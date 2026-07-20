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વનડે ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની અફવાઓ પર રોહિત શર્માએ મૌન તોડ્યું; ઇંગ્લેન્ડ સામેની મેચ બાદ આપ્યું મોટું નિવેદન

Rohit Sharma Statement: વનડેમાં સંન્યાસના સમાચારો પર ખુદ રોહિત શર્માની પ્રતિક્રિયા આવી ગઈ છે. તેણે ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ ત્રીજી વનડે બાદ આ વિશે વાત કરી. જાણો હિટમેને શું કહ્યું.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 20, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:43 PM IST
વનડે ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની અફવાઓ પર રોહિત શર્માએ મૌન તોડ્યું; ઇંગ્લેન્ડ સામેની મેચ બાદ આપ્યું મોટું નિવેદન

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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