/હાર બાદ રિષભ પંતે ગુમાવ્યો પિત્તો, ગુસ્સામાં બોલ્યો અપશબ્દ, જાણો કઈ વાતથી થયો આટલો નારાજ

Rishabh Pant Statement : IPL 2026માં રિષભ પંતની આગેવાની હેઠળની લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સનું પ્રદર્શન નિરાશાજનક રહ્યું છે. પ્લેઓફની રેસમાંથી પહેલાથી જ બહાર થઈ ગયેલી LSGને મંગળવારે રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. હાર બાદ પંતે ગુસ્સામાં એક વિચિત્ર નિવેદન આપ્યું હતું.
Rishabh Pant Statement : રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે 220 રનનો સ્કોર નોંધાવવા છતાં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સને 7 વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. હાર બાદ LSGના કેપ્ટન રિષભ પંતે જણાવ્યું હતું કે, મજબૂત શરૂઆત છતાં તેમની ટીમ અંતિમ ઓવરોમાં પોતાનો સ્કોર ઝડપી બનાવવામાં નિષ્ફળ રહી.
વૈભવ સૂર્યવંશીના માત્ર 38 બોલમાં 93 રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગની મદદથી રાજસ્થાન રોયલ્સે 19.1 ઓવરમાં ત્રણ વિકેટે 225 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરીને શાનદાર જીત નોંધાવી. દરમિયાન પંત હાર બાદ નારાજ દેખાતો હતો અને ગુસ્સામાને ગુસ્સામાં તે અપશબ્દ બોલતો સાંભળવા મળ્યો હતો
મેચ પછી પંતે શું કહ્યું ?
મેચ પછી બ્રોડકાસ્ટરો સાથે વાત કરતા પંતે કહ્યું કે, આને ઘણી રીતે જોઈ શકાય છે. જોફ્રા આર્ચરે મિડલ ઓવરો અને અંતિમ ઓવર દરમિયાન જે રીતે બોલિંગ કરી તે એકદમ શાનદાર હતી. જોકે, આ પ્રકારની બેટિંગ-ફ્રેન્ડલી પિચ પર ખાસ કરીને આટલી મજબૂત શરૂઆત કર્યા પછી પણ અમારે કુલ સ્કોરમાં 5થી 10 રન વધારે બનાવવા જોઈતા હતા. ડેથ ઓવરો દરમિયાન અમે તે બેસ્ટ શરૂઆતનો સંપૂર્ણ લાભ ઉઠાવી શક્યા નહીં.
અનુભવના મહત્વ પર ભાર મૂકતા, પંતે કહ્યું કે, પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ હોય કે પ્રતિકૂળ, અનુભવ એવી વસ્તુ છે જેની ગેરહાજરી હંમેશા અનુભવાય છે. અનુભવ રાતોરાત મળતો નથી, તેને બનાવવા માટે વર્ષોની સખત મહેનત લાગે છે. હાઈ દબાણવાળા મુકાબલામાં અનુભવ તમને તમારા વિરોધીઓ પર ધાર આપે છે.
Rishabh Pant didn’t just do it, did he, lol!#ipl #tataipl #rishabhpant #rrvslsg pic.twitter.com/GUvBAbwkTd
— Merupranta Saikia (@MeruprantaMSD) May 19, 2026
પંતે અપશબ્દનો કર્યો ઉપયોગ
ટીમના સતત ખરાબ પરિણામો છતાં રિષભ પંત પોતાના ખેલાડીઓ સાથે ઉભો રહ્યો અને કહ્યું કે જેમ મેં પહેલા કહ્યું હતું અમને અમારી ટીમ પર ગર્વ છે. વર્તમાન પરિસ્થિતિ ગમે તે હોય, અમારી પાસે જે ટીમ છે તેની ક્ષમતા જોતાં અમે જાણીએ છીએ કે અમે મેચ જીતવા માટે સક્ષમ છીએ. બધા જાણે છે કે પરિસ્થિતિઓ અમારા માટે યોગ્ય નથી, પરંતુ તેનાથી એ હકીકત બદલાતી નથી કે અમે એક અત્યંત મજબૂત ટીમ છીએ. જે બાદ પંતે એક અશ્લીલ અપશબ્દનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
જો કે, પંતે જે અપશબ્દો ઉચ્ચાર્યા હતા તે કોઈ બીજા પર નહોતા, પરંતુ તેણે તેની ટીમના સમર્થનમાં અજાણતાં તેનો ઉપયોગ કર્યો હતો. જોકે, ત્યારબાદ તેની આ ક્લિપ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થવા લાગી હતી.