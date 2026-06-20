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પંતને 12 કરોડનું નુકસાન, હાર્દિક MI છોડશે? IPL 2027 પહેલાં આ 5 મોટા સ્ટાર્સની કરિયર પર 'ગ્રહણ' અને ટીમ બદલાવાની ચર્ચા!

IPL 2026 એ ઘણા ક્રિકેટરોની કારકીર્દીને ગ્રહણ લગાડ્યું છે. હાલમાં જે ટ્રેડની અફવાઓ ચાલી રહી છે એ સાચી સાબિત થશે તો  આગામી IPL 2027ની સીઝન શરૂ થાય તે પહેલાં ફ્રેન્ચાઈઝીઓ વચ્ચે ખેલાડીઓની અદલા-બદલી (Trade) અને વાપસીને લઈને ક્રિકેટ જગતમાં મોટો ગરમાવો આવી શકે છે. ઘણા મોટા સ્ટાર ખેલાડી જેવા કે હાર્દિક પંડ્યા, યશસ્વી જયસ્વાલ, રિષભ પંત, કુલદીપ યાદવ અને સૂર્ય કુમારની યાદવની ફ્રેન્ચાઈઝી બદલાઈ શકે છે જોકે, આ માત્ર ચર્ચાઓ છે અને આગામી સમય જ બતાવશે કે અદલા બદલીની અફવાઓ કેટલી સાચી ઠરે છે. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 20, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:55 PM IST
પંતને 12 કરોડનું નુકસાન, હાર્દિક MI છોડશે? IPL 2027 પહેલાં આ 5 મોટા સ્ટાર્સની કરિયર પર 'ગ્રહણ' અને ટીમ બદલાવાની ચર્ચા!
Image Credit: AI Image

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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