Video: ડ્રેસિંગ રૂમમાં એક એવું કૃત્ય કરતા પકડાયો રિયાન પરાગ, શું રાજસ્થાન રોયલ્સના કેપ્ટનને થઈ શકે છે જેલ અને ભારે દંડ !
Riyan Parag Video: ક્રિકેટરો હવે યુવાનો માટે રોલ મોડેલ છે, પરંતુ એક કાંડએ તેમનું ગૌરવ ચકનાચૂર કરી નાખ્યું છે. રાજસ્થાન રોયલ્સના કેપ્ટન રિયાન પરાગ લાઇવ ટીવી પર કંઈક આવું કરતા પકડાયા છે.
- ક્રિકેટરો હવે યુવાનો માટે રોલ મોડેલ છે
- પરંતુ એક કાંડએ તેમનું ગૌરવ ચકનાચૂર કરી નાખ્યું છે.
- રાજસ્થાન રોયલ્સના કેપ્ટન રિયાન પરાગ લાઇવ ટીવી પર કંઈક આવું કરતા પકડાયા છે.
Riyan Parag Video: રાજસ્થાન રોયલ્સે IPL 2026માં પંજાબ કિંગ્સની જીતનો સિલસિલો ભલે રોકી દીધો હોય, પરંતુ કેપ્ટન રિયાન પરાગ ડ્રેસિંગ રૂમમાં એક એવું કૃત્ય કરતા પકડાયા હતા જેનાથી તેમની સામે કાર્યવાહી થઈ શકે. પંજાબ કિંગ્સ વિરુદ્ધ રાજસ્થાન રોયલ્સ મેચ દરમિયાન, રિયાન પરાગને તેના ડ્રેસિંગ રૂમમાં એક એવા પદાર્થનો ઉપયોગ કરતા જોવા મળ્યો હતો જે ભારતમાં અડધા દાયકાથી વધુ સમયથી પ્રતિબંધિત છે. વધુમાં, આ એક એવું કૃત્ય છે જેને તેના ચાહકો મંજૂર નહીં કરે.
સોશિયલ મીડિયા પર વિડિયો અને ફોટા વાયરલ
હકીકતમાં, મુલ્લાનપુર, ન્યુ ચંદીગઢમાં રમાયેલી મેચ દરમિયાન, રાજસ્થાન રોયલ્સના કેપ્ટન રિયાન પરાગ ડ્રેસિંગ રૂમમાં વેપિંગ અથવા ધૂમ્રપાન કરતા જોવા મળ્યા હતા. સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા ફોટામાં સ્પષ્ટપણે રિયાન પરાગ ડ્રેસિંગ રૂમમાં બેઠો છે, હાથમાં ઇ-સિગારેટ પકડીને.
તેની સામે કાર્યવાહી કરી શકે છે BCCI
ભારતમાં 2019માં ઈ-સિગારેટ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. પ્રશ્ન એ છે કે આવી વસ્તુઓ ડ્રેસિંગ રૂમનો ભાગ કેવી રીતે બની, અને હવે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) તેમની સામે કાર્યવાહી કરી શકે છે.
ભારતમાં 2019થી વેપિંગ પર પ્રતિબંધ
પ્રોહિબિશન ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક સિગારેટ એક્ટ (PECA) 2019 મુજબ, ભારતમાં વેપિંગ પર પ્રતિબંધ છે, અને નિયમો તોડવાથી જેલ અને ભારે દંડ થઈ શકે છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે આ યુવા રોલ મોડેલ પોતાને કેવી રીતે રજૂ કરી રહ્યા છે, અને શું તેમને કોઈ દંડનો સામનો કરવો પડશે? શું BCCI આ કૃત્ય માટે રિયાન પરાગને સજા કરશે? જ્યારે ક્રિકેટ મેચ દરમિયાન આવી ઘટનાઓ વારંવાર નોંધાઈ છે, ભારતમાં નિયમોને જોતાં, કડક અમલીકરણની શક્યતા છે.
His 15-year-old teammate is more mature.. #riyanparag is captain of a #IPL franchise and doesn't know or cares about the rules. pic.twitter.com/JXTnglwgAV
— Jatin Sharma (@jatincricket) April 28, 2026
મેચની વાત કરીએ તો, પંજાબ કિંગ્સે પહેલા બેટિંગ કરતા 4 વિકેટ ગુમાવીને 222 રન બનાવ્યા. માર્કસ સ્ટોઇનિસે 22 બોલમાં 62 રન બનાવ્યા, જ્યારે પ્રભસિમરન સિંહે 44 બોલમાં 59 રન બનાવ્યા. કૂપર કોનોલીએ 14 બોલમાં 30 રન બનાવ્યા અને શ્રેયસ ઐયરે 27 બોલમાં 30 રન બનાવ્યા.
રાજસ્થાને પંજાબ સામે 6 વિકેટે મેળવી જીત
રાજસ્થાન રોયલ્સે 19.2 ઓવરમાં 228 રન બનાવીને 6 વિકેટે મેચ જીતી લીધી. ડોનાવન ફરેરાએ 26 બોલમાં 52 રન બનાવ્યા, જ્યારે યશસ્વી જયસ્વાલે 27 બોલમાં 51 રન બનાવ્યા. વૈભવ સૂર્યવંશી 16 બોલમાં 43 રન બનાવીને આઉટ થયો. શુભમ દુબેએ 12 બોલમાં 31 રનની ઇનિંગ રમી.
Disclaimer: આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
