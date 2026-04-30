Rohit Sharma Net Worth : રોહિત શર્મા ક્રિકેટ સિવાય આ બિઝનેસમાંથી કરે છે કરોડોની કમાણી, નેટવર્થ જાણીને ચોંકી જશો
Rohit Sharma Net Worth : ભારતીય ક્રિકેટર રોહિત શર્માનો આજે 38મો જન્મદિવસ છે. રોહિત ક્રિકેટ સિવાય તેની વૈભવી લાઈફસ્ટાઈલ માટે પણ જાણીતો છે. તેના જન્મદિવસે એ જાણી લઈએ કે તેની કુલ સંપત્તિ કેટલી છે અને તે ક્રિકેટ સિવાય કયા કયા બિઝનેસમાંથી કમાણી કરી રહ્યો છે.
- ભારતીય ક્રિકેટર રોહિત શર્માનો આજે 38મો જન્મદિવસ
- રોહિત ક્રિકેટ સિવાય વૈભવી લાઈફસ્ટાઈલ માટે પણ જાણીતો છે
- રોહિતની કુલ સંપત્તિ લગભગ ₹233 કરોડ છે
Rohit Sharma Net Worth : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો દિગ્ગજ ખેલાડી રોહિત શર્મા આજે પોતાનો 38મો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યો છે. ક્રિકેટના મેદાન પર રેકોર્ડનો વરસાદ કરનાર આ સ્ટાર ખેલાડી માત્ર તેની બેટિંગ માટે જ જાણીતો નથી તે ક્રિકેટ સિવાય તેની કમાણી, બ્રાન્ડ વેલ્યુ અને લાઈફસ્ટાઈલના કારણે પણ હેડલાઇન્સમાં રહે છે. તેની ક્રિકેટ કારકિર્દી દરમિયાન રોહિતે અસંખ્ય રેકોર્ડ બનાવ્યા છે.
રોહિત 'ધ હિટમેન'ના ઉપનામથી પણ ઓળખાય છે. ચાહકો હંમેશા તેની એક ઝલક જોવા અને તેના અંગત જીવન વિશે માટે ઉત્સુક હોય છે. આજે તેના જન્મદિવસ પર રોહિત શર્માની નેટવર્થ પર એક નજર કરીએ અને તેના વિવિધ બિઝનેસ વિશે જાણીએ, જ્યાંથી તે મોટી કમાણી કરે છે.
રોહિતની કુલ સંપત્તિ લગભગ ₹233 કરોડ છે
રોહિત શર્માની કુલ સંપત્તિ આશરે ₹233 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે. તેની આવકનો મુખ્ય સ્ત્રોત BCCI અને IPL તરફથી મળતો પગાર છે. રોહિત BCCIના સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ હેઠળ ગ્રેડ B કોન્ટ્રાક્ટ ધરાવે છે, જેનાથી તેને વાર્ષિક આશરે ₹3 કરોડની આવક થાય છે.
રોહિતને દરેક મેચ માટે અલગ અલગ ફી પણ મળે છે જ્યારે તે રમે છે. રોહિત T20 અને ટેસ્ટ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યો છે અને હાલમાં ફક્ત ODI ફોર્મેટમાં જ એક્ટિવ છે. તે તેની મોટાભાગની આવક ICC ટુર્નામેન્ટ અને દ્વિપક્ષીય શ્રેણીમાંથી મેળવે છે.
વધુમાં તેનો સૌથી મોટો નાણાકીય સ્ત્રોત IPL છે, જેમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ ફ્રેન્ચાઇઝ તેને વર્તમાન સીઝન માટે ₹16.3 કરોડ આપશે. અત્યાર સુધી તેણે ફક્ત IPLમાંથી જ ₹190 કરોડથી ₹195 કરોડની વચ્ચે કમાણી કરી છે.
બ્રાન્ડ એન્ડોર્સમેન્ટમાંથી પણ મોટી કમાણી
'હિટમેન' 25થી વધુ બ્રાન્ડ્સ સાથે સંકળાયેલ છે, જેમાં Adidas, CEAT, Dream11, Swiggy અને Noiseનો સમાવેશ થાય છે. બ્રાન્ડ એન્ડોર્સમેન્ટમાંથી તેની કુલ કમાણી ₹100 કરોડની આસપાસ હોવાનો અંદાજ છે.
રોહિત શર્માએ ક્યાં ક્યાં કર્યું છે રોકાણ ?
રોકાણની વાત આવે તો આમાં પણ 'હિટમેન' પાછળ નથી. તેણે વિવિધ સ્ટાર્ટઅપ્સમાં આશરે ₹90 કરોડનું રોકાણ કર્યું છે. તેના રોકાણ પોર્ટફોલિયોમાં Rapidobotics અને Veiroots Wellness Solutions જેવા સ્ટાર્ટઅપ્સનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં તે મુંબઈમાં CricKingdom નામની ક્રિકેટ એકેડેમી ચલાવે છે.
આલિશાન ઘરમાં રહે છે રોહિત
રોહિતનું નિવાસસ્થાન કોઈ મહેલથી ઓછું નથી. મુંબઈના પોશ એરિયા વર્લીમાં આવેલા આહુજા એપાર્ટમેન્ટ્સના 29મા માળે રહે છે. તેના ઘરની કિંમત ₹40 કરોડ છે. 6000 ચોરસ ફૂટ વિસ્તારમાં ફેલાયેલા આ એપાર્ટમેન્ટમાં 13 ફૂટ ઊંચી છત છે અને તેની બાલ્કનીમાંથી અરબી સમુદ્રનો ભવ્ય નજારો દેખાય છે.
રોહિતને કારનો શોખ છે. તેની પાસે લક્ઝરી કારનું કલેક્શન છે, જેમાં BMW M5, રેન્જ રોવર, ઓડી, પોર્શ, મર્સિડીઝ-બેન્ઝ અને ટેસ્લા મોડેલ Y જેવી કારનો સમાવેશ થાય છે.
