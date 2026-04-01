રિષભ પંતે આ બે ખેલાડીઓ વચ્ચે કરાવ્યું સમાધાન, ગયા વર્ષે થયો હતો ઝઘડો
IPL ભલે હજુ પણ વિશ્વની સૌથી મોટી અને સૌથી રોમાંચક T20 લીગ હોય, પરંતુ હવે પહેલાની જેમ મેદાન પર ટકરાવ કે ગરમાગરમી ઓછી જોવા મળે છે. ત્યારે આજે દિલ્હી કેપિટલ્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચેની મેચ પહેલા રિષભ પંતે દિગ્વેશ રાઠી અને નીતિશ રાણા વચ્ચે લાંબા સમયથી ચાલતા ઝઘડાનો અંત લાવ્યો હતો અને બંને વચ્ચે સમાધાન કરાવ્યું હતું.
- દિગ્વેશ રાઠી અને નીતિશ રાણા વચ્ચે થયો હતો ઝઘડો
- રિષભ પંતે બંને વચ્ચે કરાવ્યું સમાધાન
- આજે દિલ્હી કેપિટલ્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચેની મેચ
IPLના ઇતિહાસમાં એવા કિસ્સાઓ બન્યા છે જ્યાં મેદાન પર ઉગ્ર ઝઘડા અને વિવાદો થયા છે. પછી ભલે તે કિરોન પોલાર્ડ અને મિશેલ સ્ટાર્ક વચ્ચેની અથડામણ હોય, મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીની પીચ પર અમ્પાયર સાથે ટકરાવ હોય કે પછી ગૌતમ ગંભીર અને વિરાટ કોહલી વચ્ચેની બબાલ હોય ચાહકો આજે પણ આ બધી ક્ષણોને યાદ કરે છે.
જો કે, IPLમાં વાતાવરણ હવે ભૂતકાળ કરતાં વધુ શાંત અને વધુ વ્યાવસાયિક દેખાય છે. ગયા વર્ષે ઓગસ્ટમાં દિલ્હી પ્રીમિયર લીગ (DPL) દરમિયાન દિગ્વેશ રાઠી અને નીતિશ રાણા વચ્ચે થયેલા વિવાદે ચર્ચા જગાવી હતી. તે સમયે બંને ખેલાડીઓ વચ્ચે ઉગ્ર દલીલ થઈ હતી અને પરિસ્થિતિ લગભગ શારીરિક ઝઘડામાં પરિણમી હતી. તે ઘટના બાદ નીતિશ રાણાને તેની મેચ ફીના 50 ટકા દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે દિગ્વેશ રાઠીની મેચ ફીના 80 ટકા કાપવામાં આવ્યા હતા.
આ જ કારણસર જ્યારે બંને ખેલાડીઓ 1 માર્ચે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) અને દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC) વચ્ચે IPL 2026ની નિર્ધારિત મેચ પહેલા સામસામે આવ્યા, ત્યારે ચાહકોની તેમના પર નજર હતી. જોકે, મેચ શરૂ થાય તે પહેલાં જ આખો મામલો શાંતિથી રીતે ઉકેલાઈ ગયો હતો.
The meet-up the internet ordered 😂 pic.twitter.com/2eDeKETnvB
— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) March 31, 2026
કેમેરાએ એ ક્ષણ કેદ કરી હતી, જ્યારે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સના સ્પિનર રાઠી અને દિલ્હી કેપિટલ્સનો બેટર નીતિશ રાણા વાતચીત કરી રહ્યા હતા. તે જ ક્ષણે લખનૌના કેપ્ટન રિષભે પહેલ કરી બંને ખેલાડીઓને બોલાવ્યા અને વિવાદનો અંત લાવવા વિનંતી કરી. પંતે દિગ્વેશ રાઠીને કહ્યું, તું ક્યાં જઈ રહ્યો છે ? બસ હવે પતી ગયું. દરમિયાન નીતિશ રાણાએ પણ રમૂજી રીતે કહ્યું, તો તો મારે એ કિસ્સામાં તારી સાથે બેસવું પડશે. આ વાતચીત દરમિયાન, કુલદીપ યાદવ પણ વાતચીતમાં જોડાયો અને મૂડ હળવો કરવામાં મદદ કરી.
હવે મેદાન પર ભલે પહેવા જેવી ગરમાગરમી ઓછી થઈ ગઈ હોય, તો પણ આવી નાની ક્ષણો નિઃશંકપણે IPLને વધુ રસપ્રદ બનાવી રહી છે. લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સનું પ્રદર્શન ભલે ગત સિઝનમાં સરેરાશ રહ્યું હોય, પરંતુ આ વખતે બંને ટીમો નવી શરૂઆત કરવાનો પ્રયાસ કરશે.
