/વનડે ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની અફવાઓ પર રોહિત શર્માએ મૌન તોડ્યું; ઇંગ્લેન્ડ સામેની મેચ બાદ આપ્યું મોટું નિવેદન

રોહિત શર્મા ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ ત્રીજી વનડે બાદ નહીં રમે, ડ્રોપ થઈ જશે, આવી ચર્ચા તાજેતરમાં છવાયેલી રહી. ત્યારબાદ BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ તેનું ખંડન કર્યું, પરંતુ હજુ સ્પષ્ટ નથી કે રોહિત 2027 વનડે વિશ્વકપની ટીમનો હિસ્સો હશે. પરંતુ આ સમાચારો પર ખુદ રોહિત શર્માનું નિવેદન આવ્યું છે. તેણે લોર્ડ્સ ગ્રાઉન્ડ પર રમાયેલા ત્રીજા મુકાબલા બાદ આ વિશે વાત કરી.
ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ ત્રીજી વનડેમાં રોહિત શર્માએ 138 રનની નિર્ણાયક ઈનિંગ રમી હતી. તે લોર્ડ્સમાં વનડે ક્રિકેટમાં સદી ફટકારનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બન્યો છે. રોહિતે 11 બોલની ઈનિંગમાં 5 સિક્સ અને 17 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. તેણે શુભમન ગિલની સાથે મળી 147 રનની ભાગીદારી કરી અને પછી વિરાટ કોહલીની સાથે પણ સદીની ભાગીદારી કરી. પરંતુ ભારત આ મેચ હારી ગયું. તેને લઈને રોહિતે કહ્યું- અમે બર્મિંઘમમાં જીતની સાથે સારી શરૂઆત કરી, પછી કાર્ડિફ હારી ગયા, આજે બેટિંગમાં સારી શરૂઆત થઈ, છતાં હારી ગયા.
He was the most-talked about cricketer before the Lord's ODI and he still remains the most-talked about after his scintillating hundred 🙌
🎥 Hear from the man himself as he soaked everything in to produce a masterclass 🫡 - By @RajalArora #TeamIndia | @ImRo45…
— BCCI (@BCCI) July 20, 2026
નિવૃત્તિની અટકળો પર શું બોલ્યો રોહિત શર્મા
રોહિત શર્માએ કહ્યુ- મારૂ કામ સારી બેટિંગ કરવાનું છે. બહાર વાતો થતી રહી છે. જ્યાં સુધી હું અહીં છું આવી વાતો થતી રહેશે. આ બધુ મારા માટે મહત્વ રાખતું નથી. જે મહત્વ રાખે છે તે છે હું મેદાન પર શું કરુ છું. હું મારૂ સર્વશ્રેષ્ઠ આપવાનો પ્રયાસ કરુ છું. હું ટીમની સફળતામાં યોગદાન આપવાનો પ્રયાસ કરુ છું અને અત્યારે મારૂ તેના પર ફોકસ છે. આ બહારની વાતો થવા દો કારણ કે તે નહીં થાય તો મજા નહીં આવે. મારૂ કામ ગ્રાઉન્ડની અંદર છે અને તેનું બહાર.
રોહિત શર્માએ કહ્યું- હારથી દુખી છું, જ્યારે અમે સારી શરૂઆત કરી હતી. અમે 20-25 રન (27) પાછળ રહી ગયા. જ્યારે આપણે બોલિંગની વાત કરીએ છીએ તો સમજવું પડસે કે ઘણા ખેલાડી છે, જે વનડે ક્રિકેટમાં વધુ રમ્યા નથી. તેને સમય આપવો પડશે. પોતાની ઈનિંગ વિશે કહ્યું કે મને ઈંગ્લેન્ડમાં રમવું પસંદ છે અને આ ઈનિંગની મજા માણી, પરંતુ પરિણામથી નિરાશ છું.