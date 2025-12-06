રોહિત શર્માએ રચ્યો ઇતિહાસ, કોહલી અને સચિન સાથે આ ખાસ યાદીમાં થયો સામેલ
IND vs SA : રોહિત શર્માએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ત્રીજી ODIમાં બેટિંગ કરતી વખતે એક મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. રોહિત 20,000 આંતરરાષ્ટ્રીય રન પૂર્ણ કરનાર ચોથો ભારતીય ખેલાડી બન્યો છે.
Trending Photos
IND vs SA : વિશાખાપટ્ટનમ સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની ત્રીજી વનડેમાં ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર બેટ્સમેન રોહિત શર્માએ બેટિંગ કરતી વખતે પોતાના કરિયરની એક મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. આ મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકા પહેલા બેટિંગ કરી અને 47.5 ઓવરમાં 270 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. ઇનિંગની શરૂઆત કરતા રોહિતે 27 રન બનાવતા જ વિરાટ કોહલી, સચિન તેંડુલકર અને રાહુલ દ્રવિડની યાદીમાં જોડાયો છે.
રોહિતે 20,000 આંતરરાષ્ટ્રીય રન પૂરા કર્યા
દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણીમાં, રોહિત શર્માનું બેટિંગ ફોર્મ પ્રભાવશાળી રહ્યું છે. તેણે ત્રીજી મેચમાં 27 રન બનાવીને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 20,000 રન પૂરા કર્યા. સચિન તેંડુલકર, રાહુલ દ્રવિડ અને વિરાટ કોહલી પછી રોહિત આ સિદ્ધિ મેળવનાર ચોથો ભારતીય ખેલાડી છે. રોહિતે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 4,301 અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 4,231 રન બનાવ્યા છે. તેણે વનડેમાં 11,480થી વધુ રન પણ બનાવ્યા છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ભારતના સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી
- સચિન તેંડુલકર - 34,357 રન
- વિરાટ કોહલી - 27,910 રન
- રાહુલ દ્રવિડ - 24,064 રન
- રોહિત શર્મા - 20018* રન
- સૌરવ ગાંગુલી - 18433 રન
20,000 રનનો આંકડો પાર કરનાર માત્ર 14મો ખેલાડી
રોહિત શર્માને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં શ્રેષ્ઠ બેટ્સમેનોમાંનો એક માનવામાં આવે છે, જે 20,000 રનનો આંકડો પાર કરનાર માત્ર 14મો ખેલાડી બન્યો છે. રોહિતે તેની 538મી ઇનિંગમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. તે હવે એબી ડી વિલિયર્સને પાછળ છોડીને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 13મો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બની ગયો છે. રોહિતે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 50 સદી ફટકારી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે