રોહિત અને વિરાટ નહીં રમે 2027નો વર્લ્ડ કપ ? ચીફ સિલેક્ટરના નિવેદને તોડ્યા લાખો ચાહકોના દિલ
BCCIની પસંદગી સમિતિએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત કરી છે. 2027ના વર્લ્ડ કપને ધ્યાનમાં રાખીને પસંદગી સમિતિએ શુભમન ગિલને નવા ODI કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કર્યો છે.
ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)ની પસંદગી સમિતિએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 19 ઓક્ટોબરથી શરૂ થનારી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત કરી છે. ગિલ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ODI શ્રેણીમાં ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ કરશે. 2027ના વર્લ્ડ કપને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી જેવા અનુભવી ભારતીય બેટ્સમેન હવે ગિલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ રમશે. આ દરમિયાન મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકરે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં એક નિવેદન આપ્યું જે લાખો ભારતીય ચાહકોના દિલ તોડી નાખશે.
રોહિત અને વિરાટ 2027ના વર્લ્ડ કપમાં નહીં રમે ?
મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકરે 2027 વર્લ્ડ કપમાં રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીની ભાગીદારી અંગે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. અજિત અગરકરે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી બંને 2027 વર્લ્ડ કપમાં રમવા માટે નોન કમિટેડ છે. અજિત અગરકરના નિવેદન બાદ એવી અટકળો શરૂ થઈ ગઈ છે કે રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી 2027 વર્લ્ડ કપમાં રમતા જોવા મળશે નહીં. આ લાખો ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો માટે મોટો ફટકો છે. અજિત અગરકરે એમ પણ કહ્યું કે રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી બંનેને ફ્રી હતા ત્યારે ઘરેલુ ક્રિકેટ રમવા માટે પહેલાથી જ મેસેજ મોકલવામાં આવ્યા હતા.
મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકરનું મોટું નિવેદન
અજિત અગરકરે વધુમાં કહ્યું, "અમે પહેલાથી જ સ્પષ્ટ કરી દીધું હતું કે જો ખેલાડીઓ ફ્રી હોય, તો તેમણે સ્થાનિક ક્રિકેટ રમવું જોઈએ." જોકે, અજીત અગરકરે રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીને ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ ચાલુ રાખવા માટે ટેકો આપ્યો છે. અજીત અગરકરે જણાવ્યું હતું કે તેઓ ડ્રેસિંગ રૂમમાં લીડર છે. અજીત અગરકરે કહ્યું, "તેઓ (રોહિત અને વિરાટ) વર્ષોથી ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. તેઓ રન બનાવવાનો પ્રયાસ કરતા રહે છે. તેઓ હજુ પણ ડ્રેસિંગ રૂમમાં લીડર છે. તેઓ આ ફોર્મેટમાં ખૂબ સફળ રહ્યા છે. આ ટીમ ઓસ્ટ્રેલિયા ODI શ્રેણી માટે પસંદ કરવામાં આવી છે, તમારે વધારે વિચારવાની જરૂર નથી."
નોંધનીય છે કે BCCIની પસંદગી સમિતિએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ODI અને T20 શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમની જાહેરાત કરી છે. શુભમન ગિલને ODI ટીમમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીને ODI ટીમમાં ખેલાડીઓ તરીકે સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. સૂર્યકુમાર યાદવ T20 ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. ભારતીય ટીમ 19થી 25 ઓક્ટોબર દરમિયાન ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી માટે ઓસ્ટ્રેલિયાનો પ્રવાસ કરશે.
