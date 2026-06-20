પંતને 12 કરોડનું નુકસાન, હાર્દિક MI છોડશે? IPL 2027 પહેલાં આ 5 મોટા સ્ટાર્સની કરિયર પર 'ગ્રહણ' અને ટીમ બદલાવાની ચર્ચા!

ભારતમાં સૌથી જોવાતી કોઈ રમત હોય તો એ ક્રિકેટ છે. IPLની શરૂઆત બાદ ક્રિકેટ જગતમાં મોટી હલચલ જોવા મળી છે. હાલમાં મીડિયા અહેવાલો મુજબ, IPL ઈતિહાસના સૌથી ચોંકાવનારા અને મોટા 'સ્વેપ ટ્રેડ'ની દરખાસ્તોની ચર્ચાઓ છે. સૌથી મોટી ચર્ચા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (MI)ના કપ્તાન હાર્દિક પંડ્યા અને રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR)ના સ્ટાર ઓપનર યશસ્વી જાયસ્વાલ વચ્ચેના મેગા ટ્રેડની છે.
બીજી તરફ, રિષભ પંત લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) છોડીને ₹12 કરોડના નાણાકીય નુકસાન સાથે પોતાની જૂની ટીમ દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC)માં ઘરવાપસી કરવા તૈયાર થયો છે, જ્યારે દિલ્હીના ચાઈનામેન સ્પિનર કુલદીપ યાદવ લખનૌ (LSG)માં ટ્રેડ થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત, પૂર્વ ક્રિકેટર રોબિન ઉથપ્પાની ભવિષ્યવાણી મુજબ સૂર્યકુમાર યાદવ પણ આગામી સીઝન્સમાં મુંબઈ છોડીને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR)માં કપ્તાન તરીકે પરત ફરી શકે છે. જો આ અટકળો સાચી સાબિત થશે, તો આગામી સીઝન પહેલા તમામ મુખ્ય ટીમોના સમીકરણો અને કોર આખે આખો બદલાઈ જશે.
હાર્દિક પંડ્યા અને યશસ્વી જયસ્વાલ વચ્ચે મેગા ટ્રેડની અટકળો (MI vs RR)
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (MI) અને રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR) વચ્ચે આઈપીએલ ઈતિહાસના સૌથી મોટા ટ્રેડને લઈને વાતચીત ચાલી રહી હોવાની ચર્ચા છે. આ અટકળો પ્રમાણે, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યા રાજસ્થાન રોયલ્સમાં જઈ શકે છે, જ્યારે તેના બદલામાં રાજસ્થાનના સ્ટાર ઓપનર યશસ્વી જાયસ્વાલ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સમાં સામેલ થઈ શકે છે.
કેમ આ ચર્ચા ચાલી રહી છે : IPL 2026માં હાર્દિક પંડ્યાનું પ્રદર્શન કપ્તાની, બેટિંગ અને બોલિંગ ત્રણેયમાં નબળું રહ્યું છે. પંડ્યાએ 10 મેચમાં માત્ર 206 રન અને 4 વિકેટ લીધી છે. આ સમયે MI પોઈન્ટ ટેબલમાં 9મા સ્થાને રહી હતી. જો આ ટ્રેડ થાય તો મુંબઈને લાંબા ગાળા માટે મજબૂત ભારતીય ઓપનર મળશે, જ્યારે રાજસ્થાનને એક અનુભવી કપ્તાન અને ઓલરાઉન્ડર મળી શકે છે. જોકે, હજુ સુધી સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી.
રિષભ પંતની કરોડોના નુકસાન સાથે દિલ્હીમાં ઘરવાપસી અને કુલદીપ LSGમાં (DC vs LSG)
IPL ઈતિહાસની સૌથી ચોંકાવનારી સ્વેપ ડીલની દરખાસ્ત BCCIને મંજૂરી માટે મોકલવામાં આવી હોવાના અહેવાલ છે.
