Video - એક તરફ વિકેટો પડી રહી હતી, બીજી તરફ રોહિત-ગિલ માણી રહ્યા હતા પોપકોર્ન પાર્ટી
IND vs AUS 1st ODI : પર્થમાં ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે રમાઈ રહેલી પહેલી ODI મેચમાં વરસાદને કારણે ઘણી મુશ્કેલી પડી હતી અને તે દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયાની વિકેટો પણ સતત પડી રહી હતી, પરંતુ રોહિત શર્મા અને શુભમન ગિલ ડ્રેસિંગ રૂમમાં પોપકોર્નનો આનંદ માણી રહ્યા હતા.
IND vs AUS 1st ODI : રવિવારે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પહેલી વનડે દરમિયાન રોહિત શર્મા અને શુભમન ગિલ પર્થની ઝડપી પિચ પર નિષ્ફળ રહ્યા. રોહિત શર્મા 8 રન બનાવીને આઉટ થયો, જ્યારે શુભમન ગિલ 10 રન બનાવીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો. વરસાદે ઘણી વખત મેચમાં વિક્ષેપ પાડ્યો.
આ દરમિયાન રોહિત શર્મા અને શુભમન ગિલ ડ્રેસિંગ રૂમમાં પોપકોર્નનો આનંદ માણતા જોવા મળ્યા. આ ઘટનાને કેમેરાએ કેદ કરી અને વીડિયો ઝડપથી સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો. પર્થમાં વરસાદને કારણે ઘણી વખત રમત બંધ થઈ રહી હતી, ત્યારે રોહિત શર્મા અને શુભમન ગિલ ડ્રેસિંગ રૂમમાં આરામથી બેઠા હતા અને પોપકોર્ન ખાતા હતા.
રોહિત અને ગિલ પોપકોર્ન ખાતા જોવા મળ્યા
પોપકોર્ન ખાતી વખતે બંને વચ્ચે મજાક મસ્તી ચાલી રહી હતી. રોહિત શર્મા અને શુભમન ગિલે વચ્ચે આ દરમિયાન ખૂબ જ સારી બોન્ડિંગ જોવા મળી. પોપકોર્ન ખાતી વખતે બંને બેટ્સમેન આરામથી બેઠા હતા. જ્યારે રોહિત શર્મા અને શુભમન ગિલનો આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો, ત્યારે ચાહકોએ તેમની મજાક ઉડાવવાનું શરૂ કર્યું. નોંધનીય છે કે શુભમન ગિલને તાજેતરમાં રોહિત શર્માના સ્થાને ભારતના નવો ODI કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.
From here onwards 🔥
Mumbai Lobby - Rohit Sharma
Gujrat Lobby - Gill & Gambhir
Has joined hands to win the ODI WC 🏆 🔥
The Popcorn Love Story 🍿 🤩 @ImRo45 @GautamGambhir
@ShubmanGillpic.twitter.com/j2KCllpd9s
— Hitman 🇮🇳 Lover 🇮🇳 (@ILoveYouJanu68) October 19, 2025
રોહિત અને વિરાટ કોહલી સસ્તામાં આઉટ
ભારતીય ઇનિંગની ચોથી ઓવરમાં રોહિત શર્મા 14 બોલમાં માત્ર 8 રન બનાવીને આઉટ થયો. તેની ઇનિંગમાં ફક્ત એક ચોગ્ગો હતો. ત્યારબાદ વિરાટ કોહલી મેદાનમાં ઉતર્યો. વિરાટ કોહલી છેલ્લે 9 માર્ચ, 2025ના રોજ ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી ફાઇનલમાં રોહિત શર્મા સાથે જોવા મળ્યો હતો. ચાહકોને અપેક્ષા હતી કે વિરાટ કોહલી ચોગ્ગા અને છગ્ગા ફટકારશે, પરંતુ તે સાતમી ઓવરના પહેલા બોલ પર કૂપર કોનોલી દ્વારા કેચ થયો. વિરાટ કોહલી પોતાનું ખાતું પણ ખોલી શક્યો નહીં.
શુભમન ગિલને પણ સસ્તામાં આઉટ
વિરાટ કોહલીના આઉટ થયા પછી શુભમન ગિલ પર મોટી આશાઓ હતી, પરંતુ તે આઉટ થઈ ગયો, જેના કારણે ટીમ ઈન્ડિયા મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગઈ. ચાહકોએ તેના ODI કેપ્ટનશીપ ડેબ્યૂમાં મોટી ઇનિંગની આશા રાખી હતી, પરંતુ એવું બન્યું નહીં. ઓસ્ટ્રેલિયન ફાસ્ટ બોલર નાથન એલિસ ભારતીય ઇનિંગની નવમી ઓવરમાં બોલિંગ કરવા આવ્યો. તેણે ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલને તેના પહેલા જ બોલે આઉટ કર્યો. ગિલ 18 બોલમાં 10 રન બનાવીને આઉટ થયો. તેણે તેની ઇનિંગમાં ફક્ત બે ચોગ્ગા ફટકાર્યા.
