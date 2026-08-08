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ઋષભ પંતે મધ્યરાત્રિએ CM ધામી પાસે માંગી મદદ, સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ થઈ રહી છે વાયરલ !

Rishabh Pant Viral Post: ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઋષભ પંતની અડધી રાતની પોસ્ટ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ વાયરલ થઈ રહી છે. તેણે ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીને મદદ માટે અપીલ કરી છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 08, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:21 AM IST
ઋષભ પંતે મધ્યરાત્રિએ CM ધામી પાસે માંગી મદદ, સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ થઈ રહી છે વાયરલ !

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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