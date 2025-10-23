રોહિત શર્માએ ઓસ્ટ્રેલિયામાં રચ્યો ઇતિહાસ, વિરાટ અને સચિન ના કરી શક્યા, તે કરી બતાવ્યું
Rohit Sharma Create History : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ઓપનિંગ બેટ્સમેન રોહિત શર્માએ ગુરુવારે એડિલેડ ઓવલ ખાતે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની બીજી વનડે દરમિયાન એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો.
Trending Photos
રોહિત શર્મા ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર ઓસ્ટ્રેલિયા સામે વનડેમાં 1,000 રન બનાવનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બની ગયો છે. તેણે આ સિદ્ધિમાં વિરાટ કોહલી અને સચિન તેંડુલકરને પાછળ છોડી દીધા છે. આ નોંધપાત્ર સિદ્ધિ હાંસલ કરનાર તે વિશ્વનો માત્ર પાંચમો ખેલાડી છે. તે આ પ્રતિષ્ઠિત યાદીમાં વિવિયન રિચાર્ડ્સ, ડેસમંડ હેન્સ, કુમાર સંગાકારા અને મહેલા જયવર્ધને જેવા દિગ્ગજોમાં સામેલ થયો છે. રોહિતે તેની ઇનિંગની ત્રીજી ઓવરમાં ઓસ્ટ્રેલિયન ફાસ્ટ બોલર મિશેલ સ્ટાર્કને ફોર ફટકારીને આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી.
વિરાટ અને સચિન પણ આ યાદીમાં સામેલ
વિરાટ કોહલી આ ખાસ ભારતીય રેકોર્ડની યાદીમાં બીજા સ્થાને છે. કોહલીના ઓસ્ટ્રેલિયામાં વનડેમાં 804 રન છે અને તે 1,000 રનના આંકડા સુધી પહોંચવાથી 196 રન દૂર છે. ક્રિકેટના ભગવાન ગણાતા સચિન તેંડુલકર 740 રન સાથે આ યાદીમાં ત્રીજા સ્થાને છે, પરંતુ નિવૃત્તિને કારણે તે હવે આ રેકોર્ડ હાંસલ કરી શકશે નહીં.
રોહિત-કોહલી પર દબાણ
રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી બંને આ શ્રેણી સાથે સ્પર્ધાત્મક ક્રિકેટમાં વાપસી કરી રહ્યા છે. તેઓ છેલ્લે આ વર્ષે માર્ચમાં ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં ભારત માટે રમ્યા હતા. જો કે, બંનેની શ્રેણીમાં સારી શરૂઆત નહોતી. રોહિત પર્થમાં પ્રથમ વનડેમાં ફક્ત આઠ રન બનાવીને આઉટ થયો હતો, તો કોહલી ખાતું પણ ખોલાવી શક્યો નહોતો.
જો કે, બીજી મેચમાં રોહિતે શાનદાર બેટિંગ કરતા 73 રનની ઈનિંગ રમી હતી, જ્યારે કોહલી ફરી એકવાર નિષ્ફળ સાબિત થયો હતો અને ખાતું ખોલાવ્યા વિના આઉટ થયો હતો. પહેલી વન ડેમાં ભારતીય ટીમ ઓસ્ટ્રેલિયન ફાસ્ટ બોલરો સામે 26 ઓવરની મેચમાં ફક્ત 136 રન જ બનાવી શકી હતી અને મેચ હારી ગઈ હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે