/ઋષભ પંતે મધ્યરાત્રિએ CM ધામી પાસે માંગી મદદ, સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ થઈ રહી છે વાયરલ !

Rishabh Pant Viral Post: ભારતીય ક્રિકેટર ઋષભ પંત હાલમાં શ્રીલંકા પ્રવાસે છે અને વોર્મ-અપ મેચ રમી રહ્યો છે. આ દરમિયાન, ગઈકાલે મોડી રાત્રે સોશિયલ મીડિયા પર તેણે કરેલી એક પોસ્ટ વાયરલ થઈ રહી છે. પંતે 8 ઓગસ્ટના રોજ રાત્રે 12:46 વાગ્યે ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામી પાસેથી મદદ માંગતી પોસ્ટ કરી હતી. ભારતીય વિકેટકીપર-બેટ્સમેન દિલ્હીથી ઉત્તરાખંડ શિફ્ટ થવા માંગે છે, પરંતુ તેને કેટલીક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. તેથી જ તેણે મધ્યરાત્રિએ સોશિયલ મીડિયા પર મદદ માટે અપીલ કરી હતી.
ઋષભ પંતે સીએમ ધામી પાસે માંગી મદદ
ઋષભ પંતે X પર પોસ્ટ કરી હતી, જેમાં જણાવ્યું હતું કે તે છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી ઉત્તરાખંડ શિફ્ટ કરવા માટે જમીન શોધી રહ્યો છે, પરંતુ કોઈ મળી રહ્યું નથી. તેણે ઉત્તરાખંડના સીએમ પુષ્કર સિંહ ધામી પાસેથી મદદ માંગી હતી. તેણે X પર લખ્યું હતું કે, નમસ્તે સર, તમે કેમ છો? હું ઉત્તરાખંડનો રહેવાસી છું અને હું ઘણા સમયથી દિલ્હીથી ઉત્તરાખંડ શિફ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છું. મને અહીં રહેવા માટે સારી અને મોટી જમીન મળી રહી નથી. મને મારું ઉત્તરાખંડ ખૂબ ગમે છે. હું તમને વિનંતી કરું છું કે કૃપા કરીને મને જમીન મેળવવામાં મદદ કરો, કારણ કે આ પ્રક્રિયા હાલમાં ખૂબ જ મુશ્કેલ બની ગઈ છે.
@pushkardhami hello sir how’s you ??? It’s a long time for me especially being local from Uttrakhand . I have been trying to buy land to shift my base from Delhi to Uttrakhand and I couldn’t find anything facilitating and big to live here I love my Uttrakhand. My humble request…
— Rishabh Pant (@RishabhPant17) August 7, 2026
ઋષભ પંતે વધુમાં કહ્યું કે, મને મારા રાજ્યના પ્રચાર માટે જે જમીન મળવાની હતી તે પણ મળી નથી. બધું બાજુ પર રાખીને, હું ઘરે પાછો ફરવા માંગુ છું અને ઉત્તરાખંડના વિકાસમાં યોગદાન આપવા માંગુ છું. હું મારા પહાડી લોકો પાસે પાછા ફરવા માંગુ છું. કૃપા કરીને આ બાબત પર ધ્યાન આપો. ત્રણ વર્ષ થઈ ગયા છે, અને મને હજુ સુધી કોઈ જમીન મળી નથી. હું તમારા જવાબની રાહ જોઈ રહ્યો છું.
શ્રીલંકા પ્રવાસમાં વ્યસ્ત છે ઋષભ પંત
ઋષભ પંત શ્રીલંકા સામે બે મેચની ટેસ્ટ સિરીઝની તૈયારી કરી રહ્યો છે. સિરીઝ 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થાય છે. આ પહેલા, ભારતીય ટીમ શ્રીલંકામાં ત્રણ દિવસીય પ્રેક્ટિસ મેચ રમી રહી છે. શ્રીલંકાના બેટ્સમેનોએ પહેલા દિવસે પ્રભુત્વ મેળવ્યું. વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપના દૃષ્ટિકોણથી ટીમ ઈન્ડિયા માટે બંને મેચ જીતવી મહત્વપૂર્ણ છે. ઋષભ પંત ટીમનો સિનિયર ખેલાડી છે અને શ્રીલંકા પ્રવાસમાં તેની પાસેથી સારું પ્રદર્શન કરવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવશે.