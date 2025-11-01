Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

આ સ્ટાર ખેલાડીએ ચાહકોને આપ્યો મોટો ઝટકો, અચાનક નિવૃત્તિની કરી જાહેરાત

Rohan Bopanna Announces Retirement : ભારતીય ટેનિસ સ્ટાર રોહન બોપન્નાએ ટેનિસમાંથી નિવૃત્તિની સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે. 20 વર્ષથી વધુ સમયની તેની શાનદાર કારકિર્દીનો અંત આવ્યો છે. રોહન બોપન્નાની વ્યાવસાયિક ટેનિસમાંથી અચાનક નિવૃત્તિએ તેના ચાહકોને નિરાશ અને ચોંકાવી દીધા છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 01, 2025, 04:53 PM IST

Trending Photos

આ સ્ટાર ખેલાડીએ ચાહકોને આપ્યો મોટો ઝટકો, અચાનક નિવૃત્તિની કરી જાહેરાત

Rohan Bopanna Announces Retirement : ભારતીય ટેનિસ સ્ટાર રોહન બોપન્નાએ નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. બોપન્નાએ 1 નવેમ્બરના રોજ એક ભાવુક પોસ્ટ શેર કરી, તેના બે દાયકાથી વધુ લાંબા ટેનિસ કારકિર્દીના અંતની જાહેરાત કરી હતી. રોહન બોપન્નાએ ભારતીય રમત પર અલગ છાપ છોડી છે. 45 વર્ષીય ખેલાડીની છેલ્લી ટુર્નામેન્ટ પેરિસ માસ્ટર્સ 2025 રમી હતી.

રોહન બોપન્નાએ અચાનક નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી

Add Zee News as a Preferred Source

ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરેલી ભાવુક પોસ્ટમાં રોહન બોપન્નાએ લખ્યું, "અલવિદા, પણ અંત નહીં. એવી કોઈ વસ્તુને ગુડબાય કહેવું ખૂબ મુશ્કેલ છે જેણે તમારા જીવનને મતલબ આપ્યો હોય. 20 અવિસ્મરણીય વર્ષો પછી, સમય આવી ગયો છે. હું સત્તાવાર રીતે મારા રેકેટને વિરામ આપી રહ્યો છું. જેમ જેમ હું આ લખી રહ્યો છું, મારું હૃદય ભારે અને કૃતજ્ઞ બંની રહ્યું છે. કુર્ગના એક નાના શહેરથી મારી સફર શરૂ કરીને, લાકડાના બ્લોક્સ કાપીને મારી સર્વિસ મજબૂત કરી, કોફીના બગીચાઓમાં દોડીને સ્ટેમિના બનાવ્યો અને અને તૂટેલા કોર્ટ પર સપના જોતા આજે હું વિશ્વના સૌથી મોટા મંચ પર પહોંચી ગયો છું. આ બધું એક સ્વપ્ન જેવું લાગે છે."

રોહન બોપન્નાએ આગળ લખ્યું, "ટેનિસ મારા માટે માત્ર એક રમત રહી નથી, તેણે મને જીવનમાં ધ્યેય આપ્યો છે. જ્યારે હું ખોવાઈ રહ્યો હતો ત્યારે તેણે મને તાકાત આપી છે. જ્યારે હું તૂટી રહ્યો હતો ત્યારે તેણે મને આત્મવિશ્વાસ આપ્યો છે. જ્યારે પણ હું કોર્ટ પર પગ મુકતો, ત્યારે આ રમતે મને ધીરજ, જુસ્સો અને પાછા ઉભા થવાની હિંમત આપી છે. જ્યારે હું અંદરથી કહેતો હતો કે હું કંઈ કરી શકું એમ નથી, ત્યારે ટેનિસે મને લડવાનું શીખવ્યું છે અને સૌથી અગત્યનું, તેણે મને યાદ અપાવ્યું છે કે મેં શા માટે શરૂઆત કરી હતી અને હું કોણ છું."

 

45 વર્ષની ઉંમરે ટેનિસને અલવિદા

રોહન બોપન્ના 45 વર્ષની ઉંમરે વ્યાવસાયિક ટેનિસમાંથી નિવૃત્તિ લઈ રહ્યો છે. તે ટેનિસ પ્રત્યેના અતૂટ જુસ્સા પર બનેલો વારસો પાછળ છોડી ગયો છે. 2024માં રોહન બોપન્ના સૌથી વયસ્ક ગ્રાન્ડ સ્લેમ ચેમ્પિયન અને ડબલ્સમાં સૌથી વયસ્ક વર્લ્ડ નંબર 1 ખેલાડી બનીને ઇતિહાસ રચ્યો. ચાર વખતના ઓલિમ્પિયન રોહન બોપન્ના 2016 રિયો ઓલિમ્પિકમાં સાનિયા મિર્ઝા સાથે મેડલ જીતવાની ખૂબ નજીક પહોંચ્યો હતો, પરંતુ તે નિષ્ફળ ગયા. 20 વર્ષથી વધુ સમય સુધી તે ભારતીય ડેવિસ કપ ટીમનો આધારસ્તંભ હતો, તેણે કોર્ટ પર અને બહાર બંને જગ્યાએ સુસંગતતા અને નેતૃત્વના ગુણોનું પ્રદર્શન કર્યું.

રોહન બોપન્નાનો પ્રવાસ હજુ પૂરો થયો નથી

ટેનિસ સાથે રોહન બોપન્નાનો પ્રવાસ હજુ પૂરો થયો નથી. રોહન બોપન્ના ટેનિસ એકેડેમી અને UTR પ્રો ટેનિસ દ્વારા દેશના ઉભરતા યુવા અને પ્રતિભાશાળી ખેલાડીઓને માર્ગદર્શન આપવા માટે સમર્પિત છે. રોહન બોપન્ના ઇચ્છે છે કે રમત પ્રત્યેનો તેમનો જુસ્સો ભવિષ્યની પેઢીઓ સુધી પહોંચે. તેમની કારકિર્દી દરમિયાન, રોહન બોપન્નાએ બે ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટાઇટલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. તેમણે 2014માં ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન મેન્સ ડબલ્સ ટાઇટલ અને 2017માં ફ્રેન્ચ ઓપન મિક્સ્ડ ડબલ્સ ટાઇટલ જીત્યું. તેમની કારકિર્દીની ટોચ પર રોહન બોપન્ના ચાર ગ્રાન્ડ સ્લેમની ફાઇનલમાં પહોંચ્યા. આ ઉપરાંત બોપન્ના 2012 અને 2015માં વર્ષના અંતે ATP ફાઇનલ્સની ફાઇનલમાં પહોંચ્યા હતા.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Rohan BopannaRohan Bopanna retirementTennis

Trending news