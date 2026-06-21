/55 વર્ષોમાં ક્યારેય નથી બન્યું આવું, રોહિત અને યશસ્વીએ પહેલી જ ઓવરમાં બનાવ્યો વનડે ક્રિકેટનો મોટો રેકોર્ડ

India vs Afghanistan : ચેન્નાઈના એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રીજી વનડે માટે મેદાનમાં ઉતરતા જ ભારતીય ઓપનર રોહિત શર્મા અને યશસ્વી જયસ્વાલે ઇતિહાસ રચી દીધો. 219 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતા ભારતીય ટીમે પહેલી જ ઓવરમાં ધમાકેદાર બેટિંગ શરૂ કરી દીધી, જે ભારતીય વનડે ક્રિકેટના 55 વર્ષથી વધુના ઇતિહાસમાં અભૂતપૂર્વ સિદ્ધિ છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ ઇનિંગ્સની પહેલી ઓવરમાં રેકોર્ડ 23 રન બનાવ્યા, જે ભારત દ્વારા વનડે મેચની પહેલી ઓવરમાં બનાવેલો સૌથી મોટો સ્કોર છે.
ભારતને પહેલી જ ઓવરમાં મફતના 5 રન મળ્યા !
ભારતીય ઇનિંગ્સની શરૂઆત શાનદાર રહી. ટીમ ઈન્ડિયાએ એક પણ બોલ ફેંકાય તે પહેલાં 5 રન સાથે પોતાનું ખાતું ખોલ્યું, જે પ્રથમ ઇનિંગ્સ દરમિયાન અફઘાન બેટ્સમેન દ્વારા કરવામાં આવેલી ભૂલને કારણે થયું હતું. જે રન પેનલ્ટી તરીકે ટીમ ઈન્ડિયાને આપવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ રોહિત શર્મા અને યશસ્વી જયસ્વાલે બોલર પર ભારે દબાણ બનાવ્યું અને આગામી છ બોલમાં વધુ 18 રન ઉમેર્યા. પરિણામે પ્રથમ ઓવરના અંતે ભારતનો સ્કોર વિના વિકેટે 23 રન થયો.
અફઘાન બોલરની લાઇન અને લેન્થ તૂટી ગઈ
અફઘાન બોલરની ઓવરમાં વાઇડ, નો-બોલ અને બાઉન્ડ્રીનો વરસાદ થયો, જેનાથી સ્ટેડિયમમાં હાજર ચાહકોમાં હોબાળો મચી ગયો. આ ઐતિહાસિક ઓવર દરમિયાન વિરોધી બોલરે કુલ 4 વધારાના બોલ (2 વાઇડ અને 2 નો-બોલ) આપ્યા, જેનો ભારતીય ઓપનરોએ સંપૂર્ણ લાભ ઉઠાવ્યો. શાનદાર ટાઇમિંગ દર્શાવતા રોહિત અને યશસ્વીએ ઓવરમાં ત્રણ બાઉન્ડ્રી પણ ફટકારી, મેચની શરૂઆતમાં જ અફઘાન કેપ્ટન હશમતુલ્લાહ શાહિદી દ્વારા ઘડવામાં આવેલી બધી વ્યૂહરચનાઓને અસરકારક રીતે તોડી નાખી.
22 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તૂટ્યો
પહેલી ઓવરમાં 23 રન બનાવીને ટીમ ઇન્ડિયાએ તેના ODI ઇતિહાસમાં 22 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો. આ પહેલા ભારતે 2004માં કોલંબોમાં બાંગ્લાદેશ સામે પ્રથમ ઓવરમાં 22 રન બનાવ્યા હતા. ODI મેચની પ્રથમ ઓવરમાં ભારત દ્વારા બનાવેલા સૌથી વધુ રન નીચે મુજબ છે.
રોહિત અને યશસ્વીની આ વિસ્ફોટક અને ઐતિહાસિક શરૂઆતથી સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે ભારતીય ટીમ આ અંતિમ મેચમાં અફઘાનિસ્તાનને પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખવાની કોઈ તક આપશે નહીં અને બરાબર એવું જ થયું. ટીમ ઈન્ડિયાએ મેચ 9 વિકેટથી જીતી લીધી. આ જીત સાથે ટીમ ઈન્ડિયાએ અફઘાનિસ્તાન સામે ક્લીન સ્વીપ પણ કર્યું.