગ રાઉન્ડમાં હૈદરાબાદ સામે રમશે. જોકે, DDCA અનુસાર, પંતનું રમવું થોડું શંકાસ્પદ છે.
ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન ઈજાગ્રસ્ત
ભારત-ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચેની ચોથી ટેસ્ટમાં ક્રિસ વોક્સની બોલિંગને રિવર્સ-સ્વીપ કરવા જતાં બોલ પગ પર વાગ્યો હતો. જેના કારણે તે ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો, જેના પછી સ્કેન કરવામાં આવ્યું ત્યારે ફ્રેક્ચરની પુષ્ટિ થઈ હતી. પંત બીજા દિવસે બેટિંગમાં પાછો ફર્યો પરંતુ વિકેટ કીપિંગ કરી શક્યો નહીં. ત્યારથી પંત રમતથી બહાર છે. તેણે ચાર ટેસ્ટ મેચમાં 479 રન બનાવ્યા છે, જેમાં બે સદી અને ત્રણ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
પંત હાલમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો ભાગ નથી. તેની ગેરહાજરીમાં ભારતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ચાલી રહેલી ટેસ્ટ સિરીઝ માટે ધ્રુવ જુરેલ અને એન જગદીસનને વિકેટકીપર તરીકે પસંદ કર્યા છે. પંત ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ માટે પણ ટીમનો ભાગ રહેશે નહીં કારણ કે તેને COI તરફથી વાપસીનું પ્રમાણપત્ર મળ્યું નથી. આવી સ્થિતિમાં પંત થોડા સમય માટે દિલ્હીનું નેતૃત્વ કરી શકે છે. હાલ માટે ટીમનું નેતૃત્વ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સના પંતના IPL સાથી આયુષ બદોની કરશે.
