/લૉર્ડ્સમાં રોહિતની છેલ્લી વન-ડે? કોહલી પર પણ ગંભીર અને અગરકર લઈ શકે છે મોટો નિર્ણય, જાણો

Rohit Sharma Retirement News: ખાનગી પોર્ટલના રિપોર્ટ મુજબ રોહિત શર્માએ સાફ મેસેજ મળી ચુક્યા છે કે તેઓ સિલેક્ટરના ફ્યૂચર પ્લાનમાં નથી. પણ વિરાટ કોહલી પર ગંભીર અને અગરગરનો પ્લાન છે અને તે શું વિચારે છે કે ફ્યૂચર પ્લાન શું છે, તેના વિશે જણાવીએ.
પીટીઆઈની રિપોર્ટ મુજબ નેશનલ સિલેક્શન કમેટીના UKમાં ચાલી રહેલી હાલની સિરીઝ બાદ વનડે ફોર્મેટમાં રોહિતને સિલેક્ટ કરવામાં આવશે નહીં, પોતાના છેલ્લા 8 વનડે મેચમાં રોહિતે કુલ 241 રન બનાવ્યા છે, જેમાં તેમની એવરેજ 30.1 અને સ્ટ્રાઈક રેટ 88.6નો રહ્યો છે. તેમાં એક હાફ સેન્ચ્યુરીનો પણ સમાવેશ થાય છે. સિલેક્ટર યશસ્વી જયસ્વાલ જેવા યુવાન બેટ્સમેનને સ્થાન આપવાનું વિચારી રહ્યા છે.
રોહિત ખુશ નહોતો
અહેવાલોમાં સંકેત મળ્યો હતો કે રોહિત શર્મા સિલેક્ટરના નિર્ણયથી નાખુશ હતા અને તેમણે BCCI અધિકારીઓ સાથે વાત કરી હતી. PTIના અહેવાલ મુજબ, રાષ્ટ્રીય પસંદગીકારો ઇચ્છે છે કે યશસ્વી જયસ્વાલ, જેમણે ત્રણ ઇનિંગ્સમાં બે સદી ફટકારી છે, તેને વધુ તક આપવામાં આવે. લગભગ 20 મેચ બાકી છે, અને જયસ્વાલને તે 20 મેચો મળવી જોઈએ.
વિરાટ કોહલી માટે શું પ્લાન છે?
સ્ટાર વિરાટ કોહલીએ રોહિત શર્મા સાથે જ ટેસ્ટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી. રોહિતની જાહેરાતના થોડા દિવસો પછી જ તેણે ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટ દ્વારા નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. હવે, ODI પર પણ આવી જ શંકાઓ ઉભી થઈ રહી છે. અહેવાલો અનુસાર, હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર અને અગરકર સંમત છે કે વિરાટ કોહલી એક પોતાની રીતે પસંદ કરેલ ખેલાડી છે, તેના ફોર્મ અને ફિટનેસને જોતાં, જ્યારે રોહિત નથી.