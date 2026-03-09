Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsરોહિત શર્માનો પત્ની રિતિકા સાથે થયો ઝઘડો ? વીડિયો થયો વાયરલ

રોહિત શર્માનો પત્ની રિતિકા સાથે થયો ઝઘડો ? વીડિયો થયો વાયરલ

Rohit Sharma : રોહિત શર્મા અને તેની પત્નીનો એક વિડીયો હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. વિડીયો દરમિયાન કંઈક એવું બન્યું જે બાદ લોકો મજેદાર કમેન્ટ કરી રહ્યા છે. આ વીડિયો ફાઈનલ મેચ દરમિયાનનો છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 09, 2026, 06:02 PM IST

Trending Photos

રોહિત શર્માનો પત્ની રિતિકા સાથે થયો ઝઘડો ? વીડિયો થયો વાયરલ

Rohit Sharma : રવિવારે રાત્રે T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ સમાપ્ત થઈ અને ભારતે ટાઇટલ જીત્યું ત્યારથી મેચ, ખેલાડીઓ અને મેદાનના વિવિધ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે.  વીડિયો જોયા પછી લોકો પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે. રોહિત શર્મા અને તેની પત્નીનો એક વીડિયો હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

વાયરલ વીડિયોમાં શું છે ?

વાયરલ વીડિયોમાં રોહિત શર્મા તેની પત્ની સાથે બાઉન્ડ્રી પર ઊભો છે અને તે તેની સાથે વાત કરી રહ્યો છે, પરંતુ રોહિત શર્મા એવી પ્રતિક્રિયા આપે છે કે જાણે તેને સાંભળવા માંગતો ના હોય અથવા તે વિષય પર ચર્ચા કરવા માંગતો ન હોય. આ પછી જ્યારે રોહિત શર્મા દૂર જાય છે, ત્યારે તેની પત્ની તેને પાછો બોલાવે છે અને વાતચીત શરૂ કરે છે.

વાતચીત દરમિયાન રોહિત શર્માની પ્રતિક્રિયા જોવા જેવી છે અને અંતે તેની પત્ની હસતી જોવા મળે છે. ફક્ત તેઓ જ જાણે છે કે તેમની વચ્ચે શું થયું, પરંતુ વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, અને લોકો તેનો આનંદ માણી રહ્યા છે. 

 

पतियों के यही हाल है…

तो हमें ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है 😂😂 pic.twitter.com/gCjVhsSYsr

— kapil bishnoi (@Kapil_Jyani_) March 9, 2026

આ વીડિયો X પ્લેટફોર્મ પર @Kapil_Jyani_ નામના એકાઉન્ટ દ્વારા પોસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો અને કેપ્શનમાં લખ્યું છે, "જો રોહિત શર્મા બન્યા પછી પણ પતિઓની આ હાસત હોય તો મને જિંદગીથી કોઈ ફરિયાદ નથી." આ વિડીયો લાખો લોકોએ જોયો છે. લોકો પણ વિડીયોનો આનંદ માણી રહ્યા છે અને મજેદાર કમેન્ટ કરી રહ્યા છે. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
Rohit SharmaRitika Sajdehrohit sharma viral videoIND vs NZ Final

Trending news