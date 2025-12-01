વિરાટ કોહલીની સદી પર રોહિત શર્માએ ડ્રેસિંગ રૂમમાં કોને આપી હતી ગાળ? અર્શદીપે કર્યો મોટો ખુલાસો
Rohit Sharma Celebration: રાંચીમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે વિરાટ કોહલીની સદી પછી જ્યારે રોહિત શર્માએ આટલા ઉત્સાહથી ઉજવણી કરી, ત્યારે તેમની સૌથી નજીક ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહ હતો. જ્યારબાદ લોકોએ યુવા ખેલાડીને મેસેજ કરીને પરેશાન કરી દીધો અને એ જણાવવા કહ્યું કે, આખરે રોહિત શું બોલી રહ્યા હતા? અર્શદીપે ફેન્સની વાત માની આપીને જણાવી દીધું કે, કોહલીની સદી પછી રોહિતે શું કહ્યું હતું.
Rohit Sharma Celebration: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રાંચીમાં રમાયેલી વનડેમાં એક મજેદાર દ્રશ્ય જોવા મળ્યું, જે સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો વિષય બન્યું છે. JSCA ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં વિરાટ કોહલીએ પોતાની ODI કરિયરની 52મી સદી ફટકારી, ડ્રેસિંગ રૂમમાં હાજર રોહિત શર્મા આક્રમક રીતે ઉજવણી કરતા જોવા મળ્યા હતા. તેમના હાવભાવથી એ ખબર પડી ગઈ કે, હિટમેન ગાળ દઈને આ સદીની ઉજવણી કરી રહ્યા છે.
વિરાટ કોહલીની સદી પછી જ્યારે રોહિત શર્માએ આટલા ઉત્સાહથી ઉજવણી કરી, ત્યારે તેમની સૌથી નજીક ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહ હતો. પછી શું હતું... લોકોએ યુવા ખેલાડીને મેસેજ કરીને પરેશાન કરી દીધો અને એ જણાવવા કહ્યું કે, આખરે રોહિત શું બોલી રહ્યા હતા? અર્શદીપે ફેન્સની વાત માની આપીને જણાવી દીધું કે, કોહલીની સદી પછી રોહિતે શું કહ્યું હતું.
રોહિતની ગાળવાળી ઉજવણી પર થયો ખુલાસો
ટીમ ઈન્ડિયાના ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહે સોમવારે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક વીડિયો શેર કરીને કહ્યું કે, મને ઘણા બધા ફેન્સે એ જાણવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે કે વિરાટ કોહલીની સદી પછી રોહિત શર્માએ શું કહ્યું હતું. જો કે, તેમણે આ મામલાને મજાકિયા અંદાજમાં રજૂ કર્યો.
અર્શદીપે મજાક લેતા કહ્યું કે, ''ગઈ કાલથી ઘણા મેસેજ આવી રહ્યા છે કે રોહિત ભાઈએ વિરાટ ભાઈની સેન્ચુરી પર શું બોલ્યા. હું જણાવું છું, તેમણે કહ્યું કે, નીલી પરી પીલી પરી એક કમરે મેં બંધ મુઝે નદિયા પસંદ હૈ (વાદળી પરી, પીળી પરી એક રૂમમાં બંધ, મને નદીઓ ગમે છે).''
ઉલ્લેખનીય છે કે, દક્ષિણ આફ્રિકા સામે વિરાટ કોહલીની સદી પર રોહિત શર્માની આ 'ગાળવાળી ઉજવણી' સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે. તેમની બાજુમાં ઊભેલો અર્શદીપ સિંહ પણ પોતાનું હાસ્ય રોકી શક્યો નહોતો. આમ પણ, હિટમેન મેદાન પર ગાળ આપવા માટે લોકપ્રિય છે. જ્યારે તેઓ કેપ્ટન હતા ત્યારે ઘણી મેચમાં પોતાના ખેલાડીઓને ગાળ આપતા હતા, પરંતુ આ બધું હાસ્ય-મજાકમાં ચાલતું હતું.
રાંચીમાં 'ROKO'નું તોફાન
દક્ષિણ આફ્રિકા સામે રાંચીમાં રમાયેલી પહેલી વનડેમાં રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીએ ફેન્સનું દિલ જીતી લીધું. બન્નેએ ODIમાં આ વર્ષે બેક ટુ બેક બીજી વખત સદીની ભાગીદારી કરી. રાંચીમાં બન્ને વચ્ચે 109 બોલમાં 136 રનની શાનદાર પાર્ટનરશિપ થઈ. રોહિત 57 રન બનાવી આઉટ થયા, જ્યારે વિરાટ કોહલીએ 135 રનની ઐતિહાસિક ઇનિંગ રમી.
