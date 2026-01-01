IPL પહેલા પંતની ટીમના બેટ્સમેને મચાવી તબાહી.. 3.4 કરોડ થશે વસૂલ, એકલે હાથે ટીમને અપાવી જીત
BBL: આઈપીએલ 2025માં નિષ્ફળ સાબિત થયેલી ઋષભ પંતની કેપ્ટનશીપ હેઠળની લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG)ની ટીમ આગામી સીઝન માટે દમદાર દેખાઈ રહી છે. ટીમના બેટ્સમેન મિચેલ માર્શ અત્યારે બિગ બેશ લીગ (BBL)માં બેટથી ધમાલ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં પણ માર્શ ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમની કેપ્ટનશીપ કરતા જોવા મળશે. તેમણે એકલે હાથે પોતાની ટીમને જીત અપાવી દીધી છે.
પહેલા કરી બેટિંગ
હોબાર્ટ હરિકેન્સે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. માર્શ બેટ લઈને ભૂખ્યા સિંહની જેમ બોલરો પર તૂટી પડ્યા હતા. તેમણે નિર્દયતાથી 58 બોલમાં 5 છગ્ગા અને 11 ચોગ્ગાની મદદથી 102 રન ફટકાર્યા. માર્શ સિવાય પર્થ માટે એરોન હાર્ડીએ 43 બોલમાં 5 છગ્ગા અને 9 ચોગ્ગાની મદદથી અણનમ 94 રન બનાવ્યા હતા. માર્શ અને હાર્ડી વચ્ચે ત્રીજી વિકેટ માટે 84 બોલમાં 164 રનની પાર્ટનરશિપ થઈ હતી.
ટીમે બનાવ્યા 229 રન
આ પાર્ટનરશિપના કારણે પર્થ સ્કોર્ચર્સે 3 વિકેટ પર 229 રનનો પહાડ જેવો સ્કોર બનાવ્યો હતો. 230 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કરવા ઉતરેલી હોબાર્ટ હરિકેન્સની ટીમ 20 ઓવરમાં 9 વિકેટ પર 189 રન જ બનાવી શકી અને 40 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. હોબાર્ટ માટે ટિમ વોર્ડે 17 બોલમાં 27, નિખિલ ચૌધરીએ 15 બોલમાં 31 અને મેથ્યુ વેડે 14 બોલમાં 29 રનની ઈનિંગ રમી હતી.
પર્થ સ્કોર્ચર્સની શાનદાર બોલિંગ
પર્થ માટે એશ્ટન અગરે શાનદાર બોલિંગ કરી હતી. તેમણે 4 ઓવરમાં 38 રન આપીને 3 વિકેટ ઝડપી હતી. જોએલ પેરિસ અને એરોન હાર્ડીને 2-2 વિકેટ મળી હતી. કૂપર કોનોલી અને બ્રોડી કાઉચને 1-1 વિકેટ મળી હતી.
મિચેલ માર્શને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. સીઝનની પાંચમી મેચમાં પર્થની આ ત્રીજી જીત હતી. 6 પોઈન્ટ સાથે ટીમ પોઈન્ટ ટેબલમાં ત્રીજા સ્થાને છે. મેલબોર્ન સ્ટાર્સ પ્રથમ અને હોબાર્ટ હરિકેન્સ હાર છતાં બીજા સ્થાને છે, જ્યારે એડિલેડ સ્ટ્રાઈકર્સ ચોથા સ્થાને છે.
