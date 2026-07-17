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લૉર્ડ્સમાં રોહિતની છેલ્લી વન-ડે? કોહલી પર પણ ગંભીર અને અગરકર લઈ શકે છે મોટો નિર્ણય, જાણો

Rohit Sharma Retirement News: રોહિત શર્માની છેલ્લી વન-ડે પર સોશિયલ મીડિયા ભરાઈ ગયું છે, અફવાહ ફેલાઈ ગઈ છે કે લોડ્સમાં રોહિત પોતાના કરિયરનો છેલ્લો મેચ રમશે, હવે ફેન્સ વિરાટ કોહલીના ભવિષ્ય વિશે વિચારીને પણ ડરી રહ્યા છે. વિરાટ કોહલી પર હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર અને ચીફ સિલેક્ટર અજીત અગરકરનો શું પ્લાન છે, ચાલો તેના વિશે તમને જણાવીએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 17, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:48 PM IST
લૉર્ડ્સમાં રોહિતની છેલ્લી વન-ડે? કોહલી પર પણ ગંભીર અને અગરકર લઈ શકે છે મોટો નિર્ણય, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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