રિષભ પંત : પંત લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) છોડીને તેની જૂની ફ્રેન્ચાઈઝી દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC)માં વાપસી કરવા તૈયાર છે. આ માટે તે ₹12 કરોડનું મોટું નાણાકીય નુકસાન વેઠવા પણ રાજી થયો છે. તેને આગામી સીઝન માટે ₹27 કરોડના બદલે ₹15 કરોડ જ મળશે, એટલે કે તેની સેલરીમાં 44.44% નો ઘટાડો થશે. જોકે, દિલ્હીમાં તે હાલ માત્ર વિકેટકીપર-બેટ્સમેન તરીકે જોડાશે. એટલે પંતને સીધું 12 કરોડનું નુક્સાન જશે. આ માટે દિલ્હી પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે.
કુલદીપ યાદવ : આ ડીલના ભાગરૂપે ચાઈનામેન સ્પિનર કુલદીપ યાદવ દિલ્હી કેપિટલ્સ છોડીને તેની હોમ સ્ટેટની ટીમ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સમાં જોડાશે. કુલદીપની વર્તમાન સેલરી ₹13.25 કરોડ સાથે LSGમાં ટ્રેડ થશે. જોકે, આ મામલે કુલદીપ તરફથી કોઈ ઓફિશિયલ બાબત બહાર આવી નથી. જોકે, આ મામલો BCCIમાં પેન્ડીંગ હોવાથી કુલદીપ પણ તૈયાર હોવાની ચર્ચાઓ છે.
સૂર્યકુમાર યાદવની KKRમાં વાપસી અને કપ્તાનીની ભવિષ્યવાણી
આ લગભગ અશક્ય હોવા છતાં આ બાબતે ચર્ચા ચાલી રહી છે. પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર રોબિન ઉથપ્પાએ સૂર્યકુમાર યાદવને લઈને એક મોટી ભવિષ્યવાણી કરી છે.
શું કહ્યું ઉથપ્પાએ ? ઉથપ્પાના મતે, સૂર્યકુમાર યાદવ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (MI)નો સાથ છોડીને આગામી સીઝન્સમાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) માં વાપસી કરી શકે છે.
ભવિષ્યનો કેપ્ટન: KKRમાં વાપસી બાદ સૂર્યા ગૌતમ ગંભીરની જોડી સાથે ટીમની કપ્તાની સંભાળતા પણ જોવા મળી શકે છે. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની અંદર ચાલી રહેલી હલચલ વચ્ચે સૂર્યા અને હાર્દિક વચ્ચેના સમીકરણોને લીધે પણ આ અટકળોને વેગ મળ્યો છે.
શા માટે આ ચર્ચા છે : જો આ ટ્રેડ રૂમર્સ સાચા સાબિત થાય, તો IPL 2027ની સીઝન શરૂ થાય તે પહેલાં જ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ, રાજસ્થાન રોયલ્સ, દિલ્હી કેપિટલ્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સના આખા કોર ઓર્ગેનાઈઝેશન અને ટીમનું બેલેન્સ બદલાઈ જશે. ખાસ કરીને પંત અને કુલદીપની ડીલ કાગળ પર મંજૂરી સ્તરે હોવાનું મીડિયા રિપોર્ટ્સ કહી રહ્યા છે.
આ 5 ખેલાડીઓના આઈપીએલ (IPL) કરિયરના મુખ્ય આંકડા અને દેખાવની વિગતો પણ એટલી જ જરૂરી છે.
1. હાર્દિક પંડ્યા (Hardik Pandya) – ઓલરાઉન્ડર
મેચ: 162
રન: 2955+ (સ્ટ્રાઈક રેટ: 146.29) | અડધી સદી: 10
વિકેટ: 60+
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સાથે 4 આઈપીએલ ટાઈટલ અને ગુજરાત ટાઈટન્સ (GT)ના કપ્તાન તરીકે 2022માં ડેબ્યુ સિઝનમાં જ ટીમની ચેમ્પિયન બનાવી હતી. જોકે, ગત સીઝનની 10 મેચમાં તે માત્ર 206 રન અને 4 વિકેટ જ લઈ શક્યો હતો. હાર્દિક એક બેસ્ટ કેપ્ટન હોવાનું હજુ પૂરવાર કરી શક્યો નથી. મુંબઈ સાથે જોડાયા બાદ હાર્દિક પટેલની પડતીની શરૂઆત થઈ છે.
2. યશસ્વી જાયસ્વાલ (Yashasvi Jaiswal) – ઓપનર
મેચ : 83
રન: 2593 (એવરેજ: 32+ | સ્ટ્રાઈક રેટ: 150+)
સદી: 2 | અડધી સદી: 15+
રાજસ્થાન રોયલ્સનો આ સ્ટાર ઓપનર પાવરપ્લેમાં વિસ્ફોટક બેટિંગ માટે જાણીતો છે. 2023ની સીઝન તેના માટે ટર્નિંગ પોઈન્ટ રહી હતી, જેમાં તેણે 48.07ની સરેરાશથી 625 રન ફટકાર્યા હતા. જોકે, વૈભવ સૂર્યવંશીની રાજસ્થાનમાં એન્ટ્રી બાદ એનું પ્રદર્શન ઢંકાઈ રહ્યું છે.
3. રિષભ પંત (Rishabh Pant) – વિકેટકીપર બેટ્સમેન
મેચ : 139
રન : 3,865 (સ્ટ્રાઈક રેટ: 145+)
સદી: 2 | અડધી સદી: 20+ | હાઈએસ્ટ સ્કોર: 128*
આઈપીએલ ઈતિહાસના સૌથી મોંઘા ખેલાડી (₹27 કરોડ) દિલ્હી કેપિટલ્સના કપ્તાન તરીકે 2021માં 23 વર્ષની ઉંમરે સૌથી યુવા કપ્તાન બન્યો હતો. 2018માં તેણે એક જ સીઝનમાં 684 રન બનાવ્યા હતા. જોકે, એના એક્સિડન્ટ બાદ એની પડતીની શરૂઆત થઈ છે. એક સમયે ધાકડ બેટ્સમેન અને વિકેટકિપર ગણાતો પંત પોતાની લયમાં આવી રહ્યો નથી. છેલ્લી 2 સિઝનથી લખનૌ તેનો ભાર વેઢી રહી છે.
4. કુલદીપ યાદવ (Kuldeep Yadav) – ચાઈનામેન સ્પિનર
મેચ : 100+
વિકેટ: 120+ (શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન: 4/14)
ઇકોનોમી રેટ: 8ની આસપાસ
શરૂઆતમાં KKR તરફથી રમ્યા બાદ, દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC)માં આવ્યા પછી તેના પ્રદર્શનમાં જબરદસ્ત ઉછાળો આવ્યો હતો. તે મિડલ ઓવરોમાં વિકેટ ટેકર બોલર તરીકે ફ્રેન્ચાઈઝીઓનો ફેવરિટ છે. જેથી તેને લખનઉં લેવા માગે તેવા અહેવાલો છે.
5. સૂર્યકુમાર યાદવ (Suryakumar Yadav) – બેટ્સમેન (મિડલ ઓર્ડર)
મેચ : 179+
રન: 3,500+ (સ્ટ્રાઈક રેટ: 145+)
સદી: 2 | અડધી સદી: 24+
IPLનો '360 ડિગ્રી' પ્લેયર. 214-17 વચ્ચે KKRમાં વાઇસ-કેપ્ટન રહી ચૂક્યો છે, પરંતુ 2018માં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સમાં પરત ફર્યા બાદ તે રન-મશીન સાબિત થયો હતો. હાલમાં એનો ખરાબ સમય ચાલી રહ્યો છે. મુંબઈને 2019 તથા 2020ના બેક-ટુ-બેક ટાઈટલ જીતાડવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. જોકે, આ ખેલાડી મુંબઈમાંથી બીજી ટીમમાં જાય એવી સંભાવનાઓ ઘણી ઓછી છે. મુંબઈનું મેનેજમેન્ટ સારી રીતે જાણે છે કે દર સમયે ખેલાડીઓનું ફોર્મ એકસરખું હોતું નથી